Neuquén proyecta 745 obras para 2027: cuáles son las inversiones previstas en toda la provincia

El proyecto de presupuesto para el próximo año contempla 745 intervenciones distribuidas en las siete regiones de Neuquén.

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, presentó ante la Honorable Legislatura provincial el presupuesto de obras públicas para el próximo año, junto con funcionarios de las distintas áreas del ministerio y representantes de organismos provinciales.

La propuesta reúne 745 intervenciones: 555 nuevas y 190 de continuidad, definidas a partir de un trabajo territorial que incluyó reuniones con intendentes y presidentes de comisiones de fomento, con el objetivo de establecer prioridades de acuerdo con las necesidades de cada localidad.

La planificación responde a las prioridades definidas por el gobernador Rolando Figueroa y es resultado del trabajo conjunto entre los ministerios, los organismos provinciales y los gobiernos locales. Durante este año se realizaron encuentros regionales con intendentes y presidentes de comisiones de fomento para identificar necesidades, establecer prioridades y proyectar intervenciones de acuerdo con la realidad de cada localidad.

“Es una planificación que se construyó con una mirada territorial, escuchando a cada región y trabajando con todos los municipios, independientemente de su pertenencia política”, sostuvo en el inicio de la presentación Bertoldi.

El proyecto organiza las intervenciones por región, localidad, área temática y estado de ejecución, diferenciando las obras nuevas de aquellas que continuarán durante 2027. Esta modalidad permite visualizar la distribución de la inversión y conocer qué proyectos están previstos para cada comunidad.

Educación, salud y espacios comunitarios

La infraestructura educativa constituye uno de los principales ejes del presupuesto, con más de 100 intervenciones previstas entre nuevos edificios, ampliaciones, refacciones y obras complementarias.

Se destaca especialmente el fortalecimiento de la educación técnica, con diez EPET en ejecución y nuevos edificios proyectados para ampliar la capacidad del sistema educativo. Estas instalaciones contemplan aulas, talleres, gimnasios y espacios adecuados para la formación profesional.

En materia sanitaria, el presupuesto contempla 85 intervenciones, entre nuevos centros de salud, ampliaciones y obras de infraestructura hospitalaria. Se destacan los trabajos en el Hospital Norpatagónico, cuya ejecución fue retomada por la Provincia con recursos propios luego de la interrupción del financiamiento nacional. También se incluyen obras en establecimientos existentes y nuevos centros de salud adaptados a las necesidades de cada localidad.

Otro de los ejes destacados es la construcción de 25 Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) en distintas localidades, de los cuales diez ya se encuentran en ejecución. Estos espacios están concebidos como infraestructura de cercanía, con instalaciones destinadas al encuentro, la integración y el desarrollo de actividades deportivas, culturales, recreativas y comunitarias.

A esto se suma la construcción de siete natatorios en distintas regiones: uno olímpico en Neuquén capital y seis semiolímpicos. El natatorio olímpico, que será el primero de estas características en la ciudad, ya fue licitado y se emplazará en el predio de Ciudad Deportiva.

Vivienda y desarrollo urbano

El acceso a la vivienda y al suelo con servicios continúa siendo una prioridad de la gestión provincial. El eje Neuquén Habita reúne 145 intervenciones vinculadas con la construcción de viviendas, la generación de lotes con servicios y el desarrollo de infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento de las localidades.

La planificación incluye nuevos conjuntos habitacionales, viviendas unifamiliares y multifamiliares, infraestructura urbana y servicios básicos. También contempla programas de mejoramiento urbano y provisión de servicios.

A través de Comunidades en Obras se ejecutan intervenciones de cordón cuneta, veredas y mejoramiento de espacios públicos en 57 localidades, mediante acuerdos con los gobiernos locales y participación de mano de obra de cada comunidad.

Conectividad vial y desarrollo regional

La conectividad es otro de los ejes estratégicos de la planificación que proyecta la pavimentación y mejora de 2.100 kilómetros de rutas neuquinas, el doble de lo contemplado en toda la provincia.

Entre los proyectos se encuentran tramos de rutas provinciales que permitirán mejorar la conexión entre localidades, fortalecer corredores productivos y turísticos y facilitar el acceso a servicios esenciales. Se destacan las intervenciones sobre las rutas provinciales que forman el camino de la Fe, además de obras de pavimentación, repavimentación y mejoramiento de accesos en distintas regiones.

En la zona cordillerana se proyectan obras para consolidar corredores turísticos y mejorar la conectividad de localidades como Villa Pehuenia, Villa Traful, San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

La planificación incorpora también paseos costeros en distintos puntos de la provincia, con alrededor de 35 kilómetros de nuevos espacios públicos vinculados a ríos y lagos neuquinos, además de centros de convenciones proyectados en San Martín de los Andes, Villa Pehuenia y Villa Traful.

Agua, saneamiento y energía para acompañar el crecimiento

Las obras de agua y saneamiento representan otro componente fundamental del presupuesto, con distintas intervenciones orientadas a ampliar redes, mejorar sistemas de captación y distribución de agua potable, optimizar plantas de tratamiento y fortalecer la infraestructura cloacal.

Entre los proyectos se encuentran nuevas redes de saneamiento en Andacollo, trabajos en Junín de los Andes, mejoras en los sistemas de Rincón de los Sauces y Añelo, y nuevas infraestructuras para ampliar la cobertura de agua potable.

Desde Recursos Hídricos también se trabaja en defensas aluvionales, protección de márgenes, estudios hidráulicos y planes de manejo de cuencas, acciones destinadas a mejorar la prevención ante eventos climáticos y fortalecer la gestión del recurso.

En materia energética, EPEN proyecta obras estratégicas para fortalecer la confiabilidad del sistema y acompañar el crecimiento de la demanda. Entre ellas se destaca el Anillo Norte, la interconexión eléctrica de 132 kV entre Las Lajas y Chos Malal, con más de 160 kilómetros de línea y una inversión estimada de 80 millones de dólares. La obra permitirá cerrar el anillo eléctrico del norte provincial y mejorar la seguridad del suministro.

También el proyecto ALIVILLA, comprende una línea de alta tensión de 132 kV que conectará Villa La Angostura con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) a través de Alicurá.

El presupuesto 2027 expresa una planificación que articula las distintas áreas del Estado provincial y las demandas de los gobiernos locales, con inversiones orientadas a mejorar la infraestructura, ampliar los servicios y acompañar el desarrollo de cada región.

Participaron de la presentación, junto a la ministra, la secretaria de Obras Públicas, María Eugenia Ferraresso; la secretaria de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio; el presidente de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE), Sebastián González, y el presidente del IPVU-ADUS, Pablo Diétrich. También participaron el secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori, y el presidente del EPEN, Mario Moya.