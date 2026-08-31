Explotó un coche bomba en la puerta de una comisaría, provocó siete heridos y calcinó todo a su paso

Un artefacto explosivo destruyó 13 vehículos frente a una sede policial. La onda expansiva obligó a suspender una fiesta popular.

Según las autoridades, el explosivo fue colocado en un automóvil particular en las cercanías de la comisaría.

Un artefacto explosivo colocado dentro de un vehículo detonó frente a una comisaría en México . Como consecuencia directa de la potente explosión, al menos siete personas resultaron heridas , entre ellas seis civiles y una integrante de la fuerza de seguridad local, además de registrarse severos daños materiales en la infraestructura policial y en los automóviles estacionados.

El hecho ocurrió este domingo por la tarde en el municipio de Ojocaliente, en el estado de Zacatecas , una localidad ubicada a 50 kilómetros al sudeste de la capital estatal.

Las imágenes tomadas por la prensa local y difundidas en las redes sociales mostraron cómo las paredes de la comisaría sufrieron roturas estructurales , mientras que varios automóviles quedaron completamente calcinados en la vía pública frente al edificio.

De acuerdo con los reportes oficiales proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública, el balance de daños materiales confirmó que la detonación afectó a once vehículos particulares y dos patrulleros.

Tensión en la comisaría y una fiesta popular suspendida

Tras la onda expansiva, los servicios de emergencia montaron un operativo de evacuación para trasladar a las víctimas a los hospitales de la zona. Mientras la agente policial herida y los seis vecinos recibían atención médica, el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, precisaba detalles del hecho.

"El explosivo fue colocado en un automóvil particular y generó daños físicos en la comandancia e inmuebles que se encuentran en las inmediaciones", informó Mugüerza en sus redes oficiales.

Tercer ataque con explosivos en Zacatecas en menos de una semana



Un artefacto explosivo detonó frente a la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, dejando un saldo preliminar de siete personas heridas, entre ellas una policía.



La explosión dañó 11 vehículos… pic.twitter.com/is3T34Djka — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) August 31, 2026

En ese sentido, agregó: "Hasta el momento, se reportan seis civiles heridos, quienes ya se encuentran recibiendo atención médica. De manera inmediata, se reforzó el operativo de seguridad en la zona con el objetivo de dar con los responsables. En estos momentos, la situación se reporta bajo control".

A las pocas horas del atentado, el intendente, Juan Zambrano, resolvió suspender de forma definitiva la coronación de la Reina de la Feria 2026, la festividad más importante del calendario local que preveía una convocatoria masiva en la plaza cívica.

Desde el municipio justificaron la drástica medida como una acción indispensable para "proteger la integridad de la población".

La sombra narco detrás del ataque

Zacatecas se convirtió en los últimos tiempos en un escenario estratégico de disputa territorial entre las dos organizaciones narco más poderosas del país: el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

#LoDeHoy| Atacan con explosivos la comandancia policial de #Ojocaliente Zacatecas



se habla de civiles de varias edades lesionados asi como policias pic.twitter.com/fyaLLHMw6L — Reportero Ángel Martínez () (@JOSEANGELMART18) August 31, 2026

La violencia de esta guerra de bandas tuvo un triste antecedente hace apenas un mes en el vecino municipio de Pánuco, donde aparecieron cinco cuerpos colgados de un puente vehicular.

Los investigadores atribuyeron los asesinatos a células operativas relacionadas con el Cartel de Sinaloa que ejecutaron a exfuncionarios y comerciantes locales en el marco de una sangrienta red de extorsiones.