Sigue la búsqueda del motociclista que atropelló, mató y huyó: así fue la extrema secuencia

Armando Nicolás Quirulef, de 70 años, murió tras ser atropellado en el barrio Islas Malvinas. Los minutos posteriores a que escape también estuvieron marcados por agresiones contra un comerciante que intentó impedir la fuga.

La investigación por el homicidio de Armando Nicolás Quirulef , el hombre de 70 años que fue atropellado y murió en el barrio Islas Malvinas, continúa con el objetivo central de identificar al motociclista que lo embistió y escapó sin asistirlo. Los minutos posteriores son claves para determinar la participación de un grupo de allegados que agredieron al comerciante que intentó impedir la fuga y pidió ayuda.

El siniestro ocurrió durante la madrugada del 5 de octubre, en la esquina de Catriel y Ruca Choroy. Quirulef se había detenido en la calle y esperó que pasen dos motos y un auto. Del otro lado, un perro llamó su atención. Al cruzar la calle una moto que venía por su derecha lo embistió a toda velocidad a las 0:35. Ambos cayeron al asfalto y la moto terminó debajo de un auto rojo estacionado.

Pero lo que ocurrió después del impacto también quedó registrado. Luego del choque el motociclista se levantó, se quitó el casco y miró el cuerpo inmóvil tirado en la calle . Pero no realizó ninguna acción tendiente a dar ayuda, sino que, con ayuda de sus amigos que ya habían pasado y regresaron al lugar, retiraron la moto.

Cómo fue la extrema secuencia del homicidio culposo y la huída

La reconstrucción realizada por la familia a partir de las cámaras de seguridad permitió observar cómo Quirulef quedó tendido sobre el asfalto después del impacto. Un hombre que limpiaba la vereda de enfrente cruzó para acercarse a la víctima y el comerciante de la esquina salió de su negocio para intentar ayudar.

El dueño del local también tomó su celular para pedir asistencia pero cuando observó que los jóvenes qu

isieron patear al hombre atropellado para sacar la moto trató de impedirlo. Según relató a LM Neuquén, Micaela, hija de la víctima que habló con el comerciante, les insistió en que debían esperar a los efectivos policiales.

Sin embargo, los jóvenes levantaron la moto y la corrieron del lugar. Poco después, uno de ellos se fue y volvió. En minutos, llegó un Fiat Uno blanco. De ese vehículo descendieron un hombre y una mujer que hablaron con el motociclista y, según se observa en las imágenes, hicieron gestos a los jóvenes para que se fueran del lugar.

Finalmente, los jóvenes tomaron sus cascos y se retiraron. La moto involucrada en el atropello también desapareció de la escena.

Al borde del linchamiento

La secuencia no terminó con la partida de los motociclistas. Más personas llegaron a la esquina e increparon al comerciante que intentó impedir que retiraran la moto.

Según la denuncia, cuando el dueño del local advirtió que había cámaras que podían registrar lo ocurrido, comenzaron las agresiones. Como consta en las cámaras, un grupo de alrededor de diez personas participó de los incidentes: el comerciante terminó refugiándose dentro del negocio mientras rompían los vidrios e intentaban abrir la puerta.

Las cámaras registraron la llegada de la Policía alrededor de las 00:53. Para entonces, Quirulef todavía estaba tendido en el suelo y había varias personas reunidas en la esquina. Los efectivos conversaron con quienes estaban en el lugar quienes señalaban al comercio de la esquina.

Aproximadamente dos minutos después llegó la ambulancia, cuyos profesionales colocaron a la víctima en una camilla y la trasladaron. El hombre había sufrido un fuerte golpe y fue internado en estado crítico.

Después, uno de los policías ingresó al comercio y el dueño le mostró las grabaciones en una computadora portátil. El efectivo filmó la pantalla con su celular y se retiró.

La familia cuestiona que no hayan identificado a los involucrados

La intervención policial es otro de los puntos que la familia reclama que se esclarezcan. Los allegados de Quirulef cuestionan que las personas que aparecen en las imágenes no hayan sido identificadas en ese momento y que el motociclista pudiera retirarse sin que se conociera su identidad.

“¿Por qué no tomaron fotos, no intervinieron, no detuvieron a alguien?”, cuestionó la familia en diálogo con este diario.

El abogado Joaquín Imas, quien colabora con los familiares, confirmó que había accedido al legajo y mantenido contacto con la Fiscalía. Según explicó, la investigación avanzaba sobre las grabaciones para reconocer a las personas que participaron del episodio y a dos semana del hecho consideró importante establecer dónde quedó la moto que fue retirada de la escena.

La causa está a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi, de la Unidad Fiscal de Homicidios. Consultada por LM Neuquén, la funcionaria había informado que la investigación estaba en curso.

Murió después de permanecer internado

Quirulef fue trasladado al hospital Castro Rendón, donde según averiguó la familia, fue ingresado inconsciente y con un fuerte traumatismo en la cabeza. De acuerdo con la documentación que obtuvieron, murió el 7 de octubre a las 11:30, con diagnóstico de muerte encefálica.

Desde entonces, sus familiares buscan reconstruir los últimos minutos antes y después del choque, identificar al conductor y conocer por qué se fue sin pedir ayuda.

“Hace 15 días que mataron a mi padre y no tenemos información”, había expresado Micaela.