Escándalo en una escuela primaria por una clase de ESI: una docente fue agredida y suspendieron las clases

La abuela de un alumno de 5° grado irrumpió en una clase en la Escuela 202, en el oeste de Neuquén, molesta por un cuento que trabajaban los estudiantes.

Una clase de Educación Sexual Integral (ESI) terminó en un episodio de violencia en la Escuela Primaria N° 202 de Neuquén , ubicada en el oeste de la ciudad. Una mujer que se presentó como "abuela del corazón" de un alumno de 5° grado ingresó al aula para cuestionar un cuento que estaban leyendo los estudiantes y protagonizó una discusión con la docente a cargo. El episodio fue denunciado por la maestra, quien consideró que recibió un trato violento y posteriormente radicó la denuncia en la comisaría.

La situación generó un conflicto en la comunidad educativa que derivó en la suspensión de las clases durante cuatro días. La medida fue definida por el equipo docente de la institución como una forma de resguardar a los trabajadores y estudiantes luego de lo ocurrido. Este lunes, finalmente, los alumnos volvieron a las aulas.

Leandro Policani , vocal de la Rama Inicial y Primaria del Consejo Provincial de Educación ( CPE ), confirmó a LM Neuquén que el organismo intervino desde que tomó conocimiento del episodio y que mantuvo reuniones con la mujer para explicarle cómo deben canalizarse los desacuerdos con las actividades escolares.

Según el relato de la nena de Trelew, los abusos se iniciaron en 2022, cuando ella tenía 8 años (foto ilustrativa).

Según relató el funcionario, la mujer es la "abuela del corazón" de un alumno y tiene autorización del padre para cuidarlo. Ella se presentó en la escuela para manifestar su desacuerdo con el material que se trabajaba durante la clase de ESI. Durante la discusión, cuestionó las actividades y habló de un supuesto "adoctrinamiento".

La mujer también realizó planteos y dejó asentadas sus objeciones en actas de la institución. Sin embargo, desde el Consejo señalaron que el contenido curricular de la ESI no está sujeto a la decisión particular de una familia, una docente o una escuela, ya que forma parte de los contenidos obligatorios establecidos por la normativa vigente.

La denuncia de la docente y cuatro días sin clases

Policani explicó que la maestra interpretó la irrupción en el aula y el tono del reclamo como una situación de violencia. Después del episodio realizó una denuncia en la Policía y solicitó una licencia médica.

A partir de lo ocurrido, el equipo docente resolvió suspender las actividades escolares durante cuatro días. El vocal aclaró que consideraron necesario resguardar el clima escolar y evitar que el conflicto afectara el desarrollo de las clases.

En paralelo, el CPE convocó a la mujer en dos oportunidades para conversar sobre lo sucedido. También envió a la Escuela 202 al Equipo de Apoyo y Orientación Profesional a las Instituciones Educativas (EAOPIE), integrado por profesionales que trabajan en el acompañamiento de situaciones conflictivas dentro de las comunidades escolares.

“Nos preocupa cualquier grado de conflictividad que ocurra entre la comunidad educativa”, sostuvo Policani, quien remarcó que el organismo busca que las relaciones dentro de las escuelas sean democráticas y saludables.

El funcionario señaló que la denuncia presentada por la docente ya transita la vía judicial, mientras que el Consejo lleva adelante una investigación administrativa a través de las supervisoras y la Dirección de Nivel Primario, que revisan las actas y las actuaciones realizadas por la escuela.

El CPE defendió la enseñanza de la ESI

En medio del conflicto, desde el Consejo Provincial de Educación ratificaron que la Educación Sexual Integral forma parte de los contenidos obligatorios que deben enseñarse en las escuelas públicas y privadas del país, de acuerdo con la legislación nacional.

Policani explicó que los materiales utilizados en las aulas no son decisiones improvisadas de cada docente, sino que forman parte de propuestas y planificaciones trabajadas en instancias de formación del CPE y de la Universidad Nacional del Comahue (UNCO). Además, indicó que las actividades y los recursos son supervisados por los equipos directivos, las supervisoras y las autoridades educativas.

Imagen creada con Gemini

“Lo que respecta a la ESI no es una situación de capricho o un lineamiento pedagógico de una escuela o una maestra, sino que está amparado por una ley nacional y debemos velar desde el CPE para que se cumpla”, afirmó.

El vocal también sostuvo que el diseño curricular de la escuela primaria establece contenidos de cumplimiento obligatorio y que las instituciones deben garantizar su enseñanza. En ese sentido, insistió que la discusión sobre la inclusión de la ESI en el programa escolar no está abierta a una decisión individual.

Desde el organismo señalaron que la prioridad ahora es recuperar la tranquilidad institucional y garantizar que los estudiantes puedan continuar con sus actividades sin quedar involucrados en el conflicto.

El alumno vinculado con la mujer volvió a la escuela y, según indicó Policani, no debe quedar asociado a una situación de la que es ajeno. Mientras tanto, las autoridades del CPE mantienen abiertas las instancias de diálogo con la comunidad educativa y continúan con la investigación administrativa para esclarecer lo ocurrido en la Escuela 202.