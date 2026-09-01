Aumento para empleadas domésticas de Neuquén: el valor de la hora y los bonos

Desde el sindicato cuestionaron la informalidad y la pérdida de empleos registrados. El acuerdo contempla subas escalonadas hasta diciembre.

Empleadas domésticas de Neuquén: acordaron nuevos aumentos, bonos y advierten que los salarios siguen lejos de la canasta básica

Las empleadas de casas particulares tendrán nuevos aumentos salariales durante los próximos meses, en el marco del último acuerdo paritario que contempla incrementos escalonados hasta diciembre y el pago de distintos bonos. Desde el Sindicato de Personal de Servicio Doméstico de Río Negro y Neuquén advirtieron que, pese a las subas, los ingresos continúan muy por debajo del costo de vida y reclamaron mayores niveles de registración laboral.

El acuerdo establece que el primer incremento se aplica sobre el salario básico correspondiente a julio. Para agosto, el aumento es del 1,9%, al que se suma el 31% de zona desfavorable , la antigüedad y un bono de $20.000. El incremento deberá verse reflejado en los salarios que las trabajadoras cobren por el trabajo realizado durante agosto.

La secretaria general del sindicato, Sonia Kopprio , explicó en R7 que a partir de septiembre comenzará una segunda etapa del acuerdo. En ese caso, se aplicará un 1,8% acumulativo sobre el básico de agosto, además de un bono de $5.000, más los conceptos correspondientes a antigüedad y zona.

En octubre llegará otro tramo, esta vez del 1,7% sobre el básico, con el sueldo de septiembre como referencia. También se mantendrán el adicional por zona y la antigüedad y se incorporará otro bono de $5.000.

Para noviembre está previsto un incremento del 1,6% sobre el básico del sueldo de octubre, acompañado nuevamente por el 31% de zona y la antigüedad, además de un bono de $10.000.

Finalmente, en diciembre se aplicará el último aumento previsto, también del 1,6%, calculado sobre el básico correspondiente al sueldo de noviembre. A ese monto se sumarán zona y antigüedad. Este último tramo tendrá además incidencia en el cálculo del aguinaldo.

Desde el gremio reconocieron que el acuerdo está lejos de representar una mejora significativa para las trabajadoras. Según Kopprio, al tomar el promedio de los incrementos, el aumento real que reciben no alcanza a representar una suma importante frente al costo de vida.

Un salario que no alcanza para la canasta básica

La dirigente sindical cuestionó la diferencia entre los salarios de las empleadas de casas particulares y los ingresos de otros sectores de trabajadores. En ese sentido, planteó que muchas veces se comparan los porcentajes obtenidos por gremios con mayor capacidad de negociación, pero sin tener en cuenta los salarios de base de cada actividad.

Actualmente, una trabajadora de quinta categoría que cumple una jornada de ocho horas tiene un básico que ronda los $400.000, según explicó Kopprio. Para el sindicato, ese ingreso resulta insuficiente para afrontar los gastos cotidianos y se encuentra muy lejos de cubrir una canasta familiar.

La situación es todavía más compleja para quienes trabajan menos horas. Muchas empleadas realizan tareas en distintas viviendas durante la semana y cobran por hora, una modalidad que, según el sindicato, también está atravesada por altos niveles de informalidad.

La hora establecida en el acuerdo queda en torno a los $4.000, aunque desde el gremio remarcaron que en la práctica muchas trabajadoras están cobrando entre $18.000 y $22.000 por jornada, dependiendo de la cantidad de horas y de la frecuencia con la que concurren a cada domicilio.

Kopprio sostuvo que una trabajadora no debería aceptar valores que no le permitan siquiera cubrir los costos de traslado y señaló que, en muchos casos, las empleadas terminan aceptando condiciones desfavorables debido a la necesidad de contar con un ingreso.

El reclamo por la registración laboral

Uno de los principales reclamos del sindicato está relacionado con la registración de las trabajadoras. Desde la organización remarcaron que estar registradas no implica necesariamente un costo elevado para el empleador y que permite garantizar derechos fundamentales.

