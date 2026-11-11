Los comerciantes advierten que el problema se repite cada verano y reclaman una respuesta urgente del EPAS.

Sin agua en plena temporada turística: el reclamo de un parador de Villa El Chocón

La falta de agua potable vuelve a generar preocupación en Villa El Chocón justo cuando comienza a crecer el movimiento turístico por la llegada de los días de calor. La situación afecta a vecinos y comerciantes de la localidad, pero también a los establecimientos que reciben a viajeros y visitantes que hacen una parada en el camino hacia la cordillera.

Uno de los afectados es Mario Alberto Salgado, titular del parador Ar-Par, ubicado sobre la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1297. El comerciante realizó un descargo público para visibilizar las dificultades que atraviesa por la falta de suministro y reclamó al Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) que informe qué está sucediendo y brinde una solución inmediata.

Salgado explicó que el inconveniente se repite todos los años, especialmente cuando comienzan las jornadas de temperaturas más elevadas y aumenta la demanda de agua. Según contó, la situación llegó al punto de impedirle garantizar servicios elementales para quienes se acercan al establecimiento.

"Cuando arranca la temporada o vienen los días lindos de calorcito, empezamos con el grave problema que tenemos, que es el agua en el parador. No contamos con agua, no podemos habilitar los baños ni siquiera preparar un café para los clientes", relató en diálogo con LU5.

El comerciante aseguró que ya realizaron distintos reclamos ante el organismo provincial, pero hasta el momento no obtuvieron una respuesta que permita resolver el problema. La preocupación crece porque se aproxima el período de mayor actividad turística, especialmente durante enero, febrero y marzo, cuando Villa El Chocón recibe una importante cantidad de visitantes.

Un problema que también afecta a los vecinos

Salgado aclaró que la falta de agua no es una situación exclusiva de su establecimiento. Según explicó, otros habitantes del sector atraviesan las mismas dificultades y, en algunas ocasiones, deben recurrir a camionetas para trasladar agua y cubrir sus necesidades cotidianas.

Incluso, contó que en oportunidades anteriores tuvo que solicitar ayuda al municipio para conseguir agua mediante un camión de bomberos. Ese recurso le permitió, al menos, realizar la limpieza de los sanitarios y mantener las condiciones básicas de higiene del parador.

"Muchas veces he hablado con el intendente y me han facilitado el camión de bomberos para poder traer agua, por lo menos para higienizar los baños", explicó.

El inconveniente también alcanza a otros emprendimientos turísticos de la zona. Como ejemplo, mencionó el caso de un complejo de alojamiento ubicado frente a su parador, que tiene habitaciones para alquilar y se encuentra con dificultades para recibir huéspedes que necesitan utilizar las instalaciones.

"Hay gente que hace una reserva, llega y no tiene agua. No se puede bañar. Estamos hablando de algo básico y fundamental para cualquier desarrollo turístico", señaló.

La situación resulta especialmente complicada para quienes trabajan sobre la Ruta 237, un corredor muy transitado por turistas, pescadores y viajeros que se dirigen hacia San Carlos de Bariloche y otros destinos cordilleranos.

Ar Par funciona como un punto de descanso para quienes recorren ese tramo de la provincia. Los visitantes suelen detenerse para tomar un café, utilizar los sanitarios o hacer una pausa antes de continuar viaje. Sin agua, el establecimiento no puede garantizar esas prestaciones.

El reclamo al EPAS antes del verano

Salgado pidió que el EPAS dé explicaciones públicas sobre las causas de los inconvenientes y las medidas previstas para resolverlos. También mencionó que en Villa El Chocón se realizaron obras vinculadas al servicio de agua, algunas en conjunto con el municipio, por lo que consideró necesario conocer por qué persisten los problemas de abastecimiento.

"Lo que estamos tratando de pedir es que el EPAS dé la cara e informe públicamente qué está pasando. Hay que preguntarse qué sucede en El Chocón y qué solución le damos al vecino", sostuvo.

El comerciante reclamó medidas urgentes para evitar que la situación se prolongue durante los meses de mayor actividad. "Esto era para ayer. La solución la necesitamos ahora, no dentro de cinco o diez años. Nos preocupa que vamos a arrancar una temporada de verano y no tenemos algo tan básico como el agua", expresó.

El último fin de semana, con temperaturas elevadas y buenas condiciones para las actividades al aire libre, ya se registró movimiento de visitantes en la localidad. Para los comerciantes, ese flujo representa una oportunidad económica que puede verse afectada si no están dadas las condiciones para atender al público.

Salgado advirtió que cada turista que se retira disconforme representa una posibilidad menos de que vuelva a elegir Villa El Chocón. Por eso, consideró que garantizar los servicios esenciales también es una forma de cuidar la actividad turística y el trabajo de quienes viven de ella. "Elige El Chocón y nosotros queremos que la gente venga, que nos vuelva a elegir. Pero si no tenemos algo tan básico como el agua, ¿qué vamos a hacer?", planteó.

El reclamo se produce en un momento clave para los prestadores turísticos, que esperan aprovechar la temporada de verano para recibir a visitantes de distintos puntos de la región y del país. Mientras tanto, la falta de suministro obliga a buscar alternativas para sostener el funcionamiento de los establecimientos.