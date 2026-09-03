Masivos cortes de energía en Neuquén: dónde y cuándo serán

El EPEN informó el cronograma de interrupciones de servicio que llevará adelante en los próximos días.

El EPEN informó los cortes programados para los próximos días.

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informó el cronograma de interrupciones del servicio eléctrico programadas para la próxima semana en el interior de la provincia.

De acuerdo al comunicado, el organismo realizará cortes establecidos en distintos sectores de San Patricio del Chañar .

Los mismos tendrán lugar desde el lunes 7 hasta el viernes 11 de septiembre para cumplir con tareas de mantenimiento en líneas de media tensión .

Desde el organismo dependiente del Ministerio de Energía indicaron el cronograma completo.

El cronograma completo en detalle

El EPEN explicó que el cronograma tendrá inicio el próximo lunes 7. Ese mismo día el corte se realizará desde las 8 y hasta las 13. La interrupción abarcará desde el sector conocido como Picada 4 hasta Picada 1.

La diagramación continuará el martes 8 de 9 a 13 en los barrios 128 Viviendas, Unión y Fuerza, 76 Viviendas, 50 Viviendas, Plan Federalismo, Manzana 8 del barrio Primeros Pobladores, Suyai, Obrero, Jardín, Parque Industrial y manzanas G, G1, G2, G3 y L.

El EPEN restableció la líenas de media tensión pero los productores fueron afectados.

En tanto, al día siguiente, el miércoles 9, el corte se realizará de 9 a 13 en el sector bodegas, desde Picada 9 hasta Picada 1.

A su vez, el jueves 10, el organismo realizará las tareas en el horario comprendido entre las 9 y las 13 en la intersección desde Picada 11 hasta Picada 20.

Finalmente, el viernes 11, el corte será de 9 a 13 en los barrios Primeros Pobladores, Parque Industrial, 12 de Octubre, 25 de Abril y Loteo Social; desde Picada N 1 Norte y Sur hasta Picada 11 norte y sur.

Recomendaciones y líneas de emergencia

Desde el Ente Provincial de Energía del Neuquén solicitan a los vecinos de los sectores afectados tomar los recaudos necesarios a fin de reducir los inconvenientes que la falta de energía pudiese ocasionar.

En caso de emergencia, los usuarios comunicarse con la guardia del EPEN a través del teléfono de contacto 299-5236376 o escribir por WhatsApp al 299-5789504.