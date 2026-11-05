Alerta por lluvia en Neuquén: qué zona está afectada y cómo sigue el tiempo en la capital

La jornada tendrá cambios en las condiciones del tiempo en la provincia, mientras que el SMN mantiene una advertencia meteorológica.

Cómo estará el clima este jueves en Neuquén: pronóstico y alerta por lluvias en el sur

Cómo estará el clima este jueves en Neuquén: pronóstico y alerta por lluvias en el sur Fabian Ceballos

El clima en Neuquén tendrá este jueves condiciones variables, con diferencias entre la capital provincial y las localidades cordilleranas. Mientras se espera una jornada con períodos de nubosidad y cambios en el viento en el Alto Valle, el sur de la provincia estará regido por condiciones meteorológicas por una alerta por lluvias.

La advertencia del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alcanza a sectores cordilleranos del sur neuquino , donde se esperan precipitaciones que podrían presentarse con distinta intensidad. La situación requiere precaución, especialmente para quienes tengan previsto circular por rutas y caminos de montaña.

En la ciudad de Neuquén se espera una jornada con temperaturas agradables , aunque el viento será uno de los principales protagonistas. La máxima rondará los 25 grados, mientras que la mínima se ubicará cerca de los 10 grados.

Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con viento del sudoeste y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 47 kilómetros por hora.

Hacia la tarde aumentará la intensidad del viento, que rotará al oeste. Se esperan velocidades de entre 32 y 41 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían ubicarse entre los 53 kilómetros por hora.

Para la noche se prevé un descenso de la temperatura, llegando a una mínima de solo 3 grados y cielo mayormente nublado. El viento continuará soplando, aunque con menor intensidad que durante la tarde. La posibilidad de precipitaciones en la capital será baja.

Alerta amarilla por lluvias en el sur de Neuquén

El escenario será diferente en la zona cordillerana del sur provincial, donde el Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por lluvias.

La advertencia alcanza sectores de la cordillera neuquina y contempla precipitaciones de variada intensidad. En algunos puntos podrían registrarse lluvias persistentes, acompañadas por viento y condiciones de inestabilidad.

De acuerdo con el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el ingreso de aire frío desde el océano Pacífico favorecerá las lluvias y nevadas en la región cordillerana del sur de Neuquén.

El organismo regional también anticipó períodos ventosos y un descenso de las temperaturas en las zonas afectadas. Estas condiciones podrían mantenerse durante los próximos días.

Por este motivo, se recomienda especial precaución al circular por rutas cordilleranas, debido a la posibilidad de calzadas mojadas, menor visibilidad y cambios repentinos en las condiciones del tiempo. Además, el SMN recuerda que las condiciones pueden modificarse con el correr de las horas, por lo que es importante mantenerse informado mediante los canales oficiales respecto a las posibles modificaciones.

Cómo seguirá el tiempo durante los próximos días

El pronóstico de la AIC anticipa que la inestabilidad continuará en la región cordillerana durante el viernes, con posibilidad de lluvias débiles y dispersas en algunos sectores.

Hacia el fin de semana se espera una mejora de las condiciones meteorológicas, con mayor presencia del sol y un progresivo ascenso de las temperaturas.

Para Neuquén capital, el domingo podría llegar con una máxima cercana a los 29 grados, en un escenario más cálido y estable.

La principal recomendación es seguir las actualizaciones de los organismos oficiales, especialmente para quienes deban viajar hacia el sur de la provincia.