Fiesta Nacional del Chivito: los artistas que se subirán al escenario de Chos Malal

Los Palmeras, Q' Lokura, Eugenia Quevedo y Destino San Javier son algunos de los que se presentarán del 20 al 22 de noviembre.

Chos Malal será anfitriona de la 18ª edición de la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción , uno de los encuentros populares que convocan a miles visitantes de la provincia y el evento que marca el inicio del calendario de fiestas populares neuquinas.

La cita será del 20 al 22 de noviembre, oportunidad en que la localidad del norte neuquino será escenario de tres jornadas que combinarán espectáculos musicales, gastronomía regional y expresiones culturales profundamente arraigadas en la identidad de la región.

"Estamos muy contentos de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción, que se va a desarrollar en Chos Malal, la capital histórica y cultural de todos los neuquinos, en donde están todos invitados”, expresó el intendente de Chos Malal, Nicolás Albarracín.

El jefe comunal destacó que se trata de una de las fiestas más convocantes de la provincia y puso en valor su importancia para el movimiento turístico y económico de toda la región.

“Cuando nosotros invertimos en la fiesta, invertimos para que llegue en todos los habitantes, no tan solo de Chos Malal, sino de toda la región, con la idea de que se genere una economía circular”, explicó.

Tres noches de música y artistas populares

La programación artística reunirá a reconocidos exponentes de la música nacional, junto con músicos regionales y artistas locales que tendrán un lugar destacado en el escenario.

El viernes 20 de noviembre tendrá como protagonistas al cuarteto y la música popular, con las presentaciones de LBC, Eugenia Quevedo y Q’ Lokura.

El sábado 21 será el turno de la cumbia y el folklore con Los Palmeras, también el Indio Lucio Rojas y Sentimiento Norteño, mientras que el domingo 22 la fiesta tendrá su cierre con Destino San Javier y Dúo Roze.

La grilla también contempla la participación de artistas regionales como Atilio Alarcón, Kico Pino y Julián Pérez Soto. A su vez, las cantoras populares de Chos Malal volverán a tener un espacio protagónico con las actuaciones de Romina Tillería, Laura Cofré, Viviana Méndez y Carmelina Martínez, entre otras representantes de la tradición musical del norte neuquino.

Buena gastronomía, espectáculos y paisajes

La Fiesta Nacional del Chivito trasciende los espectáculos musicales y constituye una oportunidad para conocer los paisajes, los sabores y las tradiciones del norte neuquino. El chivito al asador, reconocido por su denominación de origen, es uno de los grandes protagonistas de una celebración que pone en valor el trabajo de las familias crianceras y la producción rural.

“Van a poder disfrutar del chivito del norte neuquino, el mejor chivito con denominación de origen. Es un gran momento para que puedan venir a disfrutar del paisaje, de la belleza que tiene este norte y, por supuesto, de la calidez de su gente”, expresó Albarracín.

El intendente también destacó una novedad de la reanudación de los vuelos a Chos Malal, con servicios los lunes y jueves, que amplían las alternativas de conectividad para llegar a la localidad.

La celebración nació por iniciativa de vecinos que buscaron impulsar un encuentro propio, inspirado en la experiencia de la Fiesta del Chivo de Malargüe. Con el paso de los años, la propuesta creció y se consolidó como una de las principales expresiones culturales de la provincia, integrando gastronomía, música, danza y actividades criollas.

El chivito al asador, la cueca campesina y las voces de las cantoras populares son parte de un patrimonio cultural que se transmite de generación en generación y que encuentra en esta fiesta un espacio para mantenerse vigente.

Entradas y formas de pago

Las entradas para las tres jornadas se pueden adquirir a través de la plataforma EventPass y Canela Ticket, además de manera presencial en Sarmiento 148, en Chos Malal.

El Banco Provincia del Neuquén (BPN) ofrece financiación de hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas Confiable, Visa y Mastercard.

Para conocer más detalles sobre la programación y las actividades, los interesados pueden consultar los canales oficiales de la Municipalidad de Chos Malal.