Los autores eligieron el nombre por la huella que dejó el cantante de Los Redondos en varias generaciones. Cuál es el curioso insecto.

El homenaje más ricotero de la ciencia: el Indio Solari ya tiene un cascarudo con su nombre.

En las trampas de luz que el entomólogo Mario Ibarra Polesel instaló en Chaco, cayeron varios cascarudos de una especie que todavía no tenía nombre científico. Él y dos colegas argentinos decidieron que era una oportunidad para rendir homenaje al Indio Solari , el recientemente fallecido cantante de Los Redondos.

A esos ejemplares se sumaron los de Misiones, que donó el naturalista Sebastián Ferrer. El estudio reunió a especialistas de la UBA, la Universidad Nacional del Nordeste, el CONICET y la Fundación Azara.

Para precisar qué especies de ese grupo de escarabajos rinoceronte viven en el país, compararon los insectos recolectados en el campo con ejemplares de museo. Decidieron llamarlo Bothynus indiosolari.

La descripción que firman Tomás Favier Dubois, Ibarra Polesel y Matías Urcola salió el 6 de noviembre en la revista Zootaxa. Al explicar la elección del nombre, los tres destacaron la obra de Carlos Alberto Solari, líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y "su perdurable influencia en varias generaciones de argentinos".

Los autores unieron el apodo y el apellido del cantante en una sola palabra, indiosolari, en homenaje a su influencia en varias generaciones de argentinos. (Foto: Edgardo Andrés Kevorkian)

En el nombre científico, Bothynus indica el género, que reúne especies distribuidas desde el sur de México hasta la Argentina.

La segunda palabra distingue a cada una dentro del género. El Código Internacional de Nomenclatura Zoológica permite tomarla de cualquier idioma. Los autores unieron el apodo y el apellido del músico en indiosolari, con inicial minúscula.

El cuerno y las uñas que distinguen al macho

Los adultos miden entre 15 y 20 milímetros y su color va del negro brillante al marrón oscuro. A simple vista se parecen a los de otra especie del mismo género, Bothynus ovalatus.

El escarabajo dedicado a Solari es un poco más grande y más ancho. Los científicos también encontraron diferencias en la anatomía genital que les permitieron distinguir las dos especies.

Para reconocer al macho hay que mirar justo detrás de la cabeza. En la placa que le cubre esa parte del tórax, llamada pronoto, sobresale un cuerno pequeño y a continuación hay un hundimiento profundo.

En la hembra esa depresión es menos marcada. Otra diferencia está en las patas delanteras. La uña interna se divide en dos ramas desiguales en el macho y tiene una sola punta en la hembra.

En los ejemplares gastados o dañados cuesta ver algunas de esas diferencias. El trabajo incluye ilustraciones y una guía para que quien examine uno de estos escarabajos pueda comparar sus rasgos e identificar a qué especie pertenece.

Por qué el recuento argentino pasó de 17 especies a 15

Antes de esta revisión, los registros argentinos del grupo de Bothynus ascanius mencionaban 17 especies. El equipo sumó la que lleva el nombre de Solari y otra, Bothynus sartorei, que ya se conocía fuera del país. Sin embargo, cuatro identificaciones anteriores quedaron en duda. Para confirmarlas hace falta volver a examinar ejemplares que respalden esas citas.

De las 22 especies que se reconocen en todo el grupo, hay entonces 15 confirmadas en la Argentina.

Queda por averiguar cómo vive el cascarudo dedicado al Indio. Algunos ejemplares aparecieron en campos de girasol y trigo, aunque hasta ahora no hay evidencia de que dañen esos cultivos. En La Pampa, los daños en alfalfa se atribuyeron a otro escarabajo del mismo género, Bothynus striatellus. Sus larvas remueven la tierra y cubren las plantas recién nacidas. De B. indiosolari todavía faltan datos para evaluar su estado de conservación.