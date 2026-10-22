Innovación en Neuquén: Capi, el asistente virtual municipal resuelve más de 85.300 consultas al mes

El sistema que funciona a través de la Inteligencia Artificial trabaja de manera ininterrumpida para resolver problemas a los contribuentes neuquinos.

La Municipalidad de Neuquén capital dio un salto de calidad en la atención ciudadana mediante la implementación de Capi, su asistente virtual con inteligencia artificial. A un año y medio de su puesta en funcionamiento, esta herramienta tecnológica procesa más de 85.300 requerimientos mensuales a través de la aplicación WhatsApp.

“Estamos logrando cumplir con uno de los objetivos iniciales de esta gestión, que ese vecino no tenga que acudir presencialmente a las oficinas municipales” , destacó Natalia Silvestri, subsecretaría de Tecnologías.

Esta innovación evita demoras innecesarias y transforma por completo la dinámica de interacción cotidiana entre la comunidad y el municipio. El sistema automatizado permite que los habitantes resuelvan sus inquietudes desde su teléfono celular sin tener que moverse de sus casas.

El éxito de la plataforma radica en su enorme capacidad de resolución inmediata para brindar certidumbre a la población local.

Los registros oficiales indican que el 87 por ciento de las interacciones ciudadanas encuentran una respuesta satisfactoria de manera directa. Apenas el 13 por ciento de los mensajes recibidos revisten una complejidad mayor y terminan siendo derivados para la atención telefónica personalizada de la línea 147, según informó la Municipalidad.

Esta transformación del Estado local se sostiene sobre una política pública constante orientada a despapelizar y agilizar toda la burocracia institucional, se informó a través de un comunicado de prensa.

Durante los últimos años se llevó adelante un intenso trabajo interno que permitió la digitalización del 90 por ciento de los trámites. “Capi viene a ayudar y a sumar un granito de arena en esta idea que tenemos desde el municipio de que el vecino no tenga que acercarse a las oficinas”, remarcó la funcionaria.

Un mejor servicio en Neuquén

Con su chat interactivo, Capi permite identificar las necesidades principales de los contribuyentes a través de las métricas que arroja su uso cotidiano.

Actualmente el podio de las inquietudes más frecuentes está encabezado por la información de turismo, los tributos municipales y las infracciones de tránsito.

Para el área de recaudación, las personas ingresan sus datos y averiguan velozmente el estado de sus patentes, licencias comerciales o partidas. El asistente inteligente no solo responde cuál es el monto adeudado, sino que envía de manera automática el recibo listo para pagar.

La disponibilidad ininterrumpida de esta vía de comunicación marca un antes y un después en el acceso permanente a la información gubernamental.

El comportamiento de los usuarios refleja que la mayor utilidad del sistema ocurre precisamente cuando las dependencias públicas ya cerraron sus puertas.

Las estadísticas concretas muestran que el 47 por ciento de las conversaciones se originan en la franja que va de las 15 a las 20. Además, existe un 13 por ciento del tráfico de mensajes que se concentra a lo largo de la madrugada, desde las 20 hasta las 7.

El desarrollo continuo de esta herramienta es una prioridad absoluta para potenciar los distintos servicios que ofrece la Municipalidad todos los días. Los equipos técnicos ultiman los detalles para habilitar un nuevo canal de gestión altamente demandado por las familias de los diferentes barrios.

Se está terminando de desarrollar un nuevo sistema de incidencias programado de forma integral con recursos propios del área tecnológica. Esta actualización estará integrada de manera directa con el canal 147 y con la plataforma web de autogestión ciudadana Muni Express.

La flamante función garantizará una transparencia total para quienes necesiten reportar diversos inconvenientes urbanos o efectuar peticiones comunitarias al municipio.

“El ciudadano va a poder realizar 100 por ciento el seguimiento de sus incidencias por Capi”, valoró la subsecretaria sobre esta etapa inminente. De esta forma, la capital ratifica su liderazgo y sigue marcando el rumbo en materia de modernización y Estado ágil en toda la región.