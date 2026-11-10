Tarifa de luz: cómo impacta en los hogares la rebaja que impulsó el Gobierno para Neuquén

Los descuentos alcanzarán a más de 96.000 usuarios residenciales, que constituyen el 87 por ciento del total de usuarios del EPEN.

Desde la reciente aplicación de los beneficios de Tarifa Neuquina , usuarios residenciales del Ente Provincial de Energía del Neuquén ( EPEN ), pueden acceder a importantes descuentos de hasta el 30 por ciento sobre los cargos fijos y variables de sus boletas de luz. Las facturas pueden alcanzar diferencias económicas que superan los 60 mil pesos de rebaja dependiendo el consumo y el tipo de usuario.

El gobernador Rolando Figueroa precisó que este beneficio es el resultado de los esfuerzos y de la planificación estratégica que además permitió el ordenamiento de las cuentas públicas, el fin de los privilegios, el desarrollo acelerado de Vaca Muerta y la distribución equitativa de los recursos que genera.

En esta primera instancia el descuento se aplica a usuarios de la empresa provincial. Por otro lado, Figueroa logró consensos para aplicar los beneficios de la Tarifa Neuquina en las ciudades en las que el servicio es distribuido por cooperativas eléctricas. En esos casos, alcanzará a 250.000 usuarios residenciales de CALF (Neuquén capital), Cooperativa de Luz de Plottier, Copelco (Cutral Co y Plaza Huincul) y Cooperativa de Energía Eléctrica de Zapala.

Para graficar esta situación, la Provincia informó en un comunicado de prensa un comparativo de las siguientes localidades, en las que el servicio de energía eléctrica lo brinda el EPEN.

En Centenario los usuarios residenciales con consumo fijo cercano a 200 kwh que actualmente abonan alrededor de 143 mil pesos, con la aplicación de la Tarifa Neuquina pagarán 115 mil pesos, es decir, 28 mil pesos menos. Mientras que la aplicación del descuento en la tasa de alumbrado público, la diferencia será de 36 mil pesos.

En caso de tener mayor consumo, como puede ser 363 kwh, con una factura de 235 mil pesos, la aplicación del beneficio implicará pagar 181 mil pesos, lo que considera un descuento de 53 mil pesos y en el caso de la tasa de alumbrado público, la tarifa se reduce en 65 mil pesos.

En tanto que aquellos usuarios que perciben subsidios y consumen 239 kwh y abonaron 123 mil pesos, pasarán a pagar 100 mil pesos, lo que implica 23 mil pesos de descuento. En la tasa de alumbrado público, el descuento será de más de 30 mil pesos.

Sebastián Fariña Petersen

En caso de mayor consumo, como puede ser 387kwh con una factura de 195 mil pesos, la aplicación de la Tarifa Neuquina implicará un descuento de más de 45 mil pesos, y en el caso del alumbrado público, un descuento de más de 53 mil pesos.

En Chos Malal, los usuarios residenciales con consumo fijo aproximado a 214 kwh que pagaban 127 mil pesos, con Tarifa Neuquina, abonarán 97 mil pesos, lo que implica más de 29 mil pesos a favor. En el alumbrado público, el descuento será superior a 35 mil pesos. Para graficar un consumo mayor en este rango, como por ejemplo 386kwh con una factura de 215 mil pesos, habrá una rebaja de 56 mil pesos y en el alumbrado público alcanzará los 63.500 pesos.

Mientras que los usuarios con subsidio y un consumo de alrededor de 248 kwh que pagaban 107 mil pesos ahora tendrán una factura de 82 mil pesos, es decir 23 mil pesos de diferencia. En este caso, la tasa de alumbrado público tendrá un beneficio de más de 29 mil pesos. Para este tipo de usuario con un consumo de 374kwh, la factura actual se encuentra en 173 mil pesos y percibirá un descuento de más de 43 mil pesos, en tanto que en el alumbrado público, el beneficio será de más de 51 mil pesos.

En San Martín de los Andes, los usuarios con consumo de 313 kwh que abonan 205 mil pesos, pagarán 144 mil pesos, lo que remite a un descuento de 48 mil pesos. En la tasa de alumbrado público, habrá un descuento de más de 60 mil pesos. En el caso de usuarios con consumo de 277 kwh que destinan 189 mil pesos al servicio eléctrico, pagarán 145 mil pesos, lo que remite a un descuento de 43 mil pesos y en la tasa de alumbrado público, habrá un descuento de más de $55 mil pesos.

En tanto que usuarios con subsidio y un consumo de alrededor de 278 kwh que recibían facturas de 152 mil pesos, ahora pagarán 119 mil pesos, 32 mil pesos menos. La tasa de alumbrado público llegará con una rebaja de más de 44 mil pesos. Para consumos de 346 kwh que perciben una boleta de 182 mil pesos, la Tarifa Neuquina le implicará un descuento de más de 41 mil pesos y para la tasa de alumbrado público, el beneficio será de 53 mil pesos.

¿Cómo inscribirse?

El formulario de adhesión está disponible en tarifaneuquina.neuquen.gob.ar

El trámite es simple: se completa el formulario con tres datos y se valida que quien lo llena sea una persona y no un bot. Si la persona es usuaria, recibe un correo de confirmación y queda inscripta. El descuento comienza en noviembre y la primera factura con el beneficio será la que llegue en diciembre. Las altas se procesan con corte el día 10 de cada mes: quien se inscriba hoy y hasta el 10 de noviembre recibirá en diciembre su factura ya con el 30 por ciento menos.

Las rebajas alcanzarán a más de 96 mil usuarios residenciales, que constituyen el 87 por ciento del total de usuarios atendidos por el EPEN.