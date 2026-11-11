Hierve Centenario de candidatos rumbo a las elecciones 2027: cambios de bando, colectoras y rupturas

Corre el tiempo para saber si el actual intendente Esteban Cimolai buscará un segundo mandato o un Plan B. Los escenarios posibles y los "tapados" que aparecen.

Se acabó la paz en la política de Centenario , y el tiempo corre de cara a las elecciones del próximo 14 de febrero, donde se elegirá el próximo intendente por cuatro años, y con diez meses de anticipación. La música empezó a sonar el lunes, cuando el gobernador Rolando Figueroa firmó el decreto, y desde entonces todos buscan dónde sentarse y, sobre todo, con qué partido.

La particularidad de Centenario es que muchos de los que en 2023 estaban de un lado ahora aparecen del otro, sobre todo en el apoyo de las listas colectoras que aparecerán en la pantalla de la Boleta Única Papel . Una especie pase abierto de las colectoras que cambian de bando. Hay otras dos particularidades: la irrupción de La Libertad Avanza , (que no se sabe a quién le sabe o suma votos) y un Partido Justicialista muy caído y a punto de la intervención, después de 12 años de hegemonía en la ciudad.

Todo este escenario se piensa si se confirma que el actual intendente Esteban Cimolai vaya por un segundo mandato en todo este revuelo. No está claro si lo hará por el partido Comunidad, el sello insignia del gobernador, o difícilmente por Somos Centenario , el partido vecinal que creó en 2019 (cuando perdió con Javier Bertold i) y con el que le ganó en la revancha también en 2023. Está también otra posibilidad: la que el intendente no se presente a las elecciones.

Viejos tiempos de inauguraciones. El intendente Esteban Cimolai junto a Rolando Figueroa y hasta el exconcejal por Somos Centenario, quien hoy suena como candidato para la Libertad Avanza.

Es que si el jefe comunal no se presenta, que es una posibilidad, se habla de otro escenario. Es que Somos Centenario aparece como partido caduco en la lista de la Justicia Electoral de Neuquén, dado de baja el 13 de diciembre de 2024. Pero en las últimas horas hay movimientos en ese expediente, y se estaría reactivando. Hay otros partidos que están en trámite y que son municipales, pero no se sabe si llegarán con aire a los plazos electorales: Más Centenario y Unidad Neuquina Organizada.

Elecciones 2027 en Centenario: qué hará el intendente y la reaparición de un médico

La última elección hace tres años se definió por una diferencia mínima entre dos actores. Cimolai, con su partido vecinal Somos Centenario y cuatro listas colectoras, le ganó por 377 votos al médico gastroenterólogo Jorge Alberti, el candidato que en su momento iba por el espacio de Figueroa, por Comunidad no se le pudo dar. Ahora, el escenario es casi un espejo invertido, porque volvió Alberti, con el apoyo de Figueroa y de Primero Neuquén, la herramienta política del intendente de la ciudad de Neuquén, Marinao Gaido.

El médico Jorge Alberti, junto a Rolando Figueroa y Mariano Gaido.

Alberti había llegado en 2023 sostenido por nueve sellos. El de mayor caudal fue Comunidad, el partido del gobernador, con 1.729 votos, seguido por el PRO, Avanzar, el Frente Grande y Arriba Neuquén. Cambió el escenario para esas colectoras.

Según pudo saber LM Neuquén, algunos de esos sellos acompañaría ahora a Cimolai, que en julio de 2025 se afilió a Comunidad. Se habla de Arriba Neuquén, el partido de Leandro López, y el sector más afín a las políticas liberales en el armado de Figueroa, que podría darle el apoyo del actual intendente. Pero todo esto está en tratativa en estas horas muy complejas para los armados.

En ese año, Cimolai tenía otros aliados, incluso al Partido de los Trabajadores y el Pueblo (PTP) que le aportó más de 1000 votos, y que le permirió a una cooperativa ser parte de la limpieza de la localidad. Era la estrategia que tenía en ese entonces, con el MPN que llevaba a Marcos Koopmann.

El escenario en Centenario cambió drásticamente porque ahora el médico, que esta vez competirá por Primero Neuquén, teje su propia red. En principio, sumará dos colectoras. Una es Juntos por la Vida (que en 2023 llevó candidata propia) ahora sumaría una lista espejo con concejales propios. La otra colectora es la alianza de Unión Popular y el MUP, el espacio de Raúl Dobrusin y Claudio Vázquez.

