Se esperan tormentas, lluvias de hasta 30 mm, fuertes vientos y granizo: alerta del SMN

El organismo nacional advirtió por fenómenos de distinta intensidad en varias provincias, con posibles ráfagas fuertes y abundantes precipitaciones.

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias estarán afectadas y cuáles son los riesgos.

Este domingo 4 de octubrebre, ocho provincias están bajo alerta meteorológica por tormentas, nevadas y vientos.

La inestabilidad climática sigue siendo una constante en las últimas semanas en el país, debido a la presencia del fenómeno de El Niño . El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas meteorológicas para este jueves en distintas regiones de la Argentina.

El pronóstico contempla tormentas fuertes, lluvias intensas y vientos intensos, tres fenómenos que podrían generar complicaciones y afectar las actividades cotidianas.

El organismo recomendó mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y tomar precauciones ante posibles cambios repentinos del tiempo.

Alerta por tormentas fuertes: qué sectores estarán afectados

El organismo emitió en las últimas horas una alerta amarilla por tormentas aisladas de variada intensidad. Las mismas podrán estar acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos de tiempo, ocasional granizo y ráfagas fuertes.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, que pueden ser superados localmente.

Las provincias de La Pampa y este de Chubut se encuentran bajo esta alerta, y de acuerdo con el SMN, se esperan precipitaciones de variada intensidad, algunas localmente fuertes y otras que podrían alcanzar características severas.

Lluvias intensas: en qué provincias impactará la alerta

En la Patagonia también se mantienen advertencias por precipitaciones. La alerta alcanza a sectores cordilleranos del sur de la provincia de Neuquén, Río Negro y Chubut, donde se esperan lluvias de variada intensidad durante la jornada.

Según el informe meteorológico, los valores de precipitación acumulada podrían ubicarse entre 10 y 30 milímetros, aunque no se descarta que esos registros sean superados de manera localizada.

Además, el SMN advirtió que en las zonas de mayor altura podrían registrarse precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezclada, una condición que puede complicar la circulación por caminos de montaña y rutas cordilleranas.

Viento Zonda en Cuyo

Otro de los fenómenos contemplados en el pronóstico para este jueves es el viento Zonda, que afectará al sur de Mendoza. El organismo nacional anticipó velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.

Este fenómeno se caracteriza por ser un viento cálido y seco que desciende desde la cordillera. Su presencia puede provocar un aumento repentino de las temperaturas, una marcada disminución de la humedad y reducción de la visibilidad por el polvo que levanta a su paso.

Ante este escenario, se recomienda evitar la exposición innecesaria al viento, cerrar puertas y ventanas y asegurar elementos que puedan volarse, como macetas, chapas y otros objetos ubicados en patios, balcones y terrazas.

Qué recomienda el SMN ante las alertas meteorológicas

Frente a los distintos fenómenos previstos para este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional difundió una serie de recomendaciones: