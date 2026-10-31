Neuquén avanza con la reducción de la tarifa eléctrica: el acuerdo millonario con Villa El Chocón

Durante el aniversario de la localidad, Rolando Figueroa confirmó nuevas medidas para reducir los costos del servicio eléctrico.

La localidad se suma al plan de reducción de la tarifa eléctrica.

El Gobierno de Neuquén avanza con su estrategia para reducir la tarifa eléctrica en toda la provincia y este sábado dio un nuevo paso con la firma de un acuerdo millonario con Villa El Chocón . El convenio permitirá regularizar una deuda histórica que el municipio mantiene con el Ente Provincial de Energía del Neuquén ( EPEN ), mediante un mecanismo de compensación con tierras destinadas al desarrollo de la localidad.

El anuncio se realizó durante el acto por el 51° aniversario de Villa El Chocón , encabezado por el gobernador Rolando Figueroa y el intendente Pablo Di Fonzo.

En ese marco, el mandatario provincial explicó que el acuerdo forma parte de una política energética que busca disminuir los costos de generación y distribución de electricidad, mejorar la infraestructura y trasladar esos ahorros a los usuarios.

Figueroa destacó que las inversiones realizadas por el Gobierno provincial permitieron alcanzar una reducción del 30% en las facturas de electricidad de los usuarios abastecidos por el EPEN.

Neuquén busca extender la reducción del 30% en la tarifa eléctrica a toda la provincia

Durante su discurso, el gobernador explicó que la estrategia provincial contempla inversiones en infraestructura energética y mejoras en la eficiencia del sistema para disminuir los costos del servicio.

En ese sentido, destacó las obras que se ejecutan en las estaciones transformadoras de Centenario, Senillosa, Cutral Co y Zapala, además de los trabajos en el anillo norte y en la conexión eléctrica entre Alicurá y Villa La Angostura. También mencionó las intervenciones en la estación Pío Protto, ubicada en San Martín de los Andes.

Otra de las medidas que permitirá optimizar los costos es la potenciación del gasoducto Cordillerano. Según explicó Figueroa, esta obra posibilitará reemplazar la generación eléctrica con gasoil en Villa La Angostura por generación a gas, mientras se avanza con los trabajos necesarios para conectar la localidad al sistema.

El mandatario aseguró que estas inversiones fueron fundamentales para reducir las facturas de los usuarios del EPEN y anticipó que la Provincia buscará replicar los resultados en las ciudades abastecidas por cooperativas.

Para avanzar con ese objetivo, convocó esta semana a una mesa de diálogo con las cooperativas eléctricas y los intendentes, con la intención de mejorar la eficiencia operativa y garantizar que los ahorros se reflejen en las facturas.

"Esto que hicimos desde la empresa provincial se va a extender a todas las ciudades y a todas las cooperativas para que todos los neuquinos paguen 30% menos de electricidad", aseguró Figueroa. "Esto que hicimos desde la empresa provincial se va a extender a todas las ciudades y a todas las cooperativas para que todos los neuquinos paguen 30% menos de electricidad", aseguró Figueroa.

El acuerdo millonario entre Villa El Chocón y el EPEN

Uno de los anuncios centrales del aniversario fue la firma del convenio para regularizar una deuda histórica de Villa El Chocón con el EPEN, que ascendía a 4.000 millones de pesos.

Figueroa explicó que la situación financiera representaba una carga importante para el municipio y consideró necesario encontrar una alternativa que permitiera avanzar con su regularización.

"Fíjense qué paradójico, tenían deuda por luz y la luz la termina dando El Chocón. Creíamos que era un acto de estricta justicia liberarlos de esa carga. Nadie puede caminar cuando está endeudado", expresó.

El gobernador aclaró que la legislación vigente no permite condonar una deuda de esa naturaleza. Por ese motivo, se acordó implementar un mecanismo de compensación mediante la cesión de tierras que podrán destinarse al desarrollo de la localidad.

