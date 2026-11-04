El gas de Vaca Muerta abastecerá a la Región de los Lagos

Rolando Figueroa anunció que invertirá 90 millones de dólares. El gobernador destacó que la obra se repaga con las propias regalías que genera para la provincia por ese gas.

El gobernador Rolando Figueroa anunció una inversión de 90 millones de dólares para garantizar el abastecimiento con gas de Vaca Muerta a Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura .

El proyecto contempla la construcción de 118 kilómetros de nuevos ductos, bajo el sistema de Loop, y la adecuación de tres plantas compresoras de Transportadora de Gas del Sur (TGS). Beneficiará a más de 24.500 usuarios y permitirá que las localidades cordilleranas comiencen a recibir gas directamente desde Vaca Muerta , en lugar de depender del suministro proveniente de Chubut.

“Vamos a abastecer al sur desde Plaza Huincul”, resumió Figueroa al presentar un balance desde Junín de los Andes.

Actualmente, las localidades reciben gas desde Chubut a través del gasoducto cordillerano, que permitió generar nuevas factibilidades a partir de las inversiones acordadas entre la empresa Camuzzi y los gobiernos de Chubut, Río Negro y Neuquén. Esta nueva obra desde Plaza Huincul permitirá anticiparse a cualquier limitación del gas que ocurra en el futuro.

La Provincia reunió a Camuzzi, Cammesa, Enargas y TGS para avanzar en el proyecto que incluirá fuertes inversiones en infraestructura. El trazado partirá desde Plaza Huincul y avanzará con conexiones que permitirán fortalecer el abastecimiento hasta Villa La Angostura, Junín de los Andes y San Martín de los Andes. También estará destinado a localidades de Río Negro.

La obra tendrá un plazo estimado de 18 meses desde el inicio de los trabajos. Se espera que los trabajos comiencen durante 2027, para completar la provisión con el gas de Vaca Muerta en aproximadamente dos años.

Figueroa puso acento en que la inversión permitirá, además, que las regalías se reinviertan en Neuquén, reemplazando progresivamente ese suministro por producción propia. “Si nosotros nos abastecemos de Vaca Muerta, las regalías se van a pagar a la provincia de Neuquén, con lo cual es un repago que tenemos con los años”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que se trata de una inversión que permitirá fortalecer la infraestructura energética, acompañar el crecimiento de las localidades y generar un retorno económico para las cuentas provinciales. “Este gasoducto se va a terminar pagando solo por el transcurrir de los años”, reiteró.

El gobernador destacó además que permitirá anticiparse al crecimiento de la demanda energética de la región y generar condiciones para el desarrollo de nuevas actividades, inversiones y urbanizaciones del Neuquén que viene.

Por otra parte, el mandatario se refirió al beneficio de la Tarifa Neuquina -presentada días atrás- y advirtió que se trata de una política que busca reducir el costo de la energía para los usuarios residenciales, mediante “un esquema de esfuerzos compartidos entre la Provincia y los municipios”.

El mandatario recordó que los gobiernos locales también participan de la iniciativa, reduciendo los componentes que cobran al EPEN. “La transformación del Neuquén post Vaca Muerta ya comenzó”, completó Figueroa.