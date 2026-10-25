El juez del STF ordenó dos horas adicionales de votación en todo el país por problemas de transporte en Bahía. Los resultados se esperan al cierre de la jornada electoral.

Brasil extiende la votación hasta las 19: Lula y Flavio Bolsonaro se enfrentan en el balotaje

El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil , Cristiano Zanin, ordenó este domingo extender el horario de votación por dos horas adicionales en todo el país. El cierre de los comicios, inicialmente previsto para las 17, quedó fijado ahora para las 19 (hora de Brasilia).

La medida cautelar fue dictada tras el reclamo presentado por la Coligação Brasil Pronto Pra Mais, la coalición del presidente Lula da Silva .

La denuncia apuntó a que los municipios de Salvador, Feira de Santana y Lauro de Freitas, en el estado de Bahía, no garantizaron una flota suficiente de transporte público para trasladar a los votantes a los centros de sufragio.

Ante la gravedad del planteo, Zanin resolvió que la extensión debía aplicarse a nivel nacional y ordenó al Tribunal Superior Electoral (TSE) su cumplimiento inmediato.

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se enfrentan en las elecciones de Brasil, en una jornada marcada por la fuerte polarización política.

Un duelo que define el futuro político de Brasil

Este domingo, Brasil celebra el balotaje presidencial entre el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y el candidato opositor Flavio Bolsonaro, en una jornada que mantiene en vilo a todo el electorado. Ninguno de los dos obtuvo la mayoría absoluta en la primera vuelta, lo que derivó en esta segunda instancia decisiva.

Los centros de votación abrieron sus puertas a las 8 de la mañana. Con la prórroga dispuesta por el STF, el cierre se producirá a las 19.

Una vez que los últimos recintos cierren, el TSE queda habilitado para difundir los resultados oficiales. La dinámica habitual de los comicios brasileños indica que las primeras cifras concretas comenzarán a conocerse alrededor de las 18, cuando el flujo de datos de las distintas zonas del país permita esbozar una tendencia clara sobre el ganador.

La extensión del horario genera una demora en los tiempos originales y podría retrasar también el momento en que se conozca al próximo presidente de Brasil.