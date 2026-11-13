Está habilitada la venta de entradas para la Fiesta de la Confluencia 2027: los precios y cómo sacarlas

El campo preferencial será una experiencia diferente: el público contará con una pulsera que facilita su acceso rápido al predio. La novedad para esta edición.

La Fiesta de la Confluencia 2027 se celebrará en la Isla 132 de Neuquén.

¡Ahora sí! Desde este viernes a las 12, está habilitada la preventa de las entradas preferenciales para la Fiesta de la Confluencia 2027 que se celebrará en la Isla 132 de Neuquén, desde el 18 al 21 de febrero. Los tickets pueden conseguirse de manera individual para cada noche.

Durante las primeras 72 horas se tratará de una preventa exclusiva para clientes del BPN, quienes podrán adquirir las entradas en hasta 9 cuotas sin interés con cualquier de las tarjetas de crédito que ofrece el banco (Visa, Mastercard y Confiable).

A partir del lunes 16 de noviembre la compra estará habilitada para el resto de las tarjetas de todas las entidades bancarias.

El megaevento neuquino promete volver a convocar a multitudes en la Isla 132. La producción general del festival estará coordinada por el equipo de José Palazzo, creador del Cosquín Rock, en articulación con la Municipalidad de Neuquén. Para esta entrega, la grilla se estructuró en cuatro noches temáticas: cumbia, urbana, rock y folklore.

María Isabel Sánchez

Fiesta de la Confluencia 2027: cómo sacar las entradas

Como cada año, la mayor parte del predio estará habilitada para recorrer de forma gratuita. Sin embargo, a diferencia de ediciones anteriores, el sector preferencial incluirá una vista exclusiva para disfrutar de más cerca y con mayor comodidad a los artistas.

Los fanáticos pueden adquirir sus pases preferenciales de manera 100% online a través de este link. El precio del campo preferencial para cada una de las noches es de $95.000 + service charge.

Quienes compren los tickets del campo preferencial disfrutarán de una experiencia diferente, a través de una pulsera con un chip que facilita su acceso rápido al predio.

María Isabel Sánchez

Los pases incluyen vista privilegiada del escenario y acceso con pulsera Pocket Cash. Este sistema permite cargar dinero de forma anticipada y hacer pagos sin efectivo (Tap). Para comprar comida, bebida y merchandising sólo hay que apoyar la pulsera en los lectores magnéticos y el monto se descuenta al instante.

Además, no se necesita conexión a Internet en el momento de abonar, lo que permite una atención más simple y veloz. En el sector preferencial, también habrá sanitarios exclusivos.

Quienes adquieran sus entradas podrán retirar sus pulseras a partir del 15 de enero en un punto de entrega que será confirmado vía mail mas cerca de la fecha. Los compradores también contarán con la opción de recibir la pulsera en su domicilio, como un servicio adicional con costo.

Omar Novoa

Fiesta de la Confluencia 2027: la grilla día por día