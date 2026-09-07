Por qué nos salen canas: estos son los 3 factores determinantes y lo que está a nuestro alcance para retrasarlas

La pérdida del color del cabello está vinculada a tres factores determinantes. Cuáles son y cuándo es recomendable consultar a un médico.

Con el paso de los años, el pelo pierde el color que acompañó a hombres y mujeres en el transcurso de su vida y la cabellera se tiñe de blanco . Si bien la aparición de canas está asociada con la vejez, este proceso biológico del que casi nadie se salva es en realidad parte de un complejo mecanismo celular.

“El color de nuestro pelo depende de unas células llamadas melanocitos , que funcionan como pequeñas fábricas de pintura, produciendo melanina , situadas en la raíz del cabello. Con el paso del tiempo, estas fábricas se agotan, las células madre que deberían reponer los melanocitos dejan de funcionar correctamente o mueren y el pelo nace sin pigmento ”, explica Carolina Castell, bióloga y profesora en Academia Universitaria Paraninfo .

La genética es un factor determinante para la aparición de canas. “ Si tus padres tuvieron canas a los 20 años, es muy probable que vos también las tengas joven”, asegura la bióloga, que detalla que incluso “se identificó un gen específico, el IRF4 , que regula este proceso”.

“La genética escribe el guion, y el estilo de vida solo puede añadir algunos matices”, sostuvo. Por su lado, la alimentación también influye en la salud del cabello. “Los nutrientes clave son las vitaminas del grupo B, especialmente la B12, el hierro, el zinc y el cobre. El cobre es esencial porque ayuda a producir melanina”, afirmó.

Genética, alimentación y estrés, los principales factores para la aparición de canas.

Además, la experta confirmó que el estrés provoca la aparición de canas. “Estudios recientes indican que activa el sistema nervioso simpático, el de ‘lucha’ o ‘huida’, lo cual agota prematuramente las células madre de los melanocitos de forma irreversible”, dijo, aunque aclaró que esto sucede en casos de estrés crónico o “periodos prolongados de ansiedad”.

Por último, la bióloga afirmó que no existe ningún shampoo ni suplemento que devuelvan el color al pelo que ya es canoso. “Lo que sí podemos hacer es llevar hábitos saludables que no aceleren el proceso, como evitar el tabaco, que causa estrés oxidativo en el pelo, llevar una dieta equilibrada y gestionar el estrés”, recomendó.

A qué edad es normal que aparezcan las primeras canas

La aparición de las primeras canas sigue un patrón que varía según el origen étnico y la herencia familiar. En términos generales:

Personas de piel clara: entre los 30 y los 35 años.

Personas de origen asiático: alrededor de los 35 años.

Personas de piel oscura: a partir de los 40 años.

Fumar en exceso acelera el proceso del envejecimiento del cabello.

Se considera canicie prematura cuando el encanecimiento se produce antes de los 20 años en personas caucásicas, antes de los 25 en personas de origen asiático o antes de los 30 en personas de origen africano. En estos casos, conviene descartar causas tratables como déficits nutricionales o enfermedades autoinmunes.

Por qué no es recomendable arrancarse las canas

Aunque arrancarse las canas parece una solución rápida y sencilla para los problemas capilares, la mayoría de los expertos recomienda evitar esta práctica. Si bien hacerlo un par de veces puede no parecer un problema grave, con el tiempo sí se convertirá en uno, ya que daña el folículo piloso y provoca que el cabello se debilite.

De hecho, tirar repetidamente del pelo que crece desde el cuero cabelludo puede provocar calvicie o retroceso de la línea del cabello. “Estructuralmente, el cabello gris no es diferente del cabello normal”, sostuvo la doctora Flor A. Mayoral, dermatóloga certificada con sede en Miami.

Muchas veces las canas también son una alerta de posibles enfermedades.

Cuándo consultar a un médico

Aunque no existen tratamientos médicos para las canas, se recomienda recurrir a un profesional de la salud si el encanecimiento es repentino o temprano. Una pequeña parte de los casos está vinculada a enfermedades autoinmunes, como el vitíligo y la alopecia areata y las disfunciones tiroideas, o a medicamentos recetados como anticonvulsivos, antimaláricos, retinoides orales y fármacos para la espasticidad muscular. Los médicos especialistas podrán distinguir la causa y plantear soluciones para revertir el problema.