Avanza el viaducto de la Avenida Mosconi en el ingreso a Neuquén: las fechas que se barajan para la inauguración

La obra que conecta el sur y el norte de la ciudad por debajo de la Avenida Mosconi avanza a paso firme. Pasan miles de autos en el ingreso a Neuquén.

El viaducto de la Avenida Mosconi que la Municipalidad ejecuta en uno de los ingresos a Neuquén capital superó una de las fases más complejas de su infraestructura básica. "Estamos con un ritmo de trabajo sostenido y los resultados ya están a la vista de todos los vecinos", destacó María Pasqualini , secretaria de Jefatura de Gabinete, quien adelantó que se apunta a que esta tarea “esté terminada para el mes de diciembre”.

La funcionaria explicó que se completaron las nueve hileras de columnas y que avanza el hormigonado de los primeros dinteles en una intervención clave para la conectividad del acceso este.

Pasqualini señaló que el proyecto vial busca resolver de manera definitiva las demoras históricas que se generan en el acceso a la ciudad durante las horas pico. Según los relevamientos técnicos de la Municipalidad, entre las 6:45 y las 8:30 ingresan por este punto más de 80000 vehículos.

La jefa de Gabinete, María Pasqualini, recorriendo el avance de la obra de la Avenida Mosconi.

La estructura en Y del viaducto permitirá canalizar ese caudal de forma continua y liberar los cruces inferiores para optimizar la conectividad entre los barrios. La traza garantiza que el tránsito que circula por la calle Alderete pueda continuar por abajo de manera fluida.

Viaducto de la Avenida Mosconi: cuatro carriles de circulación

El viaducto posee una longitud cercana a los 200 metros de puente, que alcanza un desarrollo total superior a los 500 metros al contemplar los terraplenes de acceso de 70 a 80 metros en cada extremo.

La plataforma dispondrá de cuatro carriles de circulación, dos de ida y dos de vuelta, con una altura libre en los vanos inferiores que supera los 5 metros.

"Le va a dar un dinamismo totalmente distinto a toda la zona", remarcó, al tiempo que ponderó el impacto de la intervención integral: "El objetivo fundamental que tiene es darle seguridad a los vecinos y vecinas de la ciudad".

En relación a la ingeniería del viaducto elevado, Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, detalló el inicio de la siguiente etapa: "Ya se empezaron a hormigonar los primeros dinteles, ya tenemos el dintel que da al sur y el primero que da al norte. Y ahora ya se empieza con dos frentes de trabajo a generar todos los dinteles, que son los que van en las columnas del medio".

Respecto a los plazos previstos para el acondicionamiento integral del sector, Nicola puntualizó: "Para el mes de diciembre, el viaducto tiene que estar totalmente armado, terminado y en período de prueba". La finalización del cuerpo de hormigón resulta un paso indispensable para avanzar en la iluminación LED, el tendido de cañeros y las tareas eléctricas complementarias.

Nuevo tramo habilitado de la Avenida Mosconi

En forma paralela, las cuadrillas operan sobre las colectoras de la traza para habilitar frentes alternativos de circulación. En el transcurso de una semana a 10 días se prevé la habilitación de 400 nuevos metros de calzada para derivar el tránsito habitual y continuar los trabajos de mayor envergadura sobre los laterales.

El plan de movilidad se articula de manera directa con el sistema pluvial primario a través de la instalación de ductos de gran capacidad sobre la Avenida Mosconi. En ese sector se colocan tuberías de 1,20 metros de diámetro diseñadas para responder ante contingencias climáticas.

"Ahí uno dimensiona la importancia de los pluviales, teniendo en cuenta qué nos pasó en el año 2014", sostuvo la funcionaria a las inundaciones que sufrió la capital.

La transformación vial del acceso convive con un despliegue de obras de infraestructura en los diferentes barrios de la capital. La Municipalidad avanza con el Plan de 3000 Cuadras de Asfalto y con la regularización dominial de servicios en sectores que esperaron soluciones durante décadas.

A través del trabajo coordinado con el Gobierno provincial, los frentes de obra avanzan con conexiones de gas, agua y cloacas en Nueva Jerusalén, 2 de Mayo, 7 de Mayo y Peumayén. La llegada de las redes básicas beneficia de forma directa a familias que aguardaban infraestructura básica desde hace más de 20 años.

Regularización de 23 sectores

"Nosotros ya regularizamos 23 sectores o tomas de barrios", contextualizó Pasqualini sobre la intervención. "Eso es sustentabilidad social, es llegar con los servicios a todos los sectores de la ciudad. Es decir, que cada uno de los neuquinos y las neuquinas tengan la oportunidad de tener los servicios y eso es nada más y nada menos que cambiar la calidad de vida", concluyó la funcionaria.

De este modo, los frentes activos de obras en todos los puntos de la ciudad afianzan el desarrollo de la capital con obras estratégicas de seguridad vial, ordenamiento del tránsito e inclusión social.