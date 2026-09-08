Quiniela La Rionegrina HOY: los resultados de cada sorteo EN VIVO

Repasá todos los sorteos y los números ganadores de La Previa, El Primero, la Matutina, la Vespertina y la Nocturna de la Quiniela La Rionegrina en esta jornada.

La Quiniela La Rionegrina lleva a cabo sorteos de lunes a sábado en cinco oportunidades a diario. El juego administrado por la Lotería de Río Negro es uno de los más populares de la región patagónica. Ofrece a los apostadores la posibilidad de participar desde temprano en la mañana hasta la noche, con sorteos que se repiten a lo largo de toda la jornada.

A diferencia de los juegos poceados, la Quiniela La Rionegrina funciona bajo la modalidad bancada: los premios no dependen de un pozo acumulado, sino que están predefinidos según el monto apostado y la dificultad del acierto.

Los apostadores pueden jugar números de una, dos, tres o cuatro cifras, con una escala de premios que se multiplica exponencialmente a mayor cantidad de dígitos acertados, siempre dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.

A qué hora se sortea la Quiniela La Rionegrina

La Previa: 10:15

El Primero: 12:00

Matutina: 15:00

Vespertina: 18:00

Nocturna: 21:00

El sorteo de la Quiniela La Rionegrina hoy

Resultados Cargando fecha... LM Neuquén · Actualizado automáticamente

Cómo jugar a la Quiniela La Rionegrina

La Quiniela La Rionegrina es el juego oficial de azar de la provincia, administrado por la Lotería de Río Negro. Permite apostar a números de 1 a 4 cifras en distintos sorteos diarios.

Se puede jugar a:

La cabeza

Los 5 primeros

Los 10 primeros

Ubicación exacta

Los premios dependen de la cantidad de cifras y la posición acertada. Las apuestas se realizan en las agencias oficiales habilitadas en toda la provincia de Río Negro.

Juego responsable

Jugar a la quiniela es una tradición popular arraigada en la cultura argentina, pero, como todo juego de azar, puede convertirse en un problema cuando pierde su carácter recreativo. Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, la Lotería de Río Negro cuenta con un programa de juego responsable disponible en loteriaderionegro.gob.ar.