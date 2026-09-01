Habló el presunto sicario del ataque a la expareja de Fernando Cerimedo: ¿Qué dijo?

Aldo Silva Peña brindó detalles sobre lo ocurrido y su testimonio podría dar un giro en la investigación sobre el intento de femicidio de Nadia Beller.

En el marco de la investigación por el presunto femicidio contra Nadia Beller , expareja del argentino Fernando Cerimedo , declaró el sicario colombiano que la habría atacado y su testimonio podría aportar nuevos elementos a la causa que tiene al exasesor de Javier Milei detenido en Bolivia .

En un video de seis minutos difundido por medios bolivianos, Aldo Silva Peña, alias “Juancho” , se refirió al ataque contra la mujer y negó haber sido quien efectuó los disparos.

Sin embargo, admitió haber formado parte del operativo y aseguró que “el plan era pegarle un susto”.

Según afirmó Peña, el blanco del operativo era un “argentino”, al que no identificó.

Apenas se conoció el testimonio del presunto sicario, Cerimedo se pronunció desde prisión. “El contenido de esa declaración aporta elementos que, a mi entender, pueden ayudar a esclarecer de dónde pudo haber surgido el ataque y quiénes fueronrealmente sus responsables”, escribió en la carta a la que tuvo acceso el diario local EL DEBER.

Qué dijo el presunto sicario colombiano

En el video, Silva Peña afirmó: “El objetivo principal no era matar a esa señora”.

Beller fue atacada a balazos el 17 de agosto en la vereda de un hotel de Santa Cruz de la Sierra. La abogada y activista política recibió tres disparos efectuados por dos presuntos sicarios que se movilizaban en moto. Los agresores estaban vestidos como repartidores de entregas a domicilio, con casco, y le dispararon a quemarropa a la mujer.

Un día después, Cerimedo fue detenido en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra.

El exasesor de Milei se encuentra en Bolivia, donde actualmente tiene vínculos con el mandatario, Rodrigo Paz.

Beller fue candidata a diputada en 2019 por el Movimiento al Socialismo (MAS), aunque luego abandonó el espacio referenciado en el expresidente de Bolivia, Evo Morales.

El presunto sicario clombiano reconoció su participación en el ataque.

Beller calificó el episodio como "una tentativa de feminicidio".

“A esa mujer había que pegarle un susto”, dijo.

Según afirmó, “la intención no era, después que estuviera en el piso, rematarla. Solamente robarle la cartera, pero en ningún momento tampoco era quitarle los teléfonos”, indicó.

Además, señaló que el verdadero objetivo era “una personalidad gaucha, argentina”, sin dar mayores precisiones.

La palabra de Fernando Cerimedo desde prisión

Tras conocerse el video, Cerimedo volvió a declamar su inocencia.

“Desde el momento en que fui detenido, he permanecido prácticamente sin posibilidad de defendermepúblicamente y de explicar mi versión de los hechos. Quiero reiterar algo que he sostenido desde el primer día: soy inocente y jamás tuve la intención ni la capacidad de hacerle daño a Nadia”,dijo Cerimedo en la carta divulgada por la prensa local.

En otro otro tramo de la misiva, afirmó: “Lea acusación de feminicidio (en grado de tentativa) ha destruido completamente mi vida. Llevo casi 14 días privado de libertad por un hecho que no cometí. Para mí y para mi familia, estos días han sido de enorme dolor e impotencia. Sin embargo, sigo confiando en que la investigación permitirá demostrar que no tuve ninguna participación y que nunca fui capaz de hacerle daño a Nadia, ni a ninguna otra persona”, dijo.

Además, le hizo un llamado a su expareja. “A Nadia le pido que deje de acusarme sin pruebas. Podemos tener diferencias personales, pero existen límites que no deberían cruzarse cuando está en juego la libertad y la vida de una persona”, indicó.

“No pido un trato especial. No pido que nadie me crea simplemente por mis palabras. Pido que se investigue, que se respete el debido proceso y que se permita que la verdad salga a la luz”, concluyó la carta.