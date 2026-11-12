Un inspector de Tránsito fue golpeado por un hombre en situación de calle mientras trabajaba y terminó internado

Un inspector de Tránsito de la Municipalidad de Neuquén fue víctima de una violenta agresión mientras realizaba tareas de ordenamiento vehicular en la ciudad. El trabajador fue atacado a golpes de puño por un hombre en situación de calle que, según indicaron desde el municipio, se acercó y lo golpeó sin que existiera una discusión o un conflicto previo.

El episodio ocurrió en la intersección de calle Chaneton y avenida Mosconi, donde personal de Tránsito intervenía para organizar la circulación en el marco de los trabajos que se desarrollan sobre esa importante arteria. La situación requirió también la intervención policial y terminó con el agresor demorado.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén, Francisco Baggio, confirmó en LM Neuquén que el inspector sufrió lesiones de consideración y debió recibir atención médica . Como consecuencia de los golpes, terminó internado y recibió tres puntos de sutura en uno de sus ojos. "Algo muy triste porque uno de los agredidos fue un inspector de Tránsito, un compañero de trabajo que, sin mediar palabra, fue golpeado por una persona", expresó el funcionario.

Baggio aclaró que no se trató de un automovilista que hubiera tenido algún inconveniente con el agente por un procedimiento o una indicación de tránsito. Según explicó, el hombre es una persona en situación de calle que suele estar en la zona haciendo malabares, pero en esta ocasión se acercó directamente y comenzó a golpearlo, sin que existiera un intercambio previo.

"No fue a quejarse ni a preguntarnos nada. Lo golpeó deliberadamente y lo lastimó. Tenía una actitud violenta, sus compañeros se acercaron a ayudarlo en cuanto vieron lo que pasó", remarcó.

Durante el mismo episodio también intervino una mujer policía que se encontraba de civil y que advirtió lo que estaba sucediendo. La agente se acercó, dio aviso a la Policía y permitió que efectivos de la fuerza llegaran rápidamente al lugar para intervenir y detener al agresor.

El funcionario destacó especialmente el accionar policial y agradeció la respuesta de los efectivos de la Comisaría Segunda. Además, señaló que durante el forcejeo la persona que intervino también recibió algunos golpes. Además, explicó que sospechan que el agresor estaba bajo los efectos de alguna sustancia durante el ataque por la forma en que se comportaba.

Una tarea que terminó en violencia

Baggio explicó que los inspectores de Tránsito se encontraban trabajando en el sector para agilizar la circulación vehicular, especialmente por las modificaciones que generan las obras sobre Avenida Mosconi. Los agentes cumplen tareas de ordenamiento en distintos cruces para facilitar el desplazamiento de los vehículos en sentido norte-sur, sur-norte y este-oeste, entre otras conexiones que requieren asistencia durante los trabajos.

En ese contexto, el subsecretario manifestó su preocupación por lo sucedido y cuestionó que un trabajador municipal termine hospitalizado mientras realiza una tarea de servicio para la comunidad. "Los inspectores de Tránsito están trabajando, están cumpliendo con indicaciones para agilizar el tránsito y tratar de que tengamos un mejor día. Estas situaciones nos preocupan", sostuvo.

También señaló que hacía tiempo que no se registraba un hecho de estas características contra un agente del área, aunque reconoció que la violencia de esta agresión fue particularmente preocupante. "Fue muy violenta. Nuestro compañero terminó internado, con tres puntos de sutura en el ojo. Fue una situación muy fea", describió.

El municipio realizó la denuncia

La Municipalidad realizó la denuncia correspondiente y avanzó con los procedimientos legales para que el caso sea investigado. "Nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer, que es hacer la denuncia y los pasos correspondientes para que esto vaya por la vía legal que tiene que ir", explicó.

Finalmente, Baggio insistió en la necesidad de rechazar este tipo de hechos y recordó que detrás de cada uniforme hay una persona que tiene una familia y forma parte de la comunidad. "Los inspectores de Tránsito tienen familia, madre, padre, amigos, hijos. Todos son vecinos de nuestra ciudad que están trabajando", expresó.

El funcionario reiteró su repudio a la agresión y destacó que los trabajadores municipales deben poder cumplir sus funciones sin exponerse a situaciones de violencia.