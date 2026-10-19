Condenaron a dos hombres por vender drogas en un Valentina Sur: qué pena recibieron.

La Justicia también ordenó decomisar dos camionetas y fijó multas millonarias. Otros dos investigados fueron sobreseídos por el beneficio de la duda.

Dos hombres fueron condenados a tres años de prisión de ejecución condicional por su participación en la comercialización de drogas en el barrio Valentina Sur de Neuquén capital. La resolución se alcanzó mediante un acuerdo entre la fiscalía y las defensas, que fue avalado por un juez de garantías. En la misma audiencia, otros dos imputados quedaron desvinculados de la causa.

La sentencia se dictó este lunes, durante una audiencia de procedimiento abreviado en la que intervinieron la fiscal del caso, María Eugenia Titanti, y el asistente letrado Luciano Vidal. El juez de garantías Juan Manuel Kees aprobó el acuerdo, declaró penalmente responsables a Santiago Fabián Reinoso y Franco Daniel Rechini e impuso las penas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal.

La investigación se centró en hechos de comercialización de estupefacientes registrados entre enero y el 24 de abril de 2026 en el barrio Valentina Sur . De acuerdo con la acusación presentada por la fiscalía, los dos hombres desarrollaban actividades de venta de sustancias desde sus respectivos domicilios.

Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, Reinoso comercializaba drogas desde un inmueble en el que atendía a los compradores a través de una ventana acondicionada con un mostrador. Los investigadores registraron numerosas maniobras conocidas como pasamanos, una modalidad en la que se intercambian rápidamente dinero y sustancias.

Por su parte, Rechini también vendía estupefacientes desde su vivienda, ubicada en el mismo barrio de la capital neuquina.

Un tribunal colegiado resolvió imponerle al condenado una pena de 6 años de cárcel efectiva. Sebastián Fariña Petersen

A partir de las tareas investigativas, el 25 de abril se realizaron allanamientos en ambos domicilios. Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron más de un millón de pesos en efectivo, principalmente en billetes de baja denominación, además de teléfonos celulares, anotaciones y 13 gramos de cannabis sativa.

El dinero, los dispositivos electrónicos y los registros encontrados fueron parte de los elementos incorporados a la investigación por la presunta comercialización de estupefacientes.

Tres años de prisión en suspenso y multas millonarias

Durante la audiencia, la fiscalía modificó la calificación legal atribuida a los dos acusados y solicitó que fueran considerados partícipes secundarios del delito de comercio de estupefacientes. Esta figura contempla una participación que no tiene el mismo alcance que la de quien ejecuta el hecho como autor principal.

En función de esa calificación, Titanti y Vidal acordaron solicitar una pena de tres años de prisión de ejecución condicional para cada uno. El juez Kees aceptó la propuesta y declaró la responsabilidad penal de ambos hombres.

La condena es de cumplimiento condicional, por lo que no implica el ingreso inmediato a prisión, siempre que los condenados cumplan las condiciones impuestas por la Justicia. Entre las reglas de conducta establecidas para los próximos tres años figuran la obligación de fijar un domicilio y no modificarlo sin cumplir los requisitos correspondientes, la prohibición de ingresar, circular o residir en el barrio Valentina Sur y la obligación de no cometer nuevos delitos.

Claudio Espinoza

El incumplimiento de las condiciones puede tener consecuencias judiciales y poner en riesgo el beneficio de la ejecución condicional.

Además, el magistrado ordenó el decomiso de dos camionetas Toyota SW4 que habían sido secuestradas durante los procedimientos. El decomiso implica que los bienes quedan sujetos a la medida judicial y no son restituidos a sus titulares en los términos de la resolución. A esto se sumó una multa de 22,5 unidades fijas para cada condenado, cuyo valor fue estimado en aproximadamente 2,7 millones de pesos por persona.

Qué pasó con los otros dos investigados

La causa también involucraba a otras dos personas, identificadas por sus iniciales como N.F.R. y M.R.B. Sin embargo, durante la audiencia, la fiscalía solicitó que fueran sobreseídas definitivamente por el beneficio de la duda.

El pedido fue aceptado por el juez de garantías, que dispuso el sobreseimiento de ambos. De esta manera, quedaron desvinculados de la investigación penal.

La resolución cerró la causa respecto de los cuatro imputados: Reinoso y Rechini fueron condenados como partícipes secundarios del delito de comercio de sustancias estupefacientes, previsto en el artículo 5, inciso c, de la Ley 23.737, en relación con el artículo 46 del Código Penal. En tanto, las otras dos personas fueron sobreseídas.