Tres Chorros, cuatro alumnos y una escuela: la pelea de los vecinos por mantener viva la educación en un paraje neuquino

La escuela primaria 71 fue fundada hace 103 años. Nació por la donación del galpón de una vecina. Hoy funciona con 4 alumnos en un salón prestado y su comunidad resiste el cierre.

En el norte neuquino , a 30 kilómetros de todo, una escuela de 103 años resiste. Es la primaria 71 del paraje Tres Chorros , dentro del ejido de Taquimilán. Tiene 4 alumnos, un salón prestado y una historia que explica por qué los crianceros no quieren que cierren.

“Van a ser dos años que estamos en lucha. Son cuatro alumnos los que van acá. Lo que más pedimos es que se solucione el problema de la escuela porque no queremos que a los chicos los trasladen”, dijo Adelina Rebolledo en contacto con LM Neuquén . Hace diez años que vive en Tres Chorros. Es criancera, abuela a cargo de su nieta de jardín de 5 años. Los otros son una nena de 4 y dos nenes de primaria.

Hace dos años que la escuela no funciona en su edificio. Funciona en la AFR, Asociación de Fomento Rural Tres Chorros - Rahueco, en un lugar prestado.

Un paraje que se siente olvidado

Para Adelina, el reclamo por la escuela es parte de algo más grande. “Este es un paraje que lo tienen olvidado. Pertenece a Taquimilán. De los diez años que estoy acá nunca se han acercado a verme, por ejemplo, los asistentes sociales”.

Mas adelante agregó: “Somos crianceros. Yo desde 2019 pedí al municipio un baño porque mi pareja tuvo un accidente y hasta el día de hoy nunca se acercaron. Es tierra de nadie, es solamente para los que los votan”.

Esa sensación de abandono se profundizó cuando el aula principal de la escuela se fisuró y apareció el riesgo de derrumbe. Las autoridades del Distrito V propusieron el cierre definitivo. La comunidad dijo que no.

“Nosotros somos crianceros. Vivimos acá y tenemos nuestro trabajo acá todo el tiempo. Y no queremos que los chicos los trasladen”, insistió.

El salón de la AFR no es la escuela. “La escuela es hermosa, está llena de árboles. Y en la AFR recién está empezando, no hay árboles, no hay nada”, comparó Adelina. Lo que más quiere, como abuela, no es solo que vuelva su nieta, sino que vuelvan todos: “Los cuatro niños y todos los demás que quisieran ingresar”, afirmó.

La obra que esperan y el futuro

Hoy la Escuela 71 tiene directora, maestra de grado y profesores de gimnasia, música y plástica que siguen dando clases en el salón prestado.

La directora Claudia Fuentes confirmó que la obra ya se elevó: “Se está haciendo todo lo que es refacción de los espacios que tenemos para reacondicionarlos y después se va a hacer todo lo que es la obra de luz y de gas nueva. La finalización va a ser para mediados de octubre más o menos. En esa fecha nos estaríamos mudando”.

No será la escuela grande, que lleva un arreglo mucho más costoso. Será la parte de atrás, donde estaba el comedor y otra aula. El proyecto salió por Mantenimiento Escolar, no por el municipio, aclararon los vecinos.

103 años siendo faro

La historia explica la resistencia. La escuela 71 fue fundada formalmente a principios de julio de 1922. Ante la falta de recursos del Estado Nacional, una vecina, Justa N. viuda de Quintero, donó el único galpón que tenía para que empezaran las clases.

Como en todo el norte neuquino, las primeras décadas fueron a fuerza de ranchos adaptados, frío y docentes que hacían patria.

En 2016, la llegada de la electrificación rural al paraje se inauguró simbólicamente en un acto en la escuela. En octubre de 2022, con solo 3 alumnos, la comunidad y el Consejo Provincial de Educación celebraron el centenario.

Diez años después, hoy son 4. Y hay una enorme expectativa de que la matrícula vuelva a crecer si el edificio vuelve a abrir.

Porque en la ruralidad, la vida social siempre pasó por una escuela. Fue corazón comunitario, de fomento rural y de salud. Perderla es perder el faro.

Por eso luchan. Para que Tres Chorros siga teniendo escuela.