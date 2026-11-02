Rolando Figueroa dijo que la provincia espera 30 mil nuevos neuquinos: "Para poder conseguir trabajo hay que formarse"

El gobernador destacó la implementación del RIGI para acelerar inversiones y aseguró que el gobierno nacional recibe 7 millones de dólares por día a partir de lo que se produce en Neuquén.

Ante la fuerte exposición que tiene la provincia de Neuquén a nivel nacional, el gobernador Rolando Figueroa visitó los estudios de Infobae para aclarar el verdadero impacto que tiene el crecimiento neuquino en el país. Señaló que el Estado nacional recibe 7 millones de dólares diarios por la producción de Vaca Muerta , mientras que su administración debe responder a una mayor demanda de obras y servicios con menos recursos. Aclaró que tiene buen diálogo con Javier Milei y le bajó el tono a las falsas expectativas que se generan en relación a la abundancia de empleo.

"Vaca Muerta es una roca que fue descubierta hace 100 años, que es condición necesaria pero no suficiente para que nos vaya bien", dijo el mandatario en relación a la gran dosis de trabajo y coordinación que aportan cada día los neuquinos para convertir los recursos del subsuelo en la mejora de los ratios de desarrollo económico, como la caída en tasas de pobreza y desocupación, la creación de nuevas empresas o los mayores índices de construcción.

En la entrevista, Figueroa repasó su vínculo con el gobierno nacional. Aunque aclaró que tiene ideas muy distintas a las de Milei y reafirmó que cree en la necesidad de un Estado presente, destacó que esta administración "nunca le puso un pie encima" para desarrollar el potencial de los recursos naturales. "Durante muchos años a los neuquinos nos estuvieron sacando el gas y el petróleo a la mitad de su valor entonces nos pagaban la mitad de lo que valía en el mundo y eso por supuesto que ha sido un saqueo hacia nuestro subsuelo", expresó.

El gobernador aclaró que no pertenece al mismo partido político que Milei y que incluso tiene ideas muy diferentes. "Yo creo en la presencia del Estado, para mí el Estado tiene que articular y tiene que igualar oportunidades y tiene que igualar líneas de partida", dijo, aunque destacó que tiene buen diálogo con Milei desde que compartieron las sesiones en la Cámara de Diputados. "Lo respeto y nos respetamos mucho", afirmó.

"En este caso se ha diseñado un modelo económico en el cual nos dieron participación por primera vez en la redacción de la ley de hidrocarburos y nos permitieron incluir el RIGI sobre el upstream, lo que en realidad fue una excelente medida para la industria del oil and gas, y eso nos permitió arrancar de otra manera", aseguró sobre los principales impulsos que hoy se traducen en anuncios de grandes inversiones para la región.

"El RIGI fue vital, nosotros tenemos una ventana de tiempo para sacar el petróleo y el gas, eso aceleró las inversiones y nos permite que cada inversión que logramos hoy rinde mucho más", dijo y agregó: "Eso lo tenemos que reinvertir inmediatamente". Figueroa recordó que "poder disminuir 10% del impuesto a la renta nos hace más competitivos con nuestro principal competidor, que son los Estados Unidos".

Vaca Muerta y el derrame a otras provincias

Figueroa aseguró que "a los neuquinos nos va bien porque existe mucho trabajo detrás y porque todos los actores involucrados en la industria forman un equipo". Sin embargo, detalló que esa bonanza tiene un derrame positivo en otras provincias que, en muchos casos, no pagan el costo que sí paga Neuquén en materia de mayor demanda de infraestructura y de servicios a partir del crecimiento demográfico.

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"Del precio de un barril de petróleo, el 60% se va entre costos y utilidades de las empresas. Del otro 40%, se distribuye entre los diferentes estados", dijo. Agregó que el gobierno nacional recibe un 17% de los ingresos, lo que hoy equivale a unos 7 millones de dólares diarios "que ingresan al Estado central de lo que se vende en Neuquén".

El resto de las provincias reciben un 10% de lo que se exporta de cada barril de petróleo a partir de las leyes de coparticipación. "Por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires se le acredita en sus cuentas el 2%, de libre disponibilidad, aunque el recurso salga de Neuquén", dijo y recordó que, mientras tanto, Neuquén sólo recibe un 13% en materia de regalías y tributos por un recurso no renovable de su provincia.

