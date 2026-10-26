El fenómeno destruyó techos, volteó postes y destrozó el gimnasio de un colegio. Senapred declaró la máxima alerta para la comuna chilena.

Un tornado con vientos de 218 km/h arrasó un colegio y varias casas en Chile

Un tornado de categoría EF-2 azotó este lunes la localidad de Requínoa , en la Región de O'Higgins , Chile , con ráfagas de viento estimadas entre 179 y 218 km/h. El fenómeno dejó unas 70 viviendas con daños, postes del tendido eléctrico caídos, vehículos destruidos por árboles arrancados de raíz y el gimnasio del Colegio Tricahue completamente demolido.

Senapred declaró alerta roja para la comuna. Hasta el momento no se reportaron víctimas fatales, aunque sí un lesionado y 4.000 clientes sin suministro eléctrico.

La Dirección Meteorológica de Chile clasificó el tornado como EF-2 en la escala Fujita mejorada, una de las categorías más intensas que puede alcanzar este tipo de fenómeno en la región.

El embudo comenzó a formarse al sur de Machalí y se desplazó hacia Requínoa, donde impactó con mayor violencia sobre el barrio Villa Jardín, en la intersección de las calles Las Dalias y Las Orquídeas.

"Empezó despacio y agarró fuerza"

Angélica, una vecina de la localidad trasandina, relató: "Empezó despacio y agarró fuerza cuando llegó a la villa", relató. Estimó que el fenómeno duró al menos 15 minutos. Su casa se salvó, pero la de sus familiares no: mientras el tornado arrancaba el techo, ellos se refugiaron dentro sin poder salir. "Era pedir a Dios que parara. Lo único", dijo.

El balance inicial hablaba de más de 20 viviendas afectadas, pero las evaluaciones en terreno elevaron la cifra a 70. Las imágenes muestran casas sin techumbre, postes casi horizontales sobre la calzada y autos aplastados por ramas y troncos. El sector Los Perales también registró daños significativos.

El punto más dramático fue el Colegio Tricahue: el viento destruyó por completo el gimnasio del establecimiento. Según confirmó el alcalde Waldo Valdivia, no había estudiantes en el lugar al momento del tornado, por lo que no se registraron heridos entre los alumnos.

Respuesta de emergencia

Las autoridades desplegaron personal en terreno de forma inmediata. El municipio comenzó a registrar los daños casa por casa y anunció la entrega de cerca de 10 planchas por vivienda afectada para reparar los techos antes de que lleguen las lluvias previstas para los próximos días.

Personal militar fue enviado a resguardar Villa Jardín durante la noche para evitar posibles saqueos en las viviendas que quedaron abiertas.

El académico Raúl Valenzuela, de la Universidad de O'Higgins, pidió a la población mantener distancia de las nubes embudo y recomendó registrar lugar, fecha y hora si se observa alguna formación similar, dado el valor científico de esos datos para el seguimiento de estos fenómenos en la región.

Un fenómeno poco frecuente en la zona

Los tornados de esta magnitud son relativamente inusuales en la zona central de Chile, aunque la Región de O'Higgins ha registrado episodios similares en los últimos años.

La escala EF-2 implica daños considerables en estructuras bien construidas, arranque de árboles de gran porte y destrucción de techos y paredes. Solo las categorías EF-3, EF-4 y EF-5 superan en intensidad al fenómeno registrado este lunes en Requínoa.

Las evaluaciones de daños continuaban al cierre de esta nota, con equipos municipales y de emergencia trabajando en la zona afectada.