Darío Reys, exconcejal por Somos Centenario, se pasó el año pasado a La Libertad Avanza y es uno de los que suena junto a Malena Villagrán y Diego Copelo.

En el entorno de Alberti también se habló de sumar a Nuevo Compromiso Neuquino, el partido de Marlene Velásquez, que se define como el "quiroguismo puro", que ya lo acompañó en 2023. Y no descartan reactivar otros sellos si la campaña lo exige, como Iguales, que hace tres años fue una de las colectoras de Cimolai y le sumó 1.383 votos.

En los papeles, el intercambio todavía no favorece a nadie porque los votos de una colectora no se trasladan completos de una elección a otra. En 2023, las listas de Alberti sacaron más votos en concejales que él como candidato a intendente. Eso indica que el caudal era de los sellos más que del candidato, y nadie garantiza que ese voto siga a sus dirigentes.

También hay que sumar más candidatos o posibles, y uno de ellos es Ernesto Novoa, actual diputado provincial por Comunidad que hace tiempo está de campaña, pero que nunca obtuvo el aval directo del gobernador. Se habla de que podría ser el reemplazante en estas horas si no juega Cimolai, y que también le podrían dar el sello de Avanzar, del ministro Lucas Castelli.

Ernesto Novoa juega por Avanzar en las Elecciones 2027 en Centenario. Es diputado provincial.

También hay otros actores armando para el juego, como Construir Neuquén, un sello que aún no tiene el trámite completo, pero que obtuvo afiliaciones para los trabajadores de la UOCRA.

Los que llegan de afuera

La Libertad Avanza es el actor que no estaba en la boleta de 2023 y que hoy condiciona a todos. En las legislativas de 2025 superó el 50% de los votos en la ciudad. Para la intendencia suenan Darío Reyes, jefe de ANSES Centenario y ex concejal de Somos Centenario, que asumió como suplente durante la gestión de Cimolai; Malena Villagrán, joven abogada, y Diego Capelo, trabajador petrolero.

Que el nombre que más suena venga de la propia casa de Cimolai no es un detalle. En 2023 el intendente sumó votos por encima de sus listas, un caudal personal que incluyó a votantes de centroderecha. Ese es el electorado que hoy más mira a Javier Milei.

El peronismo, que con Javier Bertoldi había sacado 3.946 votos en 2023, ya lanzó a Fernando Pieroni, presidente del PJ local pero que aún resta saber definiciones sobre el sello: si bien el Consejo Local del PJ es autónomo, necesita de la validación de los órganos partidarios provinciales. Y todo indica que aún tiene que regularizar esa situación.

Cumplir, el partido de la cara visible de la diputada Brenda Buchiniz también tendrá candidato propio en centenario, pero aún no se sabe nada de su estrategia. También lo hace Más por Neuquén, el espacio de Carlos Quintriqueo, conversa con otros sectores.

El voto sin dueño

El caso más singular es el del MPN que tiene la puerta cerrada por ahora para presentarse y que impulsa la figura de Jorge Sobisch. El partido decidió no presentar candidatos en 2027, pero en Centenario, la seccional que conduce Claudio Machado, le ganó la interna a la conducción provincial y se alineó con el exgobernador. En la seccional esperan una señal de apertura que, por ahora, no llega. Si no aparece, ese voto quedará liberado, y en la militancia local muchos ya avisan que acompañarán al exgobernador.

Más votantes, menos tiempo

El otro dato que cambia el escenario es el padrón. En 2023 votaron 26.620 personas, cerca del 77% de los electores. Para las legislativas de 2025, Centenario llegó a 36.978 electores habilitados, unos 2.700 más que en 2023. Muchos de esos nuevos votantes llegaron de la mano de Vaca Muerta y no tienen historia en las urnas locales.

Con unos 37 mil electores, una oferta más fragmentada que nunca y apenas un mes para armar listas, Centenario se encamina a una elección donde los números de 2023 sirven de punto de partida, pero no de garantía. La última vez, 377 votos alcanzaron para ganar. Esta vez, los votantes nuevos son siete veces más que esa diferencia.