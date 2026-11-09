Ciberataque en Italia: filtraron datos de un ministro y Giorgia Meloni apuntó contra hackers rusos

El ministro de Relaciones Exteriores de Italia denunció que hackers filtraron sus datos personales en la deep web y quedó expuesto a "amenazas e intimidación".

El ministro de Asuntos Exteriores de Italia , Antonio Tajani , afirmó este sábado que fue víctima de un ciberataque tras el apoyo de Italia a Ucrania. En una publicación en redes sociales, Tajani denunció que unos "delincuentes informáticos" llevaban varios días difundiendo sus datos personales en la deep web.

En un mensaje publicado en X, el jefe de la diplomacia italiana describió el alcance de la situación: "Desde hace varios días, los ciberdelincuentes difunden mis datos personales en la zona oculta de internet y buscan obtener más información, exponiéndome así a nuevas amenazas e intimidaciones ".

Su denuncia se dio tras una serie de falsas amenazas de bomba en todo Europa, que provocaron desvíos de vuelos, amenazas a la seguridad de las emisoras, así como ataques recientes a los sistemas de refrigeración de los supermercados e incursiones de drones.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, culpó a hackers prorrusos de la filtración. En un comunicado, afirmó que la venta de información confidencial sobre representantes institucionales constituye "motivo de gran preocupación" y debe afrontarse "con la máxima determinación".

La jefa de Gobierno también cuestionó la circulación de imágenes falsas, incluso por parte de representantes de la oposición. “La libertad de expresión nunca puede convertirse en un terreno propicio para la desinformación”, afirmó.

Por otra parte, Meloni defendió un aumento de la inversión en defensa y seguridad ante ataques contra infraestructuras civiles, bienes alimentarios, hospitales y medios de transporte. Para fundamentar esa posición, aludió al caso de bancos de sangre en Francia, donde un sistema digital evitó que un intento de sabotaje alterara las temperaturas de almacenamiento de las reservas destinadas a transfusiones.

"Cuando nos dicen que los recursos en defensa y seguridad son dinero que se quita a la sanidad o a los hospitales, se está diciendo una estupidez, porque en este tiempo necesitamos ambos para proteger la salud", afirmó.

Un ataque posiblemente vinculado al apoyo de Italia a Ucrania

Tajani, que también es viceprimer ministro del gobierno de Italia, no especificó el tipo de información que se había compartido, pero sugirió que la ciberamenaza continuaba.

"No permitiré que me intimiden de ninguna manera", manifestó. "Seguiré trabajando para defender mi ministerio y a Italia, y reforzaré aún más los vínculos y la cooperación para protegernos juntos".

Al mismo tiempo, Tajani vinculó el ataque con la política exterior de Roma y la defensa de la soberanía ucraniana. "Nuestra posición sobre Ucrania es la razón política por la cual estoy en su punto de mira: defender la libertad de un Estado soberano y adoptar una posición clara a favor de la democracia y la independencia de una nación es peligroso a ojos de estas entidades criminales", sostuvo.

El diario italiano Il Fatto Quotidiano atribuyó la publicación de los datos a NoName057(16), un grupo de hackers prorruso, según informó LaPresse.

Este usuario es conocido principalmente por saturar sitios web con grandes volúmenes de tráfico para dejarlos fuera de servicio. Ese tipo de operación, comúnmente llamada ataque de denegación de servicio distribuido, busca impedir que usuarios accedan a una página.

El meidio LaPresse también informó que otros funcionarios fueron objeto de acciones similares: Francesco Lo Voi, fiscal jefe de Roma, e Ivano Gabrielli, responsable de la policía cibernética italiana. La Fiscalía de Roma investiga el caso, según el mismo reporte, aunque no se detallaron públicamente los avances hasta el momento.