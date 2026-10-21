Temporal de lluvia y granizo en Neuquén: complicaciones en la Ruta 237

El territorio neuquino estuvo durante gran parte de la jornada bajo alerta, en algunas zonas petroleras también se vieron afectadas por el fenómeno.

El temporal de lluvia trajo granizo a la Ruta 237 y a algunas zonas petroleras.

La alerta amarilla se hizo sentir en la tarde de este miércoles en un tramo de la Ruta 237, en la bajada de Huyquimil donde la tormenta de lluvia y granizo complicó la circulación. Razón por la cual, desde Vialidad Nacional advirtieron transitar con precaución y evitar hacerlo en horarios nocturnos.

El director de Defensa Civil de la provincia, Carlos Cruz, señaló a LM Neuquén que sobre “la Ruta 237, en la bajada Huyquimil, cayó una concentración muy importante de granizo, mucha agua, había barro en el sector y algunas piedras de porte pequeño sobre la calzada”.

Las condiciones meteorológicas adversas genrearon complicaciones en la transitabilidad de la Ruta 237, especialmente en el tramo sur que conecta Picún Leufú con Piedra del Águila.

Informó que, ante esta situación, personal vial municipal de Piedra del Águila trabaja con maquinaria en el lugar, en conjunto con efectivos de la policía y bomberos voluntarios que realizan tareas de sectorización en el área. A pesar de las dificultades, la traza de la Ruta 237 permanece habilitada.

Gentileza Vialidad Nacional

Desde Vialidad Nacional solicitaron transitar con extrema precaución en la Ruta 237, entre Huyquimil y Collon Cura, debido a anegamientos sobre la calzada. Confirmaron la presencia de agua granizo y barro como consecuencia de las intensas y constantes lluvias que afectan la provincia.

Además, solicitaron a los usuarios que eviten circular en horarios nocturnos o de madrugada, y que consideren las recomendaciones que se brindan para la circulación ante condiciones climáticas adversas.

Otras áreas afectadas por el granizo

Los corredores viales más comprometidos corresponden a los sectores petroleros. Cruz indicó que "la Ruta 5 Carranza se encuentra bajo un seguimiento constante y sufre cierres y habilitaciones preventivas de manera sucesiva debido a la alteración del cañadón". Por su parte, la Ruta Provincial 8 estuvo habilitada únicamente para vehículos 4x4 hasta las 18, luego de que personal de vialidad trabajara en el lugar durante todo el día.

El titular de Defensa Civil de la Provincia dijo que en Rincón de los Sauces, en el área urbana, se registraron lluvias persistentes sin mayores incidentes y sin caída de granizo, aunque sí se reportaron tormentas y lluvias intensas en los sectores petroleros aledaños.

Además, el temporal también afectó con fuerza a la zona sur de la provincia. Localidades como Junín de los Andes y San Martín de los Andes sufrieron el impacto de la caída de granizo y lluvias muy intensas. Para esta noche se mantienen vigentes las alertas naranjas en sectores específicos de Limay Sur y las áreas cordilleranas, mientras que el centro y noreste provincial continúan bajo las mismas condiciones meteorológicas.