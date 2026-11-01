¿Quién es León Milei?: un bebé neuquino llegó en brazos de su madre a saludar al presidente

Una mujer se acercó en el templo Jesús es Rey con su bebé y le contó una historia que rompió en llanto ante la mirada de todos. El video se hizo viral.

Entre la multitud que colmó anoche el nuevo auditorio del templo evangélico Jesús es Rey , en la ciudad de Neuquén, hubo una escena que se salió del protocolo. Una mujer logró acercarse al presidente Javier Milei con su hijo en brazos y le mostró el DNI del pequeño. El motivo de tanta insistencia estaba impreso en el documento y luego hubo un video que se hizo viral.

La escena fue grabada por la diputada nacional por La Libertad Avanza, Gabriela Muñoz , y rápidamente lo tomó la cuenta del presidente y otras en Instagram, en una escena que generó una verdadera conmoción por escuchar el llanto de la madre del pequeño, quien se quedó durante varios segundos abrazada al presidente, en un llanto profundo con el bebé en el medio.

Ocurrió después del discurso del presidente, donde hubo lugar para las fotos de los militantes libertarios funcionarios y feligreses que fueron a la inauguración del auditorio, con la especial visita presidencial. Pero el video del niño y la madre comenzó a circular rápido después de publicado por el mismo presidente en sus cuentas de redes sociales.

"León Milei se llama y cumple el mismo día que vos, justo para su cumpleaños", le dijo la mujer al mandatario, que tomó el documento y lo observó con una sonrisa, al tiempo que la diputada Muñoz le iba contando parte de la historia, ya que ella misma confirmó a LM Neuquén que la madre forma parte de su equipo de militancia desde hace muchos años.

Milei nació el 22 de octubre de 1970, y según contó la madre, Micaela Neira, su hijo comparte esa fecha.

El abrazo y el llanto

El video, de menos de medio minuto, empezó a circular en redes sociales poco después del acto. Se ve al presidente besar al bebé, levantar el pulgar frente a la cámara junto al chico y, sobre el final, fundirse en un abrazo con la madre y el niño.

La madre de León Milei (izquierda) junto a la diputada Gabriela Muñoz en una jornada de afiliaciones en Paeso de la Costa.

"Presidente, muchas gracias, muchas bendiciones... muchas gracias", alcanzó a decir la mujer antes de quebrarse en un llanto profundo y prolongado. Se quedó llorando, abrazada a su pequeño y al presidente, mientras el público y la custodia rodeaban la escena. "Ella te ama", le djjo Muñoz al presidente.

Las imágenes fueron difundidas en una publicación compartida por las cuentas por la del mismo Milei y también de la diputada Muñoz, con una leyenda que resume el tono de la militancia libertaria: "El mejor presidente de la historia".

Una noche de fe y política

La visita de Milei se dio en el marco de la inauguración del auditorio de Jesús es Rey, la iglesia que conduce el pastor Hugo Márquez, en un acto en el que también estuvo el gobernador Rolando Figueroa y autoridades de muchas iglesias evangélicas del país, incluso hasta de Miami, Estados Unidos.

El nombre del bebé, además, coincidió con otro momento de la noche: la mención que el presidente hizo del papa León XIV durante su discurso. Pero también por "el león" libertario, el apoyo desde la primera hora del presidente.