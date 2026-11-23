El episodio ocurrió hacia el final del concierto de Don Toliver en Manchester. Más de 50 asistentes sufrieron síntomas oculares y respiratorios.

El pánico invadió a los asistentes al recital de Don Toliver en Manchester, Inglaterra.

Más de 12.000 personas fueron evacuadas de un recital en Inglaterra después de que se liberara una "sustancia desconocida" entre el público , hecho que provocó escenas de desesperación, tos y pánico y dejó un saldo de más de 50 espectadores asistidos por "síntomas oculares y respiratorios".

El episodio se registró en el estadio Co-op Live Arena de la ciudad de Manchester , hacia el cierre de la presentación del rapero estadounidense Don Toliver, en el marco de su gira NITROUS.

De acuerdo con la información oficial difundida por la Policía del Gran Manchester (GMP) y el Servicio de Ambulancias del Noroeste, los equipos sanitarios evaluaron en el predio a más de 50 personas afectadas , mientras que una persona debió ser trasladada a un hospital de Manchester para una evaluación más exhaustiva.

En un primer momento, las fuerzas de seguridad presumieron que el elemento arrojado en la zona de campo era gas lacrimógeno, aunque luego lo catalogaron formalmente como una sustancia sin identificar.

"Afortunadamente no se han reportado heridos graves. Por favor, eviten la zona", comunicó la Policía en su cuenta oficial de X.

PANIC & CHAOS at DON TOLIVER CONCERT in MANCHESTER as SUSPECTED TEAR GAS TRIGGERS MASS EVACUATION



Footage shows concertgoers COUGHING, GASPING FOR AIR and scrambling to escape as SMOKE spreads through CROWD



POLICE DECLARE MAJOR INCIDENT at CO-OP LIVE pic.twitter.com/ddbSkZS33f — RT (@RT_com) November 23, 2026

Por su parte, la subcomisaria Steph Parker, de la Policía del Gran Manchester, dijo que la "prioridad era garantizar la seguridad de todas las personas que asistían al concierto". "Ahora comenzaremos a comprender plenamente qué era esta sustancia y cómo se produjo este incidente", añadió en un comunicado.

"No nos cachearon como de costumbre": denuncian fallas en los controles

En declaraciones a la cadena CNN, espectadores y familiares relataron los momentos de angustia que se vivieron dentro del estadio, que cuenta con capacidad para 23.500 personas, y cuestionaron la falta de revisiones en los accesos.

Usman Asghar, uno de los asistentes al espectáculo, calificó la organización como "un completo desastre" y advirtió sobre la ausencia de controles exhaustivos.

"El personal de seguridad no utilizó detectores de metales para revisarnos, no nos cachearon como de costumbre y ni siquiera revisaron el bolso de mi esposa", denunció Asghar.

Don Toliver’s show in Manchester tonight has been evacuated after tear gas was set off in the crowd pic.twitter.com/X6Pg8zOfFl — dontolivernow (@dontolivernow) November 22, 2026

Al mismo tiempo, criticó la falta de información hacia el público en momentos de desesperación: "Cuando ocurrió este incidente, el personal nos dijo que (Don Toliver) se estaba tomando un ‘descanso’ y no le dijeron a nadie lo que estaba pasando. No hubo comunicación".

En la misma línea, Lyndsey Liverpool describió al mismo medio que fue "aterrador esperar noticias" de su hijo, quien había concurrido al evento con amigos para celebrar su cumpleaños número 17.

"Dijo que había humo y lo que parecían bengalas, luego se encendieron las luces y Don Toliver se marchó", relató la mujer. Y añadió: "No había señal (de teléfono) para llamarlo. Fue una gran preocupación tratar de encontrarlos".

Las tareas de descontaminación y el recuerdo de otro incidente

El Servicio de Ambulancias del Noroeste precisó en un comunicado que se activaron tareas en el lugar y remarcó que quien notara malestares posteriores debía acudir a un médico o a su hospital más cercano.

"Se estuvo llevando a cabo la descontaminación como medida de precaución y un paciente ha sido trasladado al Hospital Royal Infirmary de Manchester para una evaluación más exhaustiva", indicó el organismo sanitario.

Las autoridades británicas confirmaron que no hallaron a los presuntos responsables ni catalogaron el episodio como un intento de terrorismo, en una ciudad marcada por el atentado de 2017 durante un concierto de Ariana Grande, donde murieron al menos 22 personas.