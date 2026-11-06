Santiago Peña pidió 72 horas para defenderse y sigue como presidente de Paraguay pese a su renuncia

El Congreso no pudo resolver su salida y se espera una maratónica sesión ese viernes. El Senado debe decidir si posterga el juicio político por el colapso de Ueno Bank.

El presidente de Paraguay , Santiago Peña, pidió una prórroga de 72 horas para preparar su defensa en el juicio político abierto tras la crisis de Ueno Bank. El mandatario sigue formalmente en el cargo porque el Congreso todavía no resolvió la renuncia al cargo que presentó el jueves.

El pedido quedó a consideración del pleno del Senado . El titular del Congreso, Basilio Núñez, había anticipado que la tendencia era continuar con el proceso este viernes. El diputado Rodrigo Blanco, uno de los acusadores, aclaró después que la decisión sobre el plazo corresponde a la Cámara Alta.

La acusación gira en torno al colapso de Ueno, que dejó sin acceso a sus fondos a casi tres millones de clientes. Peña había tenido hasta 2025 una participación en una empresa vinculada al banco y enfrenta cuestionamientos por presuntos conflictos de interés.

Las 72 horas que reclama Peña para defenderse

En una nota dirigida a Núñez, Peña sostuvo que recibió la citación a las 22.15 del jueves, junto con una acusación de 15 páginas y anexos de unas 300 fojas. Argumentó que menos de 12 horas no alcanzan para elegir un abogado, revisar la documentación y ejercer su derecho a defensa.

"Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa", había comunicado el presidente en redes sociales. También se comprometió a aportar la información que requieran las instituciones para esclarecer lo ocurrido en Ueno Bank.

He pedido una prórroga de 72 horas para ejercer mi defensa. Me notificaron a las 22:15 con un libelo acusatorio y unas 300 fojas de anexos, y pretenden que responda en menos de 12 horas. Eso no es debido proceso.Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos. Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles. — Santiago Peña (@SantiPenap) November 6, 2026

La sesión extraordinaria fue fijada para este viernes, con el Senado constituido en tribunal juzgador. La agenda oficial contempla la continuidad del procedimiento contra el mandatario, mientras los legisladores deben resolver cómo tramitar su pedido de más tiempo.

Blanco estimó que el descargo de Peña o de sus abogados podría extenderse hasta 10 horas. El pleno del Senado deberá definir si concede las 72 horas solicitadas antes de avanzar con la audiencia.

Una renuncia que no logró cerrar la crisis

Peña anunció su dimisión el jueves, mientras la Cámara de Diputados debatía la acusación. La sesión bicameral convocada para tratar su carta quedó sin quórum después de que se retiraran legisladores colorados. La votación no pudo completarse y su salida de la Presidencia quedó pendiente de una resolución del Congreso.

El artículo 225 de la Constitución establece que Diputados presenta la acusación y que el Senado juzga públicamente a los funcionarios sometidos al procedimiento. Para destituir al presidente se necesitan 30 votos de los 45 senadores, equivalentes a los dos tercios del total de la Cámara.

Ese proceso puede terminar con la separación del cargo. Si existen indicios de delitos, los antecedentes deben pasar a la Justicia ordinaria, según la Constitución. El juicio político y las eventuales responsabilidades penales se resuelven por vías diferentes.

Los depósitos congelados y los primeros pagos

Las protestas por la crisis bancaria y la continuidad de Peña se concentraron en Asunción. Hubo incidentes y siete personas aprehendidas durante la jornada del jueves. Este viernes se reforzó la presencia de la Policía Nacional en los alrededores del Congreso.

El Banco Central había ordenado el cese de las operaciones de Ueno por problemas de solvencia. El jueves por la noche comenzó una primera etapa de devolución de depósitos para un grupo de clientes, mientras continúa el reclamo de los ahorristas que quedaron sin acceso a su dinero.

El Senado sancionó el miércoles una ley que establece un anticipo de garantía de hasta 40 salarios mínimos por depositante, previa compensación de sus deudas vencidas con la entidad. El texto dispone que los pagos se inicien dentro de las 24 horas y que el procedimiento no exceda los cinco días hábiles desde la entrada en vigor de la norma.