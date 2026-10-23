Rescatan con hipotermia grave a dos hermanos de 13 y 16 años en la montaña: sus papás los dejaron solos

Todo habría sido una excursión familiar que terminó con los dos menores casi al borde de la muerte.

Un dramático rescate de dos menores permitió salvarles la vida, ya que habían quedado atrapados en medio de la montaña luego de que sus padres los dejaran solos a más de 2000 metros de altura.

Los chicos de 13 y 16 años fueron hallados con un cuadro de hipotermia grave el pasado 18 de octubre. De acuerdo a las primeras informaciones, todo habría sido una excursión familiar que terminó con los dos menores casi al borde de la muerte.

Fuentes oficiales informaron que durante una excursión en el Tirol del Sur, en los Alpes italianos, unos padres dejaron que sus hijos de 13 y 16 años continuaran solos hasta un refugio de montaña. Al llegar, los menores descubrieron que estaba cerrado y quedaron a la intemperie, a más de 2.300 metros de altitud.

La familia había iniciado la excursión juntos en Toblach. Tras varias horas, los padres decidieron volver y dejaron que sus hijos siguieran solos. El plan era que los adolescentes pasaran la noche en el refugio Bonnerhütte, porque los padres los consideraban suficientemente experimentados.

Pero nadie comprobó antes los horarios de apertura. El histórico refugio, construido en 1897 por la sección de Bonn del Alpenverein, había dado por terminada la temporada hace ya una semana.

Hipotermia grave y sin equipamiento adecuado: cómo encontraron a los menores

De acuerdo a lo que informaron los medios locales, cuando los dos hermanos alcanzaron la cima- tras superar más de 1.000 metros de desnivel-descubrieron que las puertas estaban selladas y no tenían dónde resguardarse del frío.

Sin posibilidad de pasar la noche en el interior del refugio y con temperaturas propias de la alta montaña alpina en otoño, que pueden descender varios grados bajo cero, los jóvenes quedaron atrapados a la intemperie sin abrigo suficiente ni suministros para resistir la noche.

La alerta de emergencia se activó recién alrededor de la 1:00 de la madrugada, cuando la situación de los menores ya resultaba crítica. Los chicos estaban a la intemperie, en el frío. El servicio de rescate de montaña salvó a los hermanos y los trasladó al hospital.

Según el Servicio de Rescate en Montaña de Val Pusteria, los adolescentes iban mal equipados y sufrían una hipotermia grave; uno de ellos llegó a vomitar. Y cuestionaron la "gran imprudencia" y el comportamiento de los padres.

De acuerdo con el organismo, los hermanos carecían de indumentaria adecuada para soportar una noche en altura y presentaban cuadros graves de hipotermia; uno de ellos llegó a vomitar debido a la severidad de su estado, detalló el medio europeo.

Tras estabilizarlos en el lugar, los profesionales trasladaron a ambos menores al Hospital de San Cándido, donde recibieron atención médica. Los dos jóvenes pudieron recibir el alta tras recuperarse, sin que se registraran secuelas permanentes.

Un hombre dejó solo a su hijo de 7 años en la montaña porque estaba cansado

Un empleado de un refugio encontró a 2.500 metros a un nene sentado solo, con la cabeza baja y sin ningún adulto cerca. El chico tenía siete años y tenía apenas una bebida y algunos alimentos. Cuando le preguntaron por su familia, contó que su padre lo había dejado allí.

Antes de irse, el hombre le había dado una orden difícil de creer: debía quedarse en ese mismo lugar hasta que ellos regresaran. El plazo que le mencionó era todavía más alarmante: ocho horas de espera en medio de una montaña donde el clima puede cambiar en cuestión de minutos.

Todo ocurrió en la ruta Fujinomiya, uno de los principales caminos usados para subir hasta la cima del monte Fuji, el más alto de Japón.

El hombre, de 48 años, había viajado desde Nagoya con sus dos hijos. Los tres comenzaron juntos el ascenso, pero la diferencia física entre ellos se volvió evidente durante el recorrido. Al llegar a la sexta estación, el nene de siete años dijo que estaba cansado y que no quería continuar. Esto desató una discusión con su padre frente al refugio Hoei Sanso.

Uno de los trabajadores aseguró que escuchó al hombre advertirle que realmente lo dejaría allí. También le habría dicho que tendría que soportar varias horas de espera y que podía sentir frío.

Para entonces, el hermano mayor se había adelantado y el padre decidió seguir tras él y ordenó al más chico que permaneciera sentado en el banco. Le dejó una bebida y algo para comer, pero no le dio dinero ni teléfono para comunicarse en caso de emergencia. Cuando el trabajador volvió a mirar hacia el exterior, el adulto ya no estaba.

El personal de la montaña rescató finalmente al nene y, cerca de las 7.40 llamó a la Policía de Shizuoka para informar que un menor había sido abandonado en pleno ascenso. El nene no tenía heridas ni presentaba síntomas graves.