Lo condenaron por un ataque a tiros en medio de un conflicto entre familias

El hombre deberá cumplir con una pena de 2 años y un mes de prisión efectiva. El hecho había ocurrido el 1 de junio de 2026 en Gran Neuquén Sur y este martes se conoció el veredicto.

Un hombre identificado como Jesús Andrés Álvarez fue condenado este martes a 2 años y un mes de prisión efectiva tras reconocer que disparó contra un joven y atacó a balazos a su familia en el barrio Gran Neuquén Sur . El dictamen judicial incluyó, además, la declaración de su primera reincidencia debido a que contaba con antecedentes penales.

El hecho ocurrió el 1 de junio de 2026, en el marco de una disputa territorial y personal entre dos grupos familiares . Según la acusación presentada por la fiscal Paula González y la asistente letrada Noelia Stillger , Álvarez efectuó múltiples disparos con un arma de fuego . Uno de los proyectiles impactó en un joven, causándole lesiones que le demandaron más de 30 días de incapacidad.

La investigación logró acreditar también los disparos dirigidos contra otros integrantes del grupo familiar que estaban en el lugar. Para sostener la causa, el Ministerio Público Fiscal fundamentó su acusación en declaraciones de la víctima y testigos presenciales, testimonios del personal policial, registros de cámaras de seguridad e informes médicos.

Ante la contundencia de las pruebas, Álvarez aceptó su responsabilidad por los delitos de lesiones graves agravadas por el empleo de arma de fuego en concurso real con abuso de armas. La pena fue fijada mediante un acuerdo pleno entre la Fiscalía, la querella particular y la defensa, el cual fue homologado formalmente por la jueza Carina Álvarez.

Suspensión de juicio a prueba para una acusada

En una audiencia paralela realizada en la misma jornada, la Justicia resolvió otorgar la suspensión del juicio a prueba por el término de dos años a una mujer imputada por dos hechos de amenazas calificadas por el uso de armas de fuego, vinculados al mismo conflicto interfamiliar.

Para mantener la suspensión del proceso, la acusada deberá cumplir estrictas reglas de conducta: realizar 96 horas anuales de tareas comunitarias, comparecer cada cuatro meses ante la Dirección de Población Judicializada y abstenerse de cualquier tipo de acto de violencia o intimidación hacia las familias involucradas.

Un enfrentamiento de larga data y antecedentes contra las mismas víctimas

Cabe remarcar que el acusado tiene antecedentes por enfrentamientos con la misma familia, ya que fue condenado en 2024 a dos años de prisión efectiva por un hecho cometido contra las mismas víctimas. Lo que refleja el conflicto preexistente entre las familias y los ataques cruzados entre sus integrantes.

Por esta razón, con la nueva condena conocida este martes, la pena deberá ser de cumplimiento efectivo.

Dispararon al menos diez veces contra una vivienda en plena madrugada

En otro hecho diferente, una sucesión de al menos diez disparos contra una vivienda de Centenario despertó a los vecinos del barrio Vista Hermosa el pasado domingo 25 de octubre. El ataque ocurrió alrededor de las 7:30, en el sector del Polideportivo “Tata Scrivani”, y motivó la intervención de efectivos de la Comisaría 52.

De acuerdo con lo informado por el sitio Centenario Digital, los tiros fueron dirigidos hacia el paredón de una casa. La Policía convocó a personal de Criminalística para examinar el lugar y buscar elementos que permitan esclarecer lo sucedido.