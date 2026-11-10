Cayó en Plottier un hombre que era buscado por un homicidio

La intervención estuvo a cargo del personal de la Comisaría Séptima, luego de que los efectivos fueran alertados por incidentes en las inmediaciones de calles Godoy y Roca.

Un procedimiento de rutina realizado en las inmediaciones de las calles Godoy y Roca, en Plottier , finalizó el pasado domingo 8 de noviembre con la detención de dos hombres , entre los cuales se encontraba un prófugo de la Justicia con una orden de captura vigente por homicidio . La intervención estuvo a cargo del personal de la Comisaría Séptima , luego de que los efectivos fueran alertados por incidentes en la zona.

El operativo se desencadenó cuando la patrulla preventiva detectó a uno de los sospechosos generando altercados y disturbios en la vía pública . Ante la conducta del sujeto, los uniformados procedieron de inmediato a su correspondiente identificación . Durante la requisa de seguridad sobre las prendas de los involucrados, los agentes hallaron e incautaron un cuchillo tipo asador que llevaba oculto uno de los sospechosos.

En simultáneo con la inspección del personal policial, inspectores de Tránsito Municipal se sumaron al procedimiento para fiscalizar una motocicleta en la que se desplazaban los hombres. Tras constatar que el rodado carecía por completo de la documentación reglamentaria para circular , las autoridades locales dispusieron su secuestro preventivo.

El punto decisivo del procedimiento ocurrió al momento de cotejar los datos personales de los involucrados con la base del sistema informático policial. Al verificar la identidad de los mismos, los efectivos confirmaron que sobre uno de ellos pesaba una orden de detención firme por homicidio, librada por el Poder Judicial de la comarca.

Finalmente, ambos individuos fueron esposados y trasladados a la sede de la Comisaría Séptima. Allí quedaron supeditados a las actuaciones correspondientes: el sujeto armado por infracción al código de faltas local y el imputado por homicidio puesto a disposición inmediata del magistrado interviniente para tramitar su posterior traslado y comparecencia ante la fiscalía.

Vino a Neuquén desde Salta con una orden de captura por robo y quedó detenido

Un procedimiento de rutina llevado a cabo por la Policía de Neuquén culminó con la detención de un joven, sobre quien pesaba una orden de captura judicial dictada hace cuatro años. El operativo se concretó durante la tarde del viernes 6 de noviembre en las inmediaciones del Parque Central, en pleno centro de la capital provincial, cuando los efectivos interceptaron al sujeto en el marco de tareas de prevención diarias.

El hecho se registró pasadas las 19, en el sector comprendido por la intersección de las calles Mitre y Corrientes. Allí, personal de la División Motorizada observó la presencia de un hombre cuya actitud motivó su identificación. Al momento de responder al requerimiento del personal uniformado, el ciudadano, de 24 años de edad, acreditó ser originario de la provincia de Salta.

Para verificar su situación registral, los agentes cursaron los datos filiatorios de la persona al Centro de Análisis Criminal. A los pocos minutos, el operador de turno confirmó la vigencia de una medida restrictiva de la libertad que databa del año 2022, dictada formalmente por un Juzgado de Garantías de la provincia norteña a instancia de la Fiscalía Penal interviniente, en el marco de una investigación caratulada como robo simple.

La orden judicial no sólo disponía la inmediata detención del individuo en la vía pública ante su localización en cualquier punto del territorio nacional, sino que también incluía una prohibición expresa para salir del país.

Frente a la confirmación del requerimiento judicial, los motorizados solicitaron el apoyo de un móvil policial para efectivizar la detención de manera segura.

Posteriormente, el joven fue trasladado a las instalaciones de la Comisaría Segunda de Neuquén, donde quedó alojado a la espera de las directivas de la magistratura salteña para concretar su correspondiente extradición interprovincial.