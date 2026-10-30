Perdió el control de su camioneta, despistó y terminó adentro de una acequia

La conductora del vehículo sufrió varios golpes, por lo que debió ser asistida por personal de salud y trasladada al Hospital de la localidad neuquina.

Un espectacular accidente de tránsito se registró durante la mañana de este viernes sobre la Ruta Provincial N° 51 , a la altura del Distrito Industrial Río Neuquén , en jurisdicción de Vista Alegre . El hecho ocurrió pasadas las 8:30 y movilizó a diversos organismos de emergencia de la zona.

De acuerdo a información recabada por el portal Centenario Digital, por causas que aún se intentan establecer, la conductora de una camioneta Renault Kangoo -una joven de 28 años- perdió el control del rodado y sufrió un despiste mientras circulaba por la calzada. El vehículo cruzó la banquina sin control y terminó adentro de una especie de acequia ubicada al margen de la ruta, donde terminó su trayecto.

A raíz del fuerte choque , la mujer sufrió diversos golpes en el cuerpo. Personal del sistema de salud pública acudió rápidamente al lugar para brindarle los primeros auxilios y, de manera preventiva, determinó su traslado en ambulancia hacia el Hospital de Centenario para realizarle estudios de mayor complejidad.

Gentileza Centenario Digital

En el sitio del accidente intervinieron efectivos policiales de la Comisaría 49° y personal de Tránsito Villa Obrera, quienes se encargaron de señalar la zona y reordenar la circulación vehicular para evitar nuevos incidentes.

Asimismo, fue necesaria la convocatoria de los Bomberos Voluntarios de Centenario, quienes realizaron maniobras especiales para retirar la camioneta de la acequia en la que había quedado incrustada la Renault Kangoo.

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Un hombre fue trasladado al hospital tras un fuerte choque entre una camioneta y una moto

Un hombre debió ser trasladado al hospital tras un fuerte choque entre una camioneta y una moto. El hecho ocurrió, también, en la localidad de Centenario y debió intervenir personal de la Policía de Neuquén. Afortunadamente, el único lesionado ese encuentra fuera de peligro.

El accidente de tránsito se registró el miércoles 28 alrededor de las 17.30 horas en el barrio Juan Manuel de Rosas, en la esquina de las calles Cuba y Lago Correntoso.

Según se conoció, por calle Cuba transitaba una Fiat Strada color negro, la cual era conducida por un hombre de 40 años, y quien intentaba girar hacia Correntoso. En estas circunstancias terminó impactando contra una motocicleta Mondial Dax 70 cc en la que iba otro sujeto, de 42 años.

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Si bien el motociclista llevaba el casco colocado, sufrió algunos golpes en su cuerpo y fue asistido por personal del Hospital Natalio Burd, que procedió luego a trasladarlo en una ambulancia.

Por su parte, el conductor de la camioneta no presentaba lesiones y el test de alcoholemia que le realizaron efectivos policiales de Tránsito Villa Obrera dio resultado negativo.

Los dos rodados fueron secuestrados preventivamente. La intervención policial se extendió hasta pasadas las 18:30 horas en el lugar y no se registraron mayores inconvenientes para los vehículos que transitaban por ese sector.

Un colectivo chocó a un auto por una maniobra de adelantamiento

El pasado lunes también ocurrió un accidente de tránsito, pero entre un colectivo y un auto, en la intersección de Avenida del Trabajador y Catriel, en la capital neuquina. En estas circunstancias, el colectivo intentó sobrepasar al rodado menor.

De acuerdo a lo informado por el móvil de LU5, el Ethios ciruclaba por delante del colectivo y, al hacer una señal de giro hacia el carril paralelo al Metrobús, el colectivo quiso adelantarse y terminó chocándolo en la parte trasera.

Al momento de la colisión, la línea 15 llevaba escasa cantidad de pasajeros y -afortunadamente- no sufrieron lesiones, por lo que pudieron descender y tomar otra unidad que arribó por calle Catriel.

Mientras tanto, el chofer de Cole presentaba la documentación correspondiente y las siguientes unidades y vehículos comenzaron a bordear al protagonista sin mayor dificultad. En el lugar trabajaron al menos dos empleados de Tránsito.