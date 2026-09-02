Violencia sin límites en Cutral Co: dispararon contra una vivienda y un auto estacionado

Dos sospechosos a bordo de una motocicleta fueron identificados como los tiradores que dispararon contra el inmueble. El vehículo tiene tres impactos de bala.

El personal de Criminalística se hizo presente en el lugar y realizó las pericias correspondientes.

Un grave episodio de abuso de arma de fuego se registró en la noche de este martes en el barrio Brentana de la ciudad de Cutral Co . Dos hombres que se movilizaban en una motocicleta comenzaron un ataque armado contra una vivienda y efectuaron varios disparos. Un vehículo que estaba estacionado en la zona recibió tres impactos de bala. No se registraron heridos por el violento episodio.

El hecho sucedió pasadas las 21:30 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Rivadavia , entre Independencia y 12 de octubre. Según la denuncia radicada, el ataque comenzó cuando dos hombres circulaban a bordo de una motocicleta de color blanco y efectuaron disparos de arma de fuego contra la propiedad.

El episodio causó conmoción en el barrio, ya que los vecinos escucharon las detonaciones y eso provocó temor en la comunidad. Rápidamente alertaron a la Policía para que acuda al lugar de la balacera.

El relato coincide con la entrevista que realizaron los efectivos en el lugar, en la que los vecinos explicaron que serían dos jóvenes los responsables de la balacera que afectó la vivienda y al auto estacionado.

Un auto estacionado recibió tres disparos

Como consecuencia de los disparos, el automóvil Ford Fiesta que se encontraba estacionado en la vereda recibió al menos tres impactos de bala.

Luego del aviso de los vecinos, el personal policial se hizo presente para resguardar la zona e iniciar los peritajes e investigaciones correspondientes. Según relató el medio local La Voz del Neuquén los vecinos observaron el desarrollo del procedimiento en el lugar y explicaron que la policía encontró múltiples vainas servidas en el suelo.

No se registraron personas lesionadas

“El policía encontró varias vainas. Fueron como 4 o 5 porque se ven por los cartones que les colocan para identificarlos y se ven desde lejos”, indicó un vecino. Lo que refleja que el ataque armado realizó por lo menos cuatro detonaciones, al considerar los tres impactos de bala en el vehículo estacionado.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas como consecuencia de las detonaciones. Las pericias balísticas y las pruebas recolectadas serán materia de investigación para identificar a los responsables de ataque armado y ponerlos a disposición de la Justicia.

Durante el procedimiento, se llevó adelante la detención de un hombre mayor de edad.

Allanamiento en Centenario: detienen a un joven por amenazas armadas y secuestran una pistola 9 mm

Un joven fue demorado en un allanamiento el pasado 31 de julio realizado en el barrio Vista Hermosa de Centenario. El procedimiento se ejecutó en el marco de una investigación por un caso de lesiones y amenazas con arma de fuego que tuvo lugar en el barrio Procrear de la misma localidad.

El operativo fue realizado por el personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II, en un trabajo conjunto con efectivos de la Comisaría 52°, bajo la intervención de la Unidad Fiscal de Actuación Genérica y que culminó con resultados positivos.

El allanamiento secuestró un arma 9 mm, municiones y un cargador

Durante la diligencia judicial, los efectivos identificaron a los ocupantes del inmueble y demoraron a un hombre mayor de edad, presuntamente vinculado al episodio de la causa que se investiga. Los agentes secuestraron una pistola calibre 9 milímetros, un cargador y 25 cartuchos del mismo calibre, elementos que quedaron a disposición de la Justicia para el avance de la investigación.

El procedimiento se originó a partir de dos denuncias radicadas durante el mes de junio en la Comisaría 52°, relacionadas con un episodio de amenazas con un arma de fuego que derivó en lesiones, que sucedió en el barrio Procrear de la ciudad de Centenario. La investigación derivó en el allanamiento que permitió la detención de un hombre involucrado en la causa.