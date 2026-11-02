Zapala pone fin a la mugre política: multas de hasta $14 millones a quienes ensucien la ciudad

El intendente Carlos Koopmann anunció que enviará un proyecto de ordenanza para limitar la propaganda política y castigar con dureza a los partidos y candidatos que tapen la ciudad de afiches.

“Los zapalinos tenemos que cuidar la limpieza de la ciudad”. Con esa frase, el intendente Carlos Koopmann lanzó una de las medidas más duras de sus casi 8 años de gestión. A través de un proyecto que enviará esta semana al Concejo Deliberante, el Ejecutivo pondrá límites concretos a las campañas políticas.

La iniciativa no es menor. Zapala, con 113 años de historia y 40.472 habitantes según el Censo 2022, es la principal ciudad del centro neuquino y su belleza urbana se ve afectada cada ciclo electoral por la saturación de cartelería.

El proyecto es taxativo. Estará prohibido colocar, fijar, pegar, pintar o instalar publicidad política sobre monumentos, esculturas, placas conmemorativas, bienes del patrimonio histórico o cultural, edificios públicos municipales, provinciales o nacionales, refugios de colectivos, señalización vial, semáforos, árboles, plazas, paseos, postes, columnas, luminarias, bancos, muros y paredes de dominio público.

Multas millonarias y plazos estrictos

El que incumpla, paga. Y mucho. Los partidos y candidatos que afecten bienes de dominio público serán sancionados con multas de hasta 700 VACOZA (Valor Contravencional Zapala), casi 14 millones de pesos actualmente.

Si el daño es a un bien privado sin autorización del propietario, la multa será de hasta 200 VACOZA (casi 4 millones de pesos) y se dará un plazo de 72 horas para restituir el bien afectado.

Además, habrá reglas claras de tiempo: la propaganda podrá iniciarse solamente 45 días antes de la elección y deberán limpiar todo lo colocado en lugares habilitados en un plazo de 15 días después de los comicios.

Por qué importa: ahorro, seguridad y trabajo municipal

La medida se sostiene en cuatro pilares de gestión: Impulsar campañas limpias promueve el respeto por las normas urbanas, reduce los costos de limpieza para los contribuyentes y protege el derecho a un entorno limpio y seguro. Evita la contaminación visual, protege infraestructura crítica como señalización y accesos a hospitales, ahorra millones al municipio que hoy gasta en limpiar la basura electoral y cuida el trabajo diario de los operarios municipales. También evita daños a escuelas y hospitales públicos y reduce residuos que tapan desagües y provocan inundaciones, empujando la transición a plataformas digitales.

El tablero político de 2027 que ya se mueve

La ordenanza llega en un momento clave. 2027 se perfila como un año sumamente electivo y de intensa disputa en Zapala. Carlos Koopmann cumple sus 8 años en dos gobiernos consecutivos y no puede ser reelecto, por lo que aún es una incógnita quién será el candidato del oficialismo.

Mientras tanto, la oposición ya muestra un movimiento anticipado con múltiples frentes que buscan sucederlo. Neuquén desdoblará sus elecciones de las nacionales y se barajan fechas tentativas: presentación de listas en febrero, primarias en abril y generales provinciales y municipales en junio, para luego votar Presidente y legisladores nacionales en el segundo semestre.

Con esta jugada, Koopmann busca cuidar la ecología y la belleza de Zapala y ponerle reglas a todos por igual antes de que arranque la carrera por la intendencia. -