"Todo lo que produzcan esas tierras lo vamos a reinvertir en El Chocón", señaló.

El convenio contempla una compensación por 3.000 millones de pesos, mediante la transferencia de tierras.

Las obras que anunció Figueroa para Villa El Chocón

Durante la celebración, Figueroa destacó que actualmente el Gobierno provincial ejecuta 1.075 obras y anticipó que durante 2027 se invertirán 1.800 millones de dólares en infraestructura.

"El máximo histórico. El récord anterior era de 400 millones de dólares", remarcó.

Entre los anuncios más importantes para Villa El Chocón, confirmó la próxima licitación de un nuevo museo paleontológico de 4.000 metros cuadrados, una obra que buscará potenciar uno de los principales atractivos turísticos de la localidad.

También anticipó la construcción de un paseo costero de más de 1.000 metros y la ejecución de 33 cuadras de veredas mediante el programa Comunidades en Obra, con participación de mano de obra y proveedores locales.

En materia vial, informó que Villa El Chocón cuenta con el prefinanciamiento necesario para realizar 40 cuadras de asfalto.

Durante el acto también se firmó un acta acuerdo para priorizar la ampliación de la reserva de agua potable, que permitirá mejorar el suministro en el barrio Llequén.

La intervención contempla el montaje y la conexión de 14 tanques de 26.000 litros, con una inversión superior a los 250 millones de pesos.

El crecimiento de Villa El Chocón y los proyectos para generar empleo

Por su parte, el intendente Pablo Di Fonzo destacó el acompañamiento del Gobierno provincial y puso en valor la historia de los primeros pobladores que contribuyeron al crecimiento de Villa El Chocón.

En particular, recordó El Choconazo, la histórica protesta protagonizada por los trabajadores que participaron en la construcción de la represa y que marcó un precedente en la lucha por mejores condiciones laborales.

"Los obreros decidieron no seguir trabajando en condiciones deplorables, totalmente adversas. Ellos, con sus familias, cambiaron la historia de las condiciones laborales en nuestro país", afirmó. "Los obreros decidieron no seguir trabajando en condiciones deplorables, totalmente adversas. Ellos, con sus familias, cambiaron la historia de las condiciones laborales en nuestro país", afirmó.

El jefe comunal también valoró las obras anunciadas para fortalecer el turismo, el deporte y el desarrollo económico local. Entre ellas, destacó especialmente el nuevo museo paleontológico y la construcción de un centro deportivo comunitario.

En otro tramo de su discurso, Di Fonzo recordó que una de sus principales preocupaciones al asumir la intendencia era la situación salarial de los trabajadores municipales.

Según explicó, con el acompañamiento de la Provincia, los salarios pasaron de 120.000 a 500.000 pesos y posteriormente se estableció un piso de 1.100.000 pesos.

Además, adelantó que el municipio trabaja junto al Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) y la Secretaría de Vivienda y Hábitat para avanzar en el desarrollo de 110 lotes con servicios, destinados a responder a la demanda habitacional de las familias de la localidad.

El intendente reconoció que actualmente la Municipalidad continúa siendo la principal fuente laboral de Villa El Chocón, aunque destacó la necesidad de fortalecer al sector privado para generar nuevas oportunidades de empleo y diversificar la economía.

La celebración por el 51° aniversario también incluyó reconocimientos a los pioneros que contribuyeron al desarrollo de la localidad, entre ellos trabajadores de la construcción de la represa, docentes, camareros, amas de casa y obreros.

Asimismo, las autoridades distinguieron a deportistas, estudiantes de la Tecnicatura Superior en Deporte Social y al impulsor del club Chocón Federal.

Finalmente, la jornada concluyó con el tradicional desfile aniversario, que reunió a vecinos, comunidades educativas, instituciones locales y fuerzas de seguridad. También participaron diputados provinciales y ministros del gabinete neuquino.