Una profunda conmoción sacude al Gran Manchester, en Inglaterra , tras confirmarse la muerte de un niño de tres años que sufrió un grave episodio de atragantamiento con comida mientras se encontraba dentro de un jardín de infantes. El trágico hecho ocurrió a principios de noviembre y desencadenó una investigación policial para determinar si existieron fallas en el cuidado o en la asistencia brindada al menor durante la emergencia.

La víctima fue identificada como Thiago Wall , quien tras descompensarse en el establecimiento educativo fue trasladado de urgencia al Royal Manchester Children’s Hospital para recibir atención médica especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo sanitario por estabilizarlo, el pequeño falleció tres días después de su ingreso debido a la gravedad del cuadro clínico.

De acuerdo con los estudios y pericias médicas practicadas durante su internación, la interrupción prolongada del suministro de oxígeno hacia el cerebro le provocó una lesión cerebral hipóxica severa , un daño neurológico crítico que resultó irreversible y terminó desencadenando su deceso.

Cómo investigan la muerte del nene de 3 años en el jardín de infantes

Luego de confirmarse el fallecimiento de Thiago, las autoridades dispusieron el cierre preventivo del establecimiento educativo mientras efectivos de la Greater Manchester Police llevan adelante las diligencias correspondientes para esclarecer con precisión cómo se desencadenó la tragedia en el interior de la institución.

La pesquisa judicial y policial apunta a reconstruir minuto a minuto cómo se produjo el atragantamiento con alimentos y analizar si hubo algún tipo de responsabilidad o negligencia por parte de las autoridades del jardín o de las personas que estaban a cargo de la supervisión del niño en ese momento, así como evaluar la rapidez y eficacia de la asistencia que recibió durante la emergencia.

El emotivo homenaje de familiares y compañeros a Thiago Wall

La noticia generó una enorme tristeza entre los padres, allegados y toda la comunidad educativa del jardín de infantes. En las puertas del edificio escolar, familiares, compañeritos y vecinos improvisaron un memorial con cartas, mensajes de despedida y dibujos en memoria del pequeño.

Entre los escritos colocados en el acceso al establecimiento se destacó uno que recordaba uno de sus juegos favoritos: “A Thiago le gusta jugar con los dinosaurios. Siempre pensaremos en ti, Thiago, especialmente cuando juguemos a los dinosaurios”. En tanto, otro de los mensajes dejados en el lugar expresaba con dolor: “Espero que estés bien con los ángeles”.

El caso volvió a poner en foco los riesgos que implican los episodios de atragantamiento y asfixia en niños pequeños y la importancia de reconocer rápidamente las señales de alerta cuando una persona no puede respirar por una obstrucción, para aplicar las maniobras de primeros auxilios correspondientes de acuerdo con su edad y las recomendaciones médicas.