Quiso escapar a toda velocidad en su camioneta con un bolso cargado de droga y terminó atrapado

Intentó evadir a los policías realizando maniobras peligrosas, abandonó el vehículo para continuar a pie y terminó arrojando el paquete que desató un operativo.

Un operativo llevado a cabo el lunes por la Oficina de Investigaciones Zona Oeste de la capital neuquina finalizó con la detención de un hombre y la incautación de aproximadamente 350 gramos de clorhidrato de cocaína , una balanza de precisión y tres teléfonos celulares.

El procedimiento se desencadenó en jurisdicción de la Comisaría 16° , cuando efectivos policiales detectaron la presencia sospechosa de una camioneta Toyota Hilux . Al percatarse de la cercanía del personal, el conductor realizó maniobras evasivas y emprendió la fuga a toda velocidad.

A los pocos metros, el sospechoso descendió del rodado e intentó continuar su huida a pie sosteniendo un bolso. En medio de la persecución, arrojó el paquete a la vía pública para despojarse del material, pero fue interceptado y reducido por los uniformados.

En el lugar intervino la Fiscalía de Narcocriminalidad junto con personal del Departamento Antinarcóticos, quienes realizaron los peritajes de rigor sobre la sustancia hallada -350 gramos de clorhidrato de cocaína- y procedieron al secuestro formal de los elementos. El detenido quedó aprehendido a disposición de la justicia.

Familiares se disputan un terreno y una adolescente embarazada terminó con un tiro en la espalda.

Lo identificaron por las cámaras y recuperaron una bicicleta robada

Efectivos de la Comisaría 13° de San Patricio del Chañar recuperaron una bicicleta sustraída días atrás y demoraron a un hombre de 33 años presuntamente involucrado en el hecho.

La investigación se inició a partir de una denuncia radicada el pasado 22 de octubre por el robo de un rodado 29 del patio de una panadería local. El análisis de las cámaras de seguridad del comercio y de las inmediaciones, sumado a tareas de campo, permitió a la Policía identificar al sospechoso.

Días después, en el marco de un patrullaje preventivo, el hombre fue localizado por las patrullas policiales y demorado tras reaccionar de manera agresiva ante los uniformados.

En paralelo, las averiguaciones condujeron a los investigadores hacia una tercera persona que tenía el rodado en su poder. Al ser notificado de la causa, este vecino hizo entrega voluntaria de la bicicleta, la cual fue incautada para su posterior restitución.

Imputaron a dos personas por vender cocaína y marihuana

A pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) el juez de Garantías Juan Pablo Encina imputó a dos personas por comercializar cocaína y cannabis en una vivienda del barrio Parque Industrial de San Patricio del Chañar.

La audiencia se realizó ayer en la Ciudad Judicial de Neuquén, con la intervención de la fiscal Eugenia Titanti y del asistente letrado Luciano Vidal, en representación del MPF. A su pedido, el juez también dispuso la prisión preventiva.

Según la teoría del caso, N.L.D.F.R. y A.D.F. comercializaban estupefacientes al menudeo, de manera conjunta y coordinada, al menos entre el 15 y el 23 de octubre de 2026, desde una vivienda del barrio Parque Industrial de esa localidad.

La investigación permitió registrar movimientos reiterados de personas que ingresaban y salían del inmueble luego de permanecer allí durante breves períodos, una modalidad compatible con la venta de drogas.

El 23 de octubre, alrededor de las 23:10, personal de la División Antinarcóticos Vaca Muerta realizó un allanamiento en la vivienda. Durante el procedimiento secuestró 50,9 gramos de cocaína, distribuidos en 59 envoltorios, y 27,1 gramos de cannabis, incluidos diez cigarrillos artesanales.

Además, encontró dos balanzas digitales, recortes de nylon, anotaciones y dos teléfonos celulares. Durante la requisa, también se secuestraron $111.200 en efectivo, en billetes de baja denominación. La calificación legal provisoria es de comercialización de estupefacientes, en calidad de coautores.