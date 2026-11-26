Dos hombres fueron condenados a prisión condicional tras reconocer su rol en una red de venta de drogas con reparto a domicilio.

A partir de dos acuerdos plenos presentados por la fiscal del caso Eugenia Titanti y el asistente letrado Luciano Vidal , un juez de garantías condenó a Carlos Sebastián Gatica a 3 años de prisión condicional y a Carlos Alfonso Gatica a 2 años y 6 meses de prisión en suspenso por participar en una red de venta de drogas con reparto a domicilio.

Fue luego de que ambos reconozcan su participación en una red de comercialización de estupefacientes en San Patricio del Chañar . En la misma audiencia, y por pedido de la fiscalía, se dictó el sobreseimiento de un tercer involucrado al comprobarse que era ajeno a la maniobra.

Durante la audiencia realizada ayer, los representantes del Ministerio Público Fiscal expusieron los términos de los acuerdos alcanzados con las defensas, luego de que la investigación determinara que ambos condenados actuaban como partícipes secundarios respondiendo a proveedores radicados en la localidad de Centenario .

Para Carlos Sebastián Gatica, la fiscalía solicitó la condena a 3 años de prisión de ejecución condicional por el delito de comercialización de estupefacientes en carácter de partícipe secundario, en concurso real con lesiones leves como autor.

Además, el acuerdo incluyó el pago de una multa, la donación de $4.000.000 destinada a equipamiento tecnológico para el área de investigaciones policiales, el decomiso del automóvil utilizado para los repartos y reglas de conducta por cuatro años, entre ellas la obligación de mudarse fuera de San Patricio del Chañar en un plazo de 30 días y la prohibición de ingresar a la localidad sin autorización judicial.

Respecto de Carlos Alfonso Gatica, el acuerdo contempló una pena de 2 años y 6 meses de prisión condicional como partícipe secundario de comercialización de estupefacientes, el pago de una multa y pautas de conducta por el mismo plazo, que incluyen la realización de 96 horas de tareas comunitarias.

Además, la fiscalía pidió su sobreseimiento en una causa conexa por presuntas amenazas. El juez de garantías Raúl Aufranc, quien estuvo a cargo de la audiencia, homologó ambos acuerdos e impuso las condenas solicitadas.

Sebastián Fariña Petersen

Sobreseimiento y prórroga

En el marco de la investigación del caso, otro hombre había sido vinculado por ser el propietario de la vivienda donde se vendía la droga. Con el avance de la causa se acreditó que trabaja como mecánico, que sus familiares se habían instalado en el inmueble y que era ajeno a la actividad ilícita. Por este motivo, a instancias de un pedido de Titanti y Vidal, el magistrado dictó su sobreseimiento.

El caso tiene un cuarto involucrado, L.A.L.G., quien se encuentra imputado por una causa conexa por amenazas simples. En relación a él, el juez hizo lugar al pedido de la fiscalía para prorrogar por un mes el plazo de investigación.

Los hechos investigados

La investigación del Ministerio Público Fiscal y la Policía provincial acreditó que entre junio y el 24 de julio de 2026 funcionó un punto de venta de cocaína y marihuana al menudeo en una vivienda del barrio 76 Viviendas de San Patricio del Chañar, complementado con entregas bajo la modalidad delivery.

Carlos Sebastián Gatica realizaba los repartos en un automóvil y en motocicletas, y administraba billeteras virtuales a través de las cuales recibió cerca de $87.000.000 en transferencias nocturnas que luego giraba a proveedores de Centenario.

El narco neuquino fue investigado por Antinarcóticos de la Policía provincial y terminó preso junto a más de una decena de personas.

Por su parte, Carlos Alfonso Gatica colaboraba desde un domicilio, donde el 24 de julio se secuestraron 132,5 gramos de cocaína, marihuana, balanzas y elementos de corte. Al momento de realizar el allanamiento en esa vivienda, ambos intentaron huir en el vehículo y arrojaron 112 gramos de cocaína compactada en un terreno baldío.

Además, el 12 de julio de 2026, alrededor de las 3.50, tras un altercado de tránsito en la intersección de Gasparri Sur y Río Limay de San Patricio del Chañar, Carlos Sebastián Gatica atacó con un cuchillo a un hombre y le provocó heridas en el glúteo y en una oreja antes de escapar en su auto.