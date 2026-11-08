El ministro Gustavo Medele adelantó detalles de una iniciativa sin escala previa que buscará transformar el gas no comercializable en electricidad.

Neuquén va por todo: proyectan data centers únicos en el mundo unidos a Vaca Muerta

El ministro Gustavo Medele, durante una entrevista con LU5, dio detalles del Plan Calor , anunciado por el gobernador Rolando Figueroa . Anticipó que la central hidroeléctrica Villa del Nahueve está próxima a inaugurarse y mencionó dos proyectos para desarrollar centrales hidroeléctricas en el norte neuquino, buscando potenciar las energías que nacen en Vaca Muerta .

“Neuquén comienza a mirar más allá de la producción de petróleo y gas. La provincia trabaja en proyectos para atraer inversiones vinculadas a los data centers , una industria tecnológica que podría aprovechar los recursos energéticos de Vaca Muerta y desarrollar un modelo de integración empresarial poco frecuente a nivel internacional”, explicó el hombre fuerte de la política energética provincial.

Gustavo Medele explicó que “el desafío consiste en conectar distintas actividades económicas para transformar el gas disponible en electricidad destinada al procesamiento de datos”.

“La ventaja competitiva de este data center va a ser que va a estar lo más cercano a la fuente de energía posible”, sostuvo el funcionario.

Vaca Muerta y los data centers: una oportunidad para Neuquén

Consultado sobre las ventajas, el ministro dijo: “Uno de los aspectos centrales del proyecto es el aprovechamiento del gas asociado a la producción petrolera que actualmente no encuentra posibilidades de comercialización por las limitaciones de transporte”.

“Utilizar ese recurso para generar electricidad permitiría desarrollar una nueva actividad sin competir con la capacidad disponible en los gasoductos”, explicó.

“Data centers es el consumo ideal”, afirmó, al señalar que esta alternativa también contribuiría a sostener la producción petrolera.

Según Medele, “el desafío no es solamente energético. La provincia necesita articular productores de gas, generadoras eléctricas, empresas tecnológicas y desarrolladores de aplicaciones”.

“Estamos hablando de una cadena de valor de cuatro o cinco grandes industrias, en las que no se ha visto mucho la integración de estas industrias a nivel global”, explicó.

El ministro consideró que “alcanzar esa integración representaría una experiencia prácticamente inédita”, aunque reconoció dificultades “vinculadas al financiamiento y a las especialidades técnicas que requiere cada actividad”.

“El clima neuquino también aparece como una ventaja: las bajas temperaturas permitirían reducir parte del consumo eléctrico destinado a refrigerar los equipos”, explicó.

Villa del Nahueve y las nuevas centrales hidroeléctricas

Durante la charla, el ministro abordó cuestiones ligadas a la generación eléctrica y el aprovechamiento de los recursos renovables.

En ese contexto, aseguró que “la central hidroeléctrica de Villa del Nahueve está terminada, aunque todavía resta completar su interconexión con la red para comenzar a generar electricidad”.

“Hoy estamos esperando la conexión. Una vez que tengamos los cables ya conectados a la red, estaríamos en condiciones de comenzar a operar”, precisó.

Respecto de su administración, señaló que “el EPEN aparece como el organismo técnicamente más adecuado, aunque deben resolverse cuestiones normativas para definir si podrá operar la central o desempeñar tareas de supervisión”.

Además, confirmó que “Cerro Rayoso y La Invernada, otros dos proyectos hidroeléctricos del norte provincial, continúan dentro de la planificación energética”.

“Este año, o el año que viene, vamos a retomar los análisis en La Invernada y Cerro Rayoso”, anticipó.

El funcionario explicó que “ambos emprendimientos requieren nuevas evaluaciones económicas y alternativas de financiamiento”. También sostuvo que “Chihuido continúa entre los proyectos que la provincia mantiene bajo análisis”.

Convertir los recursos en oportunidades

Para Medele, “la discusión energética tiene una dimensión que supera las inversiones y la infraestructura”.

El ministro planteó que “los ingresos provenientes de recursos no renovables deben transformarse en rutas, escuelas, redes eléctricas y formación profesional”.

En ese sentido, destacó “la importancia de las becas educativas y la posibilidad de contar con miles de jóvenes neuquinos preparados para impulsar nuevos desarrollos”.

“La apuesta, es que las próximas generaciones encuentren una provincia con más herramientas para crecer”, explicó.

“Porque detrás de los gasoductos, las centrales eléctricas y los centros de datos existe una pregunta de fondo: cómo transformar la riqueza energética de Neuquén en oportunidades duraderas para quienes viven en ella”, concluyó.