Entre ellos se encuentran la cobertura de una ART ante un accidente laboral, los aportes jubilatorios y los correspondientes a la obra social. La dirigente explicó que, incluso en los casos en los que una persona trabaja pocas horas semanales, existe un esquema de aportes mínimos que permite formalizar la relación laboral.

El planteo cobra especial importancia por los riesgos propios de las tareas que realizan las empleadas en los domicilios. Una caída o un accidente mientras trabajan puede derivar en lesiones y gastos médicos que, si la trabajadora no está registrada, pueden generar un conflicto mucho más grave con el empleador.

Desde el sindicato también remarcaron que la registración permite que, cuando termina la relación laboral, se realicen los trámites correspondientes y quede asentada la trayectoria laboral de la trabajadora.

Despidos y pérdida de empleo registrado

Kopprio también describió un escenario preocupante en materia de empleo. Según señaló, el sindicato recibe de manera frecuente consultas de trabajadoras que fueron despedidas después de muchos años de servicio.

Incluso mencionó casos de empleadas con hasta 20 años de antigüedad que perdieron sus puestos y, de acuerdo con los reclamos recibidos por el gremio, algunas habrían sido despedidas mediante la invocación de causas que las trabajadoras consideran injustificadas.

El problema, según explicó, no termina con el despido. La preocupación del sindicato es que muchas veces una trabajadora registrada es reemplazada por otra que ingresa sin registrar, con un salario acordado directamente con el empleador y sin los aportes correspondientes.

Para Kopprio, esa situación también genera un problema a futuro: las trabajadoras que hoy se encuentran en edad laboral necesitan acumular aportes para poder acceder a una jubilación cuando llegue el momento.

Desde el gremio advierten que muchas de las consultas que reciben ya están vinculadas con mujeres que se acercan a la edad jubilatoria y descubren que los años de aportes acumulados no son suficientes.

Qué cambia con la reforma laboral

Otro de los puntos que genera preocupación entre las trabajadoras de casas particulares es el impacto de la reforma laboral. Kopprio señaló que algunos cambios ya tienen incidencia en la actividad, aunque aclaró que cuestiones vinculadas con licencias por enfermedad, maternidad y otros derechos continúan vigentes para quienes se encuentran registradas.

Desde el sindicato también analizan junto con su equipo legal cuáles son los alcances concretos de las nuevas disposiciones y cómo pueden afectar a las trabajadoras. En paralelo, la organización comenzó a trabajar en la elaboración de una canasta familiar propia, con la intención de establecer un piso de referencia para las próximas negociaciones salariales.

La idea es contar con una medición que permita demostrar con números cuánto necesita una familia para cubrir sus gastos básicos y utilizar ese valor como uno de los argumentos centrales en las próximas paritarias.

Finalmente, se confirmó por Boletín Oficial el aumento para empleadas domésticas.

Una diferencia que preocupa

El contraste que plantea el sindicato es contundente. Mientras una familia integrada por una pareja y uno o dos hijos necesita, según la estimación mencionada por Kopprio, alrededor de $1.500.000 mensuales para afrontar sus gastos, una trabajadora que cumple cuatro horas diarias de lunes a viernes puede quedar muy por debajo de ese ingreso.

La dirigente destacó además que las tareas realizadas en una vivienda exceden muchas veces la limpieza. Las empleadas pueden cocinar, cuidar niños, hacer compras, ordenar, lavar ropa y hasta trasladar a los chicos caminando o en bicicleta. Para el sindicato, esa responsabilidad no está reflejada en los salarios actuales.

Con los nuevos aumentos acordados para los próximos meses, las trabajadoras tendrán una recomposición escalonada hasta diciembre. Sin embargo, desde la organización sostienen que el desafío central seguirá siendo lograr que los salarios acompañen el costo de vida, reducir la informalidad y garantizar que quienes trabajan en casas particulares puedan acceder a los mismos derechos laborales que corresponden a cualquier trabajador registrado.