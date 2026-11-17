Este sábado arranca la convocatoria para bandas y solistas de la región con shows gratis en el río.

La cuenta regresiva para la Fiesta Nacional de la Confluencia 2027 ya empieza a sonar fuerte en la capital neuquina y la música regional vuelve a pedir pista. Este sábado 21 de noviembre , la Municipalidad de Neuquén pondrá en marcha oficialmente el Pre Confluencia 2027 , el certamen que sirve de trampolín para que bandas y solistas de Neuquén y el Alto Valle lleguen directo al escenario mayor de la fiesta más convocante de la Patagonia.

A través de sus redes sociales oficiales, la Subsecretaría de Cultura municipal invitó a toda la comunidad a sumarse a una tarde-noche a pura música al aire libre para celebrar el lanzamiento de la convocatoria. La cita será este sábado a partir de las 19 horas en la Explanada de Recursos Hídricos , en pleno Paseo de la Costa .

Para darle color y ritmo al puntapié inicial del certamen, el escenario de la Isla 132 contará con una grilla regional que promete ponerle música al atardecer neuquino. Según el line up oficial difundido por la comuna, se estarán presentando en vivo Nube , Gianella Pavón , D5 y LadyBel , mientras que el cierre de la jornada quedará en manos de un DJ Set para coronar la fiesta al aire libre.

Más allá de los recitales gratuitos para el público, la jornada marcará el momento más esperado por los músicos de la zona que sueñan con tocar ante una multitud: ese mismo sábado 21 de noviembre quedará formalmente abierta la inscripción para participar del concurso, tal como había adelantado la Municipalidad de Neuquén durante la presentación de la grilla oficial el pasado 28 de octubre.

Una novedad histórica para los ganadores en febrero

Si bien las bases y condiciones detalladas todavía no fueron publicadas —y desde la Subsecretaría de Cultura pidieron estar muy atentos a sus redes sociales donde difundirán pronto las próximas novedades de la convocatoria—, ya están confirmados los puntos centrales del cronograma. El certamen está destinado exclusivamente a artistas locales y regionales, y las instancias de competencia se desarrollarán durante el mes de enero de 2027.

La gran sorpresa de esta edición tiene que ver con el lugar privilegiado que ocuparán quienes logren consagrarse. A diferencia de lo que ocurría en las últimas ediciones, donde los músicos seleccionados tocaban únicamente al comienzo de cada noche, en 2027 los ganadores del Pre Confluencia van a presentarse en el escenario principal durante las cuatro noches de la fiesta —del jueves 18 al domingo 21 de febrero—, intercalados directamente entre los shows de los artistas nacionales.

La impactante convocatoria en la Fiesta de la Confluencia 2026

La próxima edición tendrá la difícil misión de superar una impactante marca que se logró en el último festival: la mayor convocatoria de público para un solo día en toda la historia del evento. En la jornada tres, que tuvo lugar el sábado 7 de febrero de 2026, el predio de la Isla 132 se colmó con 410.000 personas.

Claudio Espinoza

La última edición ya había arrancado el primer día con una gran convocatoria, con unos 270.000 espectadores, mientras que el segundo reunió a 370.000 personas. Finalmente, con un cierre condicionado por cuestiones climáticas, el evento culminó sus cuatro jornadas con más de un millón de asistentes.

Hasta el 2026, la edición con más público en una sola jornada había sido en el 2023, cuando la quinta noche registró hasta ese entonces el récord de 370.000 personas, en una jornada dedicada al trap y la música urbana con Duki, Ysy A y Lit Killah.