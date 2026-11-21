La capital neuquina pasó de tener 48 asentamientos informales en 2019 a impulsar una política sostenida de acceso a la tierra.

“Hay una diferencia fundamental entre una ciudad que crece y una ciudad que se prepara para crecer. La primera responde a las necesidades cuando aparecen. La segunda intenta anticiparse, planificar y generar las condiciones para que el desarrollo económico también se transforme en oportunidades para sus habitantes”, nos explicaba hace algunos meses atrás Antonio Mellado, hombre de consulta obligado a la hora de involucrarse en la actualidad del Real State de Neuquén capital, y los motivos por los cuales está en boca de todos.

“Durante buena parte de su historia, Neuquén conoció mejor la primera alternativa.La llegada permanente de familias, la necesidad de viviendas y las dificultades para acceder a un terreno fueron moldeando un crecimiento urbano que muchas veces avanzó por delante de las decisiones del Estado”, agrega Marcos Zapata, Presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat.

Por décadas las tomas de tierras se convirtieron en una de las expresiones más visibles de ese proceso. Detrás de cada asentamiento había familias que buscaban un lugar donde vivir, pero también gobiernos comunales y provinciales que no encontraban herramientas suficientes para acompañar su expansión.

Cuando Mariano Gaido asumió la intendencia, en diciembre de 2019, Neuquén contabilizaba 48 asentamientos informales. De ese total, 24 estaban ubicados sobre tierras municipales.

Sebastián Fariña Petersen

A casi siete años de aquel momento, la administración local presenta un escenario diferente: 8.220 soluciones habitacionales contabilizadas entre lotes entregados y adjudicados, 22 asentamientos municipales regularizados y una política de desarrollo urbano que se mantiene como uno de los ejes de gobierno.

El dato que promueve el gobierno comunal merece una lectura que va más allá de las cifras.

En una ciudad atravesada por el fenómeno económico de Vaca Muerta, la planificación de la tierra no representa solamente una cuestión de infraestructura. También constituye una herramienta de inclusión social y una manera de pensar el futuro.

Siete años y un cambio en la política de acceso a la tierra

“Durante décadas, el crecimiento de Neuquén estuvo acompañado por la consolidación de barrios que surgían antes de contar con una planificación formal. Primero aparecían las viviendas. Después llegaban los reclamos por los servicios. Y finalmente comenzaba un proceso, muchas veces prolongado durante años, para intentar integrar esos sectores al resto de la ciudad”, explica Zapata.

La gestión de Gaido puso en marcha una estrategia distinta, con la creación del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH) y una política de desarrollo de lotes con infraestructura.

“El objetivo fue incorporar suelo urbano y ofrecer alternativas de acceso a la tierra a través de mecanismos de adjudicación”, agregó el funcionario.

El intendente Mariano Gaido y la apuesta a los barrios y lotes con servicios en la meseta.

En sus balances, Gaido identifica este período con la consigna de siete años sin tomas. Se trata de la definición con la que su administración destaca el trabajo orientado a evitar la consolidación de nuevos asentamientos.

“La generación de suelo urbano dejó de aparecer exclusivamente como una respuesta frente a una emergencia y pasó a ocupar un lugar permanente dentro de la planificación municipal. Y allí encontramos uno de los aspectos centrales de esta experiencia. Porque no alcanza con impedir una ocupación. El verdadero desafío impuesto por nuestro intendente consiste en generar oportunidades para que las familias puedan acceder legalmente a un terreno y desarrollar su proyecto de vida”, dijo Zapata.

Los 8.220 lotes y el valor social de tener un lugar propio

El pasado 7 de noviembre, el estadio Ruca Che fue escenario de una jornada que permitió observar el alcance de esta política.

Según informaron las áreas de prensa de ambos mandatarios, “miles de familias participaron del acto encabezado por Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa, durante el cual se concretó la adjudicación de 2.220 nuevos lotes”.

Maria Isabel Sanchez

La distribución comprende 900 terrenos en Distrito 6, 1.130 en Balcón Norpatagónico y 190 en El Trébol.

Con esta etapa, “la Municipalidad alcanzó las 8.220 soluciones habitacionales informadas desde el inicio de la gestión, sumando los más de 6.000 terrenos entregados anteriormente”.

“Los nuevos adjudicatarios comenzarán a tomar posesión de sus lotes durante 2027, conforme avance la infraestructura de cada desarrollo”, según nos agregó Zapata.

y explicó que “no se trata todavía de viviendas construidas. Pero sí de un paso decisivo en un proceso que, para muchas familias, representa la posibilidad de acceder por primera vez a un terreno propio”.

Hay algo profundamente humano detrás de estas decisiones.

“Una ciudad no está formada solamente por calles, edificios, avenidas o grandes inversiones. Está formada por familias que necesitan estabilidad, jóvenes que buscan independizarse y trabajadores que pretenden establecerse en el lugar donde construyen su futuro. Para ellos, tener un terreno significa mucho más que disponer de unos metros cuadrados.Significa empezar a imaginar una casa, organizar una economía familiar y dejar de vivir con la incertidumbre que muchas veces genera el alquiler. La política habitacional adquiere verdadero sentido cuando se observa desde esa perspectiva”, las palabras pertenecen al Intendente Mariano Gaido durante un encuentro ante empresarios neuquinos a quienes les brindó detalles de su política de urbanismo con inclusión social .

De los asentamientos históricos a la integración de los barrios

“Existe otra transformación que merece atención y que suele quedar fuera de los grandes anuncios”, nos dice Zapata.

“Cuando comenzó la gestión, 24 de los 48 asentamientos informales de la capital estaban ubicados sobre tierras municipales”, señala el presidente del IMUH.

Según el balance oficial, 22 de esos 24 sectores ya fueron regularizados, mientras continúan las intervenciones sobre distintos barrios y las acciones conjuntas con Provincia para avanzar en terrenos bajo su jurisdicción.

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“El proceso permite abordar una deuda urbana que se fue acumulando durante décadas.La regularización no significa solamente resolver una situación administrativa. Representa la posibilidad de integrar sectores que crecieron sin contar con todas las condiciones necesarias de infraestructura”, explica Zapata.

“Para muchos vecinos, el avance de estos programas se traduce en cuestiones concretas: contar con documentación sobre el terreno, acceder a servicios seguros, mejorar las calles o disponer de conexiones domiciliarias adecuadas. Son transformaciones que no siempre tienen la visibilidad de una gran obra pública, pero que pueden modificar profundamente la vida cotidiana”, recordó el funcionario.

En ese contexto, el programa Integra Neuquén incorpora una nueva etapa de trabajo conjunto entre el municipio y el Gobierno provincial.

“La iniciativa contempla 125 obras, una inversión anunciada superior a los 60.000 millones de pesos y el objetivo de beneficiar a unas 8.000 familias durante los próximos dos años.

Agua, gas, electricidad, cloacas y desagües forman parte de una planificación destinada a mejorar las condiciones de habitabilidad de sectores históricos de la capital”, señaló.

La articulación entre Gaido y Figueroa representa, en este caso, la posibilidad de coordinar recursos y responsabilidades sobre una problemática que trasciende los límites administrativos de cada jurisdicción.

Vaca Muerta y una ciudad que debe anticiparse al futuro

“Hay un elemento que vuelve particularmente relevante esta política habitacional: la velocidad con la que crece Neuquén”, nos dijo Mellado.

“Vaca Muerta transformó la economía regional y convirtió a la capital provincial en uno de los princip

ales centros de servicios, inversiones y oportunidades laborales de la Patagonia.

El impacto se observa en la construcción, en la actividad comercial, en la demanda inmobiliaria y en la llegada de nuevos habitantes”, agregó.

El fenómeno también se refleja en las necesidades de infraestructura que acompañan esa expansión.

Un informe de la Fundación Tejido Urbano, publicado en agosto de 2026, estimó que entre 2018 y 2025 la población del aglomerado Neuquén creció un 15,2%.

Durante ese mismo período, el crecimiento demográfico estimado fue del 5,3% en el aglomerado Santa Fe y del 4,8% en Resistencia.

Las cifras no se refieren exclusivamente a los municipios capitalinos, pero permiten dimensionar las diferentes velocidades de crecimiento de estos centros urbanos.

El fenómeno también se observa sobre el territorio.

“Entre 2018 y 2025, el aglomerado Neuquén incorporó 21,1 kilómetros cuadrados de superficie urbanizada, una expansión del 15,4%. En comparación, la superficie urbana de Córdoba creció un 6,2%; la de Santa Fe, un 2,6%; y la de Resistencia, un 10,8%. Estos indicadores no determinan por sí mismos la calidad de la planificación, pero muestran la magnitud del desafío que enfrenta la capital neuquina”, agregó nuestro Broker Inmobiliario.

“Una ciudad que crece a esa velocidad necesita algo más que nuevas construcciones. Necesita anticipar la llegada de nuevas familias, ampliar redes de servicios, garantizar conectividad y generar suelo urbano en condiciones adecuadas.En ese contexto, la política de loteos y regularización de barrios adquiere una importancia trascendental”, explicó.

De acuerdo a los testimonios recogidos y los datos recabados, la expansión económica impulsada por Vaca Muerta exige una planificación capaz de acompañar el crecimiento de la ciudad y evitar que las oportunidades laborales convivan con nuevas dificultades de acceso a la tierra.

Un modelo que puede trascender las fronteras de Neuquén

El problema habitacional está presente en prácticamente todas las grandes ciudades argentinas.

Las dificultades para acceder a un terreno, el encarecimiento del mercado inmobiliario y la expansión de barrios informales conforman una realidad compartida por municipios de distintas regiones.

El alcance nacional de una experiencia no depende solamente de su difusión. Depende de que sus mecanismos y resultados puedan ser analizados y eventualmente aprovechados en otros lugares.

Neuquén, por la intensidad de su crecimiento y la escala de su política de loteos, aporta un caso concreto a esa discusión.

Siete años después, los ciudadanos comienzan a debatir qué ciudad se está construyendo y qué otras opciones “largoplacistas” habrá.

El próximo 10 de diciembre, Mariano Gaido cumplirá siete años ininterrumpidos al frente de la Municipalidad.

El balance habitacional de su administración permite reconocer una línea de trabajo que se sostuvo durante dos mandatos y que hoy forma parte de la planificación territorial de la capital para los próximos 20 años.

Los 8.220 lotes y soluciones habitacionales contabilizados, la regularización de 22 asentamientos municipales y el programa de obras de integración representan distintas dimensiones de esa política.