Con esos ingresos, debe hacer frente al costo de infraestructura que demanda la propia producción de petróleo y gas y también el crecimiento demográfico, que se traduce en la radicación de unas 30 mil personas por año que buscan oportunidades en Neuquén.

"Tenemos que hacer 150 aulas por año, llevarles servicios e infraestructura", dijo Figueroa y recordó que también esto implica fortalecer la salud pública y la seguridad. "Es una nueva ciudad de 30 mil habitantes por año", afirmó.

El impacto de Neuquén en otras provincias también se observa en el sector privado. "De ese 60% de los costos que mencionaba, mucho se va a empresas que están distribuidas por toda la Argentina, como las industria metalmecánica en Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba, son 3500 o 4000 empresas que a su vez generan empleo y también tributan en esas provincias", detalló.

El reclamo a Nación: obras y rutas

El gobernador visitó los estudios de Infobae en el marco de un viaje oficial para exponer ante la Unión Industrial Argentina y reunirse con el ministro Jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo. "Vamos a hablar de algunas obras que por disposición de la justicia tiene que financiar el Estado nacional y estamos por primera vez avanzando en ese sentido", dijo y agregó: "Está hace muchos años el fallo y la verdad que también es la primera vez que un gobierno acepta trabajar en en este sentido para poder cancelar esa deuda".

"También monitoreamos siempre las rutas nacionales", dijo. Aclaró que su administración avanza en la pavimentación de mil kilómetros de rutas y la repavimentación de otros 600.

"De las rutas nacionales hemos absorbido algunas, que comenzamos inmediatamente a hacer las obras y hay muchas rutas nacionales en la provincia que tenemos que mejorar y también eso siempre forma parte de la agenda cuando nos reunimos con los ministros nacionales".

Empleo: de las expectativas a la prioridad neuquina

En un contexto de caída de la actividad económica y reducción del poder adquisitivo, Vaca Muerta se ve desde muchas latitudes como un faro de oportunidad. Sin embargo, Figueoa le bajó el tono a las expectativas de empleo y recordó que la industria del oil and gas es muy competitiva y requiere de perfiles calificados.

"Son expectativas que se construyen desde lejos. Muchos dicen "vayan a Neuquén que van a conseguir trabajo" y no es así. Para poder conseguir trabajo en el oil and gas hay que formarse, nosotros para eso tenemos el Instituto Vaca Muerta, pero requiere mucha formación y especialización", señaló.

Agregó, además, que su principal desafío es priorizar que los neuquinos sean los primeros beneficiados por la bonanza de la provincia. "Estamos haciendo soluciones habitacionales, loteos con servicios, préstamos no bancarios. El tema de la vivienda es un problema y queremos que neuquino con 5 años de residencia pueda tener su vivienda", afirmó.

El horizonte para el futuro de Vaca Muerta

El mandatario provincial aseguró que "el gran intangible que hoy tiene Neuquén es tener una gobernanza en una zona libre de conflictos pero que a su vez genera paz social, y eso está dándole réditos a la Argentina".

Figueroa afirmó que se está desarrollando la infraestructura necesaria y que se trabaja en la vinculación con Río Negro para genersar un hub exportadfor a través de un puerto patagónico. "Si salimos firmando con el proyecto de GNL, creo que va a hacer un gran escenario para que la Argentina pueda seguir creciendo", aclaró.

"Creo que los neuquinos estamos contribuyendo mucho para que la Argentina crezca y creo que si cada uno de los sectores acelera y va haciendo las cosas que hay que hacer, estoy esperanzado para que la Argentina salga adelante", dijo y agregó: "Creo que la mirada hay que ponerla hacia adelante, no la podemos poner para atrás".

Y habló también del horizonte que avizora para después de que se cierre la ventana del petróleo y gas. "Neuquén necesita estabilidad, mirada de futuro, reinvertir la renta petrolera en su futuro y en la transformación de Vaca Muerta. Nosotros ya la comenzamos, ya estamos ganando hectáreas bajo riego y ya estamos invirtiendo en rutas que generen externalidades positivas para que el turismo se pueda desarrollar".