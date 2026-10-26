Las multas millonarias a los narcos neuquinos y un fenómeno que se reitera: el regateo

El tironeo a la hora de los pagos que se imponen en el ámbito de la justicia federal se da en la etapa de ejecución. Los defensores buscan que sus representados abonen el mínimo.

Apenas se resuelven los procesos contra los narcos neuquinos en el ámbito de la justicia federal, se dan situaciones no solo vinculadas con pedidos de beneficios como la prisión domiciliaria sino también un regateo en lo que se refiere a las multas. Mientras desde la defensa se busca que el condenado pague el mínimo, el Ministerio Público Fiscal (MPF) se encarga de subir la apuesta. Finalmente, la definición queda a cargo del juez a cargo de la audiencia.

Uno de estos tironeos por el monto definitivo de la cuota mensual que debía pagar un narco de Cutral Co, que fue condenado en forma reciente, se resolvió en el cierre de la semana que pasó.

El protagonista del regateo es un electricista, que vivía en el barrio Parque Oeste de Cutral Co, y fue investigado por los efectivos de la División Antinarcóticos de la Policía neuquina. Apenas comprobaron que realizaba actividades de narcomenudeo, informaron al MPF de la justicia federal. De esta forma, obtuvieron la autorización para avanzar con un allanamiento, que se concretó el 5 de junio de 2019. El resultado fue muy positivo porque no solo se encontraron drogas sino también un arma de fuego calibre 32.

Luego, se reiteraron otros dos procedimientos similares el 27 de junio de 2019 y en 2022. En todos los casos, fueron hallados estupefacientes como cocaína y marihuana y armas de fuego.

El proceso en contra del electricista avanzó en forma lenta y se elevó a juicio por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. A la hora de relevar el total de la droga secuestrada en los distintos procedimientos, la justicia federal determinó que se incautaron casi 700 gramos de marihuana y cocaína. También se hizo el repaso de las armas de fuego, con un total de cinco incautadas de distinto calibre.

Las pruebas aportadas por los investigadores fueron contundentes, destacando el movimiento ininterrumpido de personas en uno de los domicilios del sospechoso.

Un modus operandi que se modificó

El MPF se encargó de hacer un repaso de todos los elementos que incriminaban al electricista oriundo de Cutral Co y resaltar cómo el sospechoso fue modificando su modus operandi al advertir que estaba bajo la lupa de la Policía. En 2021, por ejemplo, habría buscado operar a puertas cerradas. “Los contactos pasaron a concretarse principalmente dentro de la vivienda”, resaltó la parte acusadora.

A la hora de resolver la causa en contra del electricista, identificado como Pablo Matías Bustos, de 46 años, la fiscalía se encargó de presentar un acuerdo de juicio abreviado, y el mes pasado, se le impuso un castigo de 5 años de cárcel efectiva por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en concurso real con tenencia de arma de guerra.

El tironeo por las cuotas de la multa millonaria

Igualmente, Bustos logró acceder a la prisión domiciliaria y desde la defensa se impulsó un pedido para que pague cuotas mensuales de 50 mil pesos. El ofrecimiento no cayó nada bien en la representante del MPF, que consideró que el monto debía elevarse a los 150 mil mensuales.

Por su parte, la defensa oficial insistió en una cuota mínima y elevó el monto hasta los $72 mil.

Finalmente, el juez de Ejecución se encargó de zanjar las diferencias y estableció que Bustos deberá abonar $120 mil mensuales hasta cubrir la multa que supera los $5 millones.