Desbarataron una peligrosa organización narco en Neuquén: hay imputados y droga secuestrada

La investigación permitió detectar 81 movimientos compatibles con la venta de cocaína y marihuana en distintos sectores de la ciudad.

Una organización dedicada a la comercialización de cocaína y marihuana en distintos sectores de la ciudad de Neuquén quedó bajo investigación judicial, luego de una serie de allanamientos simultáneos realizados el jueves 29 de octubre. La fiscal Paula Yerfino y el asistente letrado José Luis Linares formularon cargos contra seis personas, acusadas de integrar una estructura dedicada a la venta de estupefacientes.

La investigación se extendió durante aproximadamente dos meses y permitió registrar 81 movimientos compatibles con la comercialización de drogas . A partir de las pruebas reunidas, la fiscalía atribuyó a los seis imputados el delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas.

Durante la audiencia realizada este viernes por la tarde, Yerfino solicitó distintas medidas de coerción para los acusados, de acuerdo con sus antecedentes y las necesidades de la investigación.

Dos imputados quedaron detenidos y otros cuatro tendrán prisión domiciliaria

La fiscal pidió que C.D.A. y L.O.J. permanezcan detenidos con prisión preventiva en una comisaría. El planteo estuvo fundamentado en que ambos cuentan con antecedentes condenatorios en la Justicia Federal por comercialización de estupefacientes, además de la necesidad de resguardar el avance de la investigación.

Para los otros cuatro imputados, identificados como A.D.A., M.B.F., A.A. y F.P.P., solicitó prisión domiciliaria. La medida deberá cumplirse en domicilios distintos de los inmuebles que fueron investigados como puntos de venta de drogas.

Además, Yerfino requirió la clausura de dos propiedades utilizadas para comercializar los estupefacientes y el embargo preventivo de cuentas bancarias vinculadas con la actividad investigada.

Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Juan Guaita hizo lugar a los pedidos de la fiscalía y dispuso las medidas por un plazo de cuatro meses.

Qué encontraron en los allanamientos en Neuquén

Los procedimientos estuvieron a cargo de personal del Departamento Antinarcóticos y se realizaron en los barrios El Trébol II y en un sector de Toma Pacífica.

Durante los operativos, los efectivos secuestraron 350,1 gramos de cocaína, distribuidos en 448 envoltorios, y otros 301 gramos de marihuana. También encontraron dos balanzas de precisión y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento de las sustancias.

El listado de elementos incautados incluyó además $3.314.800 en efectivo, 12 teléfonos celulares, documentación, dispositivos de almacenamiento, un equipo de videovigilancia y un automóvil.

De acuerdo con las evidencias reunidas por la fiscalía, la organización comercializaba los estupefacientes en pequeñas dosis y recibía pagos tanto en efectivo como mediante transferencias bancarias.