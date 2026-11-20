Aunque la ley de Discapacidad unió las posturas de todos los senadores de Neuquén, la iniciativa que regula la venta de tierras a extranjeros dividió posiciones en la Cámara Alta. Los detalles.

Durante la maratónica sesión del último jueves, el Senado de la Nación aprobó la leyes de Discapacidad y de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Aunque los votos de los senadores neuquinos se alinearon con respecto a la primera normativa, la iniciativa que regula la venta de tierras a extranjeros dividió posiciones entre los dos partidos con representación en la Cámara Alta: La Libertad Avanza y la Neuquinidad.

Este 19 de noviembre, la ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad fue aprobada por unanimidad. Desde Neuquén, recibió el respaldo de los senadores de La Libertad Avanza, Nadia Márquez y Pablo Cervi, y también de la senadora de La Neuquinidad, Julieta Corroza, que forma parte del espacio político del gobernador Rolando Figueroa.

La iniciativa establece un régimen permanente en materia de discapacidad, en reemplazo de la actual emergencia, con el objetivo de garantizar la continuidad de las prestaciones previstas en la Ley 24.901 y brindar previsibilidad a beneficiarios y prestadores.

La ley también introduce modificaciones en los requisitos de acceso a las pensiones no contributivas, contempla su compatibilidad con el empleo formal bajo determinadas condiciones y establece un sistema de auditorías periódica. Desde el oficialismo aclararon que no introduce ningún recorte para los beneficiarios.

Al tomar la palabra, Márquez aclaró que desde el bloque se trabajó en la necesidad de que el régimen por Discapacidad cuenta con la estabilidad necesaria para evitar renvoaciones periódicas. "Es muy importante porque vuelve a establecer ese régimen de empleo protegido para todos aquellos que contraten a personas con discapacidad", destacó.

La ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, también conocida como ley de Tierras, fue uno de los proyectos que generó más debate en la Cámara Alta. Desde que fue presentado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, cosechó distintas críticas de sectores opositores porque flexibilizaba la capacidad de los extranjeros de comprar tierras en territorio argentino.

Finalmente, el Senado aprobó una versión que introdujo las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados, que restituyen la vigencia de la Ley de Tierras de 2011 y mantienen los límites a la compra de suelos rurales por parte de extranjeros.

En la votación, la aprobación llegó con 42 votos a favor y 26 en contra, y dividió aguas entre los representantes neuquinos. Márquez y Cervi, de La Libertad Avanza, dieron su voto positivo, mientras que Julieta Corroza, de La Neuquinidad votó en contra de la iniciativa.

Entre los votos negativos se contaron también los del Frente Cívico por Santiago, la salteña Flavia Royón y representantes de Santa Cruz y San Luis.

Desde La Neuquinidad ya habían adelantado su rechazo al proyecto, por lo que no respaldaron la medida, pese a las modificaciones incorporadas. El gobernador Figueroa inclusó envió un proyecto de ley a la Legislatura provincial para blindar las tierras fiscales neuquinas y evitar que queden en manos de extranjeros.

En el debate en la Cámara Baja, la diputada de La Neuquinidad, Karina Maureira, también había votado en contra de la iniciativa. Después de la sesión, Maureira difundió un comunicado donde expresa que había votado "en contra de la extranjerización de tierras", en sintonía con esa postura del gobernador.

La defensa del territorio y de los recursos neuquinos es una de las banderas políticas de Figueroa. El g'obernador rechazó en varias oportunidades las iniciativas que facilitan la venta de tierras a extranjeros y sostuvo que la provincia debe resguardar sus recursos estratégicos.

Qué dice el proyecto provincial para blindar las tierras

La iniciativa, impulsada por el gobernador Rolando Figueroa, busca establecer nuevas condiciones para el acceso a un recurso considerado estratégico para la provincia y, al mismo tiempo, orientar su utilización hacia actividades que generen producción, empleo y desarrollo.

El proyecto modifica el artículo 1° de la Ley 263 y establece que el Poder Ejecutivo deberá promover el cumplimiento de la función social de la tierra fiscal mediante su arrendamiento y enajenación "en forma progresiva y orgánica" en favor de los auténticos trabajadores del campo.

La nueva redacción también incorpora como principio de interpretación de la norma que la tierra no debe constituir solamente un bien de renta, sino un instrumento de trabajo.