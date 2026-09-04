Con una jornada de adopción, la app de mascotas ClubPet desembarca en Neuquén

Una aplicación móvil gratuita concentra todos los servicios vinculados a los animales: historia clínica, veterinarios y paseadores cercanos, búsqueda de mascotas perdidas y hasta una asistente virtual para emergencias.

Con una gran jornada de adopción abierta, los creadores de ClubPet lanzan en Neuquén la aplicación gratuita que une todos los servicios referentes a las mascotas . A través de una sola app en el celular se puede revisar la libreta sanitaria de las mascotas, tener alertas de animales perdidos y coordinar adopciones, servicios veterinarios, paseadores y hasta pedidos a domicilio de alimentos y otros productos para perros y gatos.

Este viernes 11 de septiembre a las 20, los rescatistas, adoptantes y hasta perros reconocidos de la ciudad -como Burlete y Chicho- se darán cita en el Salón de Patín del Club Pacífico de Neuquén, Alberdi 355, para una gran jornada de adopción que busca conectar a las mascotas sin hogar con familias dispuestas a albergarlas.

Con entrada libre y gratuita, el público podrá acceder al espacio para conocer los servicios de la app y hasta descubrir a las mascotas en adopción que podrían pasar a ser parte de su familia.

Durante el encuentro va a haber perros en adopción para que la gente pueda conocerlos en persona, se va a contar la historia de un perro rescatado que hoy vive con una de las directoras de la ONG de rescate Neuquén Adopciones (@neuquen.adopciones) y van a estar presentes Burlete y Chicho, de Animalia, junto a la galga Adela (@adelagalga) y a otros rescatistas y veterinarios (@profesionalesyactivistasenda, @dogshouse.plottier y @centroveterinariopatagonico).

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"Es una oportunidad para adoptar de manera responsable, conocer el trabajo de las organizaciones y sumarse como voluntario o donante. Quienes asistan pueden colaborar llevando donaciones para los refugios: alimento balanceado, correas y collares en buen estado, mantas, y cualquier elemento para mascotas. Va a haber una cantina para comer y tomar algo", destacaron los organizadores.

"Ese mismo viernes, a las 21:30 y en el mismo club, se juega el partido de básquet de inicio de temporada entre Pacífico e Independiente. Quienes participen de la jornada de adopción van a poder comprar su entrada en el lugar y quedarse a ver el partido. Parte de la recaudación de las entradas del partido se va a destinar a la ONG de rescate", agregaron.

Cómo funciona la app ClubPet, con todo lo referido a las mascotas

Desde ClubPet también buscan que la actividad lleve a más usuarios neuquinos a descargar la aplicación móvil, ya disponible de forma gratuita para teléfonos Android e Iphone. El sistema permite concentra en el celular toda la información referente a la mascota y también conectar con otras personas vinculadas al servicios o atención a los animales.

Los usuarios de la aplicación podrán utilizarla como una red social para sus mascotas. La herramienta cuenta con un feed para compartir fotos y videos, seguir a otras mascotas, comentar y enviar mensajes directos, sin costo y sin publicidad invasiva.

En la sección de salud, cada mascota tiene su ficha con foto, raza, edad, carnet de vacunas, antiparasitarios e historia clínica. Toda la familia puede compartir el acceso mediante grupos familiares. Se pueden cargar perros, gatos y más de 70 especies (tortugas, conejos, cobayos, aves, peces, reptiles, caballos y otras).

El sistema también ofrece un registro de recorridos y tiempos de paseo de la mascota con tecnología GPS. Los datos de ubicación quedan solo en el celular del usuario.

Si una mascota se pierde, con un toque se genera un aviso geolocalizado que ven todas las personas de la zona, con foto y datos de contacto. Cualquiera puede reportar que la vio y marcar el lugar en el mapa. La app arma automáticamente el cartel de "SE BUSCA" listo para imprimir y pegar en las calles.

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ClubPet también entrega sin costo una chapita con código QR para el collar. Quien encuentre a la mascota escanea el código con el celular, ve cómo contactar al dueño y le puede enviar su ubicación al instante, sin instalar nada. Los usuarios ya pueden anotarse en la lista de espera para recibir la chapita.

La app también permite que los usuarios accedan a un registro de paseadores, veterinarios y otros servicios, como adiestradores, peluqueros o cuidadores, con un buscador por ubicación, reseñas y mensajería dentro del mismo sistema. A su vez, se puede acceder a un mercado para conseguir alimento, accesorios y productos de petshops en la zona.

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Una de las herramientas más innovadoras de ClubPet es PetIA, su asistente con inteligencia artificial. Esta tecnolofía responde consultas sobre alimentación, comportamiento y cuidados, por texto o por voz, conociendo el perfil de cada mascota. No reemplaza al veterinario: orienta y recomienda cuándo consultar.

Una app para refugios y veterinarios

Los refugios y ONGs de todo el país publican los animales que buscan hogar. Las personas se postulan desde la app, con verificación de identidad para cuidar a los animales y a las organizaciones, completan información sobre el hogar que va a recibir la mascota.

También se organizan campañas de refugios y ONGs verificadas, con donación directa por Mercado Pago. El dinero va a la cuenta de cada organización y nunca pasa por una cuenta manejada por ClubPet.

Para refugios, veterinarias, petshops y peluquerías ClubPet ofrece SIN COSTO un sistema de gestión para cada tipo de negocio: las ONGs administran adopciones y campañas; las veterinarias llevan historia clínica, vacunación, turnos y recetas; los petshops manejan stock, ventas, facturación y su tienda dentro de la app. Los interesados pueden pedir el alta enviando un mail a [email protected].