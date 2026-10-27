Fuerte choque en la Ruta 40 entre un colectivo y un auto: una persona fue trasladada de urgencia

El accidente de tránsito ocurrió a la altura del kilómetro 2093,50. Intervinieron Bomberos, Gendarmería, Vialidad, Policía y Parques Nacionales.

El fuerte siniestro se registró este lunes por la tarde en la zona cordillerana.

Un colectivo y un automóvil protagonizaron un peligroso accidente de tránsito en la Ruta Nacional 40 el pasado lunes 26 de octubre. La magnitud del siniestro motivó la intervención de distintos equipos de emergencia de Villa La Angostura . Como consecuencia del impacto, una persona debió ser trasladada de urgencia al hospital local.

El fuerte choque se registró alrededor de las 17:48 , a la altura del kilómetro 2093,50 . Los vehículos involucrados fueron un automóvil Volkswagen Gol y un ómnibus Mercedes-Benz .

La alerta fue realizada por un particular que circulaba por el sector y advirtió sobre el accidente.

Tras recibir el llamado, se convocó al personal de Bomberos, que se desplazó rápidamente hacia el lugar para asistir a las personas involucradas y evaluar la situación.

Varias personas resultaron heridas

Al arribar al lugar del accidente, los bomberos constataron la presencia de ambos vehículos y comenzaron con las primeras tareas de asistencia. La prioridad fue brindar atención prehospitalaria a los involucrados, mientras aguardaban la llegada de los profesionales de salud.

Minutos después, una ambulancia del Hospital Dr. Oscar Arraiz de Villa La Angostura llegó al sector para continuar con la atención de las personas afectadas por el siniestro.

Según informaron los equipos de emergencia, una persona debió ser trasladada de urgencia al nosocomio local para recibir atención médica.

Además, los bomberos brindaron asistencia a otras personas que se trasladaban en el colectivo Mercedes-Benz.

El operativo requirió la intervención de distintos organismos, debido a la necesidad de atender a los involucrados y garantizar las condiciones de seguridad en este tramo de la Ruta Nacional 40.

Ruta 40: el operativo de emergencia tras el fuerte choque

Una vez concretada la asistencia sanitaria, el personal que trabajaba en el lugar avanzó con las tareas de prevención y acondicionamiento de la calzada.

Como consecuencia del impacto entre el Volkswagen Gol y el colectivo, quedaron esparcidos restos de vidrios, plásticos y otros elementos sobre la ruta, por lo que fue necesario realizar una limpieza para evitar nuevos incidentes.

Los bomberos también trabajaron en el aseguramiento de la escena, mientras los demás organismos colaboraron con el operativo desplegado en el sector.

En el procedimiento participaron efectivos de Gendarmería Nacional, Vialidad Nacional, la Policía de la Comisaría 28 y personal de Parques Nacionales, además de Bomberos y el equipo sanitario del hospital local.