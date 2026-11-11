Sigue el calor en Neuquén, pero se vienen tormentas, lluvias y descenso de la temperatura

La primavera llegó con todo esta semana a Neuquén con temperaturas que superan los 30 grados, aunque el escenario cambiará hacia el jueves con la llegada de tormentas eléctricas, lluvias y un paulatino descenso de los registros térmicos acompañado por variaciones en la intensidad del viento.

Según el pronóstico del tiempo de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), para este miércoles 11 de noviembre, la jornada transcurrirá con cielo completamente cubierto tanto de día como de noche.

Durante el día se espera una temperatura máxima de 31°C con vientos del oeste a 15 km/h y ráfagas sostenidas de idéntica intensidad. Durante la noche continuará el cielo cubierto, marcando una temperatura mínima de 13°C y vientos del este a 15 km/h con ráfagas de la misma intensidad.

Tormentas en Neuquén.

El jueves 12 traerá el pico de calor de la semana, pero también llegará con un drástico cambio en las condiciones meteorológicas. Durante el día se esperan tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones, con una temperatura máxima que trepará hasta los 34°C, vientos del sur a 14 km/h y ráfagas de 23 km/h.

Hacia la noche, las condiciones tenderán a ser inestables e irán acompañadas por un brusco descenso térmico que fijará la mínima en 18°C, momento en el cual el viento rotará al sudeste incrementando su velocidad a 44 km/h con ráfagas severas que alcanzarán los 55 km/h.

El tiempo hacia el fin de semana en Neuquén

Para el viernes 13 de noviembre se consolidará el ambiente más fresco en toda la capital provincial. Durante el día se aguarda un cielo parcialmente nublado con una máxima que se replegará a los 27°C, acompañada por vientos del sudeste a 31 km/h y ráfagas de la misma intensidad. Hacia la noche del viernes el cielo se despejará por completo, registrándose un marcado piso térmico de 8°C de mínima con vientos del este a 19 km/h y ráfagas de 30 km/h.

El fin de semana mantendrá un ambiente templado con reaparición de la inestabilidad. El sábado 14 comenzará con un día parcialmente nublado y una temperatura máxima que alcanzará los 29°C, bajo vientos del noreste a 17 km/h con ráfagas de 22 km/h. Por la noche del sábado la cobertura nubosa aumentará a mayormente cubierto, marcando una mínima de 7°C y vientos del este a 32 km/h con ráfagas de 53 km/h.

Omar Novoa

Finalmente, el domingo 15 cerrará el fin de semana con condiciones inestables tanto de día como de noche. Durante el día se registrará una temperatura máxima de 24°C, vientos del sudeste a 24 km/h y ráfagas de 24 km/h, culminando con una noche inestable de 7°C de mínima, vientos del noreste a 15 km/h y ráfagas que llegarán a los 21